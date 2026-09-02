Cloudflare lancia Adaptive Intelligence contro i bot alimentati dall’IA

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Cloudflare introduce Adaptive Intelligence nel servizio Bot Management.
  • Il motore si riaddestra sul traffico reale per intercettare bot evoluti.
  • Regole temporanee mirano ad aumentare costi e tempi degli aggressori.
  • La funzione è disponibile per i clienti Enterprise tramite dashboard.

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Processore N150 di nuova generazione 2025: Il mini PC CWWK S7 è dotato del nuovo processore Twin Lake N150 (aggiornamento dell’Alder Lake N100), con 4 core e 4 thread, fino a 3,6 GHz e 6 MB di cache. Con un TDP ultra-basso di soli 6 W, è perfetto per sistemi a basso consumo energetico. L’N150 supporta l’app ufficiale Unison, che consente una collaborazione fluida tra PC e smartphone · DDR5 e slot Dual NVMe: 1 slot RAM DDR5 SO-DIMM da 4800 MHz, fino a 32 GB. Dotato di 2 slot M.2 (PCIe3.0 x1) per SSD NVMe di dimensioni 2280, offre anche 1 porta SATA3.0 per l’installazione di SSD/HDD SATA, che può essere collegata esternamente tramite cavo. Lo slot NVME2 può essere convertito in uno slot Wi-Fi M.2 tramite un adattatore da M.2 M-Key a M.2 E-Key per l’aggiunta di un modulo Wi-Fi/BT · 6 porte LAN ad alta velocità da 2,5 Gb: Dotato di 6 controller Ethernet i226-V da 2,5 Gigabit, è compatibile con reti LAN da 100M/1000M/2,5G. Compatibile con vari sistemi open-source di router software o macchine virtuali, come OPNsense o PVE, è ideale per creare firewall di sicurezza di rete o soluzioni di virtualizzazione All-In-One

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Cloudflare aggiorna la difesa contro i bot IA

Cloudflare ha reso disponibile Adaptive Intelligence, motore di rilevamento integrato in Bot Management che usa l’intelligenza artificiale per contrastare attacchi automatizzati sempre più sofisticati. La soluzione opera sulla rete globale dell’azienda, che filtra oltre mille miliardi di richieste al giorno, e nasce per ridurre il vantaggio dei criminali capaci di modificare rapidamente tecniche, identità digitali e indirizzi IP.

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Il sistema si riaddestra continuamente sui segnali del traffico reale, anziché attendere aggiornamenti periodici delle difese. L’obiettivo non è rendere un’infrastruttura inattaccabile, ma rendere più lento, costoso e meno scalabile il lavoro di chi tenta di aggirarla.

Secondo Dane Knecht, CTO di Cloudflare, “è necessario ribaltare l’economia degli attacchi a sfavore degli aggressori”, trasformando la protezione in un bersaglio variabile.

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Come funziona il modello adattivo

Adaptive Intelligence lavora dietro il bot score di Cloudflare, il punteggio che stima se una richiesta provenga da un utente o da un’automazione. Per farlo combina impronte di connessione JA4, test JavaScript, reputazione della rete di origine e comportamento della sessione, elementi utili a distinguere anche attacchi distribuiti su molteplici proxy residenziali.

Il modello segue un ciclo di osservazione, addestramento, distribuzione e validazione. Ogni versione candidata viene inizialmente eseguita in modalità silenziosa accanto al modello già attivo: se produce falsi positivi o penalizza visitatori legittimi, non viene portata in produzione.

L’analisi considera finestre temporali diverse, da quelle brevi per rilevare picchi improvvisi a quelle più estese per riconoscere schemi ripetuti su migliaia di indirizzi. Le segnalazioni dei clienti su blocchi errati diventano inoltre dati di addestramento, con l’obiettivo di affinare l’accuratezza del rilevamento.

Un secondo elemento riguarda regole mirate e di breve durata contro specifiche azioni ostili. Una volta ritirate, tali regole non cancellano la memoria degli attacchi rilevati: richieste simili possono quindi essere riconosciute anche se l’aggressore cambia strumenti o origine della connessione.

Impatto per imprese e attaccanti

La strategia punta a impedire che gli aggressori mappino difese statiche con tentativi successivi e a basso costo. Se una regola cambia prima che venga studiata e aggirata, il lavoro tecnico svolto per eluderla perde valore.

Per i clienti Enterprise, l’attivazione avviene tramite l’opzione Auto Update Machine Learning nella dashboard di Bot Management, senza migrazioni o configurazioni aggiuntive. Adaptive Intelligence affianca inoltre Precursor, strumento che analizza nel browser segnali comportamentali difficili da replicare per i bot.

FAQ

Che cos’è Adaptive Intelligence?

È un motore IA di Cloudflare integrato in Bot Management per identificare e contrastare traffico automatizzato dannoso.

Quali segnali utilizza il sistema?

Analizza JA4, test JavaScript, reputazione della rete e comportamenti di sessione per calcolare la probabilità di un bot.

Le nuove regole sono permanenti?

Le regole mirate hanno durata limitata e vengono sostituite, mentre il sistema conserva memoria delle minacce già osservate.

Chi può attivare Auto Update Machine Learning?

I clienti Enterprise di Cloudflare possono abilitarlo dalla dashboard di Bot Management senza migrazioni aggiuntive.

Quali fonti hanno sostenuto questa analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa e giornalistiche qualificate, includendo analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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