11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Mark Zuckerberg propone una superintelligenza personale distribuita a miliardi di utenti.

propone una superintelligenza personale distribuita a miliardi di utenti. Meta immagina agenti attivi 24 ore su 24 per salute, lavoro e famiglia.

immagina agenti attivi 24 ore su 24 per salute, lavoro e famiglia. Il piano punta su versioni gratuite, privacy e infrastrutture per i data center.

Esperti del MIT sollevano dubbi su delega emotiva, minori e dati sensibili.

( Riassunto generato con AI)

Meta e la superintelligenza personale

Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, ha illustrato lunedì la sua visione della “superintelligenza personale”: agenti di intelligenza artificiale destinati ad accompagnare miliardi di persone nella vita quotidiana, dal lavoro alla salute, dalle finanze alla gestione domestica. Il progetto è descritto nel saggio The Future Is For Everyone, pubblicato nella newsroom dell’azienda.

Secondo Zuckerberg, la superintelligenza non dovrebbe restare concentrata in poche istituzioni né essere affidata a un solo sistema ritenuto benevolo. La ragione è che valori, priorità e interessi degli individui non coincidono: per il CEO, distribuire strumenti avanzati a più persone rappresenterebbe una forma di equilibrio dei poteri.

La prospettiva coinvolge soprattutto gli utenti di Meta, anche attraverso dispositivi come gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta. L’obiettivo dichiarato è consentire interazioni continue con l’assistente senza sottrarre attenzione al contesto fisico e alle relazioni quotidiane.

Agenti personali, infrastrutture e questioni aperte

Nel testo, Zuckerberg delinea un agente disponibile 24 ore su 24, capace di aiutare nella carriera, nelle relazioni, nella salute, nelle finanze, nella casa e negli interessi personali. Gli esempi riguardano il monitoraggio del sonno, i consigli durante l’allenamento e la preparazione di ricette con la figlia, per cui l’AI potrebbe proporre piatti, ordinare ingredienti e suggerire passaggi.

Il saggio affianca agli agenti un tutor competente in ogni materia, strumenti per creare imprese senza dover prima raccogliere capitali o formare squadre e modelli biologici open source di Biohub. Zuckerberg indica inoltre versioni gratuite accessibili a miliardi di persone; per una maggiore capacità di calcolo prospetta un sistema di asta dinamica.

Sui data center, Meta afferma che le comunità locali debbano ricevere benefici concreti, tra formazione gratuita, posti ben retribuiti per maestranze specializzate e nuova generazione elettrica dove l’azienda investe. Il gruppo dichiara anche l’obiettivo di restituire ai bacini idrici più acqua di quanta ne consumi entro il 2030.

La proposta, tuttavia, non risolve da sola la questione della fiducia. Zuckerberg paragona le opzioni di riservatezza alla cifratura di WhatsApp, ma l’assistente immaginato richiederebbe l’accesso a dati molto sensibili, inclusi sonno, immagini degli allenamenti e momenti familiari.

Il contesto è rilevante anche per le precedenti verifiche sulla tutela dei minori: nel settembre 2025 la Federal Trade Commission ha avviato un’indagine su Meta e altre società tecnologiche riguardo alla protezione dei minorenni che usano chatbot come compagni virtuali. L’azienda ha poi introdotto controlli parentali e limitazioni ad alcune funzioni AI per adolescenti.

Nel saggio, il CEO include tra i rischi da affrontare spiazzamento occupazionale, cybersicurezza, rischi biologici, sorveglianza e controllo umano della superintelligenza. La sua risposta resta la stessa: una diffusione più ampia possibile della tecnologia, accompagnata da regole e informazioni condivise con il governo durante l’addestramento dei modelli.

Il confine tra assistenza e delega

La novità della visione di Meta è il passaggio dall’AI come strumento professionale a una presenza stabile nella sfera privata. Mentre OpenAI e Google sviluppano anche agenti orientati alla produttività, Zuckerberg insiste su un assistente integrato nell’intera giornata.

Sherry Turkle, docente del MIT e fondatrice della Initiative on Technology and Self, contesta questa impostazione: “Non è più un utensile”. Per la studiosa, affidare all’AI salute, casa e tempo con i figli rischia di spostare verso una macchina attività che molte persone considerano essenziali nelle relazioni umane.

La conseguenza futura dipenderà quindi non soltanto dalla potenza dei modelli, ma da limiti verificabili su dati, minori, responsabilità e grado di autonomia dell’assistente.

FAQ

Che cosa propone Mark Zuckerberg?

Sì, propone una superintelligenza personale: un agente AI attivo 24 ore su 24 per assistere utenti in salute, lavoro, finanze, casa e interessi.

Come funzionerebbero gli agenti personali Meta?

Sì, potrebbero monitorare il sonno, fornire consigli sugli allenamenti, suggerire ricette, ordinare ingredienti e affiancare l’utente in attività quotidiane.

Meta offrirà versioni gratuite dell’AI?

Sì, Zuckerberg indica versioni gratuite per miliardi di persone e un’asta dinamica per chi richiede maggiore capacità di calcolo.

Quali dubbi solleva Sherry Turkle?

Sì, la docente del MIT avverte che l’AI entrerebbe nei momenti familiari più intimi, trasformandosi da strumento a presenza relazionale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Fortune Italia e Hardware Upgrade.