2 Settembre 2026/Home/INTERNET/Cloudflare lancia Adaptive Intelligence contro i bot alimentati dall’IA
La notizia in sintesi
- Cloudflare introduce Adaptive Intelligence nel servizio Bot Management.
- Il motore si riaddestra sul traffico reale per intercettare bot evoluti.
- Regole temporanee mirano ad aumentare costi e tempi degli aggressori.
- La funzione è disponibile per i clienti Enterprise tramite dashboard.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Cloudflare aggiorna la difesa contro i bot IA
Cloudflare ha reso disponibile Adaptive Intelligence, motore di rilevamento integrato in Bot Management che usa l’intelligenza artificiale per contrastare attacchi automatizzati sempre più sofisticati. La soluzione opera sulla rete globale dell’azienda, che filtra oltre mille miliardi di richieste al giorno, e nasce per ridurre il vantaggio dei criminali capaci di modificare rapidamente tecniche, identità digitali e indirizzi IP.
Il sistema si riaddestra continuamente sui segnali del traffico reale, anziché attendere aggiornamenti periodici delle difese. L’obiettivo non è rendere un’infrastruttura inattaccabile, ma rendere più lento, costoso e meno scalabile il lavoro di chi tenta di aggirarla.
Secondo Dane Knecht, CTO di Cloudflare, “è necessario ribaltare l’economia degli attacchi a sfavore degli aggressori”, trasformando la protezione in un bersaglio variabile.
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Come funziona il modello adattivo
Adaptive Intelligence lavora dietro il bot score di Cloudflare, il punteggio che stima se una richiesta provenga da un utente o da un’automazione. Per farlo combina impronte di connessione JA4, test JavaScript, reputazione della rete di origine e comportamento della sessione, elementi utili a distinguere anche attacchi distribuiti su molteplici proxy residenziali.
Il modello segue un ciclo di osservazione, addestramento, distribuzione e validazione. Ogni versione candidata viene inizialmente eseguita in modalità silenziosa accanto al modello già attivo: se produce falsi positivi o penalizza visitatori legittimi, non viene portata in produzione.
L’analisi considera finestre temporali diverse, da quelle brevi per rilevare picchi improvvisi a quelle più estese per riconoscere schemi ripetuti su migliaia di indirizzi. Le segnalazioni dei clienti su blocchi errati diventano inoltre dati di addestramento, con l’obiettivo di affinare l’accuratezza del rilevamento.
Un secondo elemento riguarda regole mirate e di breve durata contro specifiche azioni ostili. Una volta ritirate, tali regole non cancellano la memoria degli attacchi rilevati: richieste simili possono quindi essere riconosciute anche se l’aggressore cambia strumenti o origine della connessione.
Impatto per imprese e attaccanti
La strategia punta a impedire che gli aggressori mappino difese statiche con tentativi successivi e a basso costo. Se una regola cambia prima che venga studiata e aggirata, il lavoro tecnico svolto per eluderla perde valore.
Per i clienti Enterprise, l’attivazione avviene tramite l’opzione Auto Update Machine Learning nella dashboard di Bot Management, senza migrazioni o configurazioni aggiuntive. Adaptive Intelligence affianca inoltre Precursor, strumento che analizza nel browser segnali comportamentali difficili da replicare per i bot.
FAQ
Che cos’è Adaptive Intelligence?
È un motore IA di Cloudflare integrato in Bot Management per identificare e contrastare traffico automatizzato dannoso.
Quali segnali utilizza il sistema?
Analizza JA4, test JavaScript, reputazione della rete e comportamenti di sessione per calcolare la probabilità di un bot.
Le nuove regole sono permanenti?
Le regole mirate hanno durata limitata e vengono sostituite, mentre il sistema conserva memoria delle minacce già osservate.
Chi può attivare Auto Update Machine Learning?
I clienti Enterprise di Cloudflare possono abilitarlo dalla dashboard di Bot Management senza migrazioni aggiuntive.
Quali fonti hanno sostenuto questa analisi?
La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa e giornalistiche qualificate, includendo analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
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