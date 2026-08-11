Meta pubblica Muse Glimmer, modello open-weight da 30 miliardi per agenti locali

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Meta ha pubblicato Muse Glimmer 30B con pesi aperti.

ha pubblicato con pesi aperti. Il modello punta agli agenti AI locali, multimodali e orientati agli strumenti.

La quantizzazione consente l’uso su sistemi con 24 o 32 GB di memoria.

I pesi sono disponibili su Hugging Face con licenza Apache 2.0.

( Riassunto generato con AI)

Meta porta gli agenti AI sul PC

Meta Superintelligence Labs ha pubblicato il 10 agosto 2026 Muse Glimmer 30B, modello multimodale open-weight da circa 29,6 miliardi di parametri pensato per eseguire agenti AI direttamente su PC e Mac. I pesi, distribuiti con licenza Apache 2.0, permettono a sviluppatori e aziende di scaricare, adattare e integrare il modello senza dipendere esclusivamente da servizi cloud proprietari. L’obiettivo è rendere praticabili attività come gestione di file, programmazione, analisi di schermate, chiamate a strumenti e flussi di lavoro composti da molti passaggi, mantenendo potenzialmente i dati sulla macchina dell’utente.

Il modello accetta testo e immagini, genera testo e dispone di una finestra di contesto superiore a 131.072 token. Questa capacità è rilevante per gli agenti perché consente di conservare nella stessa sessione istruzioni, documenti, codice, risultati dei tool e cronologia delle operazioni. Meta punta così a un’alternativa locale per applicazioni che richiedono contesto personale o continuità operativa, anche in assenza di connessione.

Architettura, memoria e capacità operative

Muse Glimmer 30B utilizza un’architettura Dense Causal Transformer e include un encoder visuale dedicato, ViT-G/14, per interpretare screenshot, documenti, grafici e interfacce software. Il modello deriva da Muse Spark, usato come teacher in un percorso che combina distillazione dei logit, fine-tuning supervisionato, distillazione on-policy e reinforcement learning. L’addestramento copre compiti generali, ragionamento, coding, uso di strumenti e oltre 100 lingue.

Un elemento centrale è il recupero dagli errori: secondo Meta, il modello è addestrato a rilevare chiamate a funzioni fallite o risultati inattesi, diagnosticare il problema e tentare un percorso alternativo. È una caratteristica essenziale per agenti che devono scegliere una funzione, compilare parametri conformi a uno schema e proseguire senza interrompere il flusso di lavoro. Le capacità dichiarate restano comunque da valutare su casi d’uso indipendenti e configurazioni hardware reali.

A precisione piena, un modello di queste dimensioni supererebbe i 55 GB di memoria richiesti. La variante K-Quant-17GB, con quantizzazione vicina ai 4 bit, porta la componente linguistica sotto i 20 GB e mira ai sistemi con 24 GB di memoria; K-Quant-Dynamic è invece indicata per un budget di 32 GB. Il margine residuo serve a gestire KV cache, componente visuale e accelerazione della generazione.

Prestazioni dichiarate e diffusione futura

Per aumentare la velocità, Meta abbina al modello il drafter DFlash, basato sullo speculative decoding: un sistema più leggero anticipa gruppi di token, poi verificati dal modello principale. Sulla GeForce RTX 5090, l’azienda dichiara fino a 233,4 token al secondo con questa tecnica, contro 74,9 senza accelerazione. I dati sono riferiti alla configurazione di test e non rappresentano prestazioni garantite su ogni PC.

I pesi e la model card sono già disponibili su Hugging Face; sono inoltre previste integrazioni con Ollama, LM Studio, llama.cpp, MLX, ExecuTorch e Unsloth. La sfida sarà verificare se l’apertura dei pesi ridurrà davvero il divario tra agenti locali compatti e modelli cloud più grandi.

FAQ

Quando è stato pubblicato Muse Glimmer?

Sì, Meta ha pubblicato Muse Glimmer 30B il 10 agosto 2026 con pesi aperti scaricabili.

Quale licenza usa Muse Glimmer?

Sì, il modello è distribuito con licenza Apache 2.0, che consente download, adattamento e integrazione senza vincolo esclusivo a un cloud proprietario.

Quanta memoria richiede il modello?

Sì, la configurazione K-Quant-17GB è destinata a sistemi con 24 GB di memoria, mentre K-Quant-Dynamic richiede un budget da 32 GB.

Muse Glimmer può analizzare immagini?

Sì, accetta testo e immagini interlacciati e usa l’encoder visuale ViT-G/14 per leggere schermate, documenti, grafici e interfacce.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, Tom’s Hardware e ilsoftware.it.