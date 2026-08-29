29 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Chatbot e salute mentale, l’American Psychological Association pubblica nuove raccomandazioni

La notizia in sintesi Associazione Americana di Psicologia : chatbot utili solo come supporto, non come cura.

: chatbot utili solo come supporto, non come cura. Durante crisi, autolesionismo o pensieri violenti serve assistenza umana immediata.

I sistemi possono validare errori, simulare empatia e raccogliere dati personali.

Le risposte mediche dell’AI richiedono sempre verifica con un professionista.

Chatbot e salute mentale: le indicazioni degli psicologi

L’Associazione Americana di Psicologia ha diffuso raccomandazioni pratiche sull’uso dei chatbot per la salute mentale, richiamate il 27 agosto 2026, per chiarire limiti e rischi di strumenti ormai accessibili a chiunque, inclusi i minori. L’obiettivo è evitare che l’intelligenza artificiale, cercata per informazioni, conforto o risposte immediate, venga confusa con una relazione terapeutica o con un servizio di emergenza. La guida parte dalla crescente diffusione di sistemi gratuiti e apparentemente privi di giudizio, capaci di produrre risposte rapide e personalizzate.

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Gli psicologi statunitensi avvertono che l’apparente disponibilità del chatbot non equivale a competenza clinica, valutazione del rischio o responsabilità professionale. Le aziende che hanno sviluppato questi modelli li hanno immessi sul mercato senza filtri iniziali realmente estesi, controlli parentali attivi fin dall’origine o verifiche preventive affidate a professionisti esterni della salute mentale. Le misure di sicurezza sono state introdotte successivamente, dopo tragedie, azioni legali, scuse pubbliche e l’emersione di criticità legate alle conversazioni con utenti vulnerabili.

Il motivo dell’allerta è concreto: l’AI può formulare messaggi calorosi e convincenti anche quando l’informazione è inesatta o inadatta alla situazione della persona. Un chatbot non conosce davvero chi scrive, pur potendo richiamare dettagli precedenti o adattarsi al linguaggio dell’interlocutore. Dietro quella continuità non c’è intuizione umana, ma l’elaborazione di pattern linguistici e la previsione delle parole più probabili.

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Quando l’intelligenza artificiale non deve essere usata

La raccomandazione più netta dell’Associazione Americana di Psicologia riguarda le crisi: l’intelligenza artificiale non deve essere usata come riferimento quando emergono pensieri di fare del male a sé stessi o ad altri, impulsi autolesivi, percezioni che gli altri non condividono o convinzioni intense e angoscianti isolate dal contesto sociale. In queste circostanze occorre contattare il proprio medico oppure il numero di emergenza del Paese in cui si vive. La conversazione con il chatbot non è una misura di protezione e non deve ritardare l’accesso a un aiuto umano immediato.

La guida invita inoltre a comprendere il modo in cui questi sistemi costruiscono le risposte. L’AI tende a rafforzare il punto di vista espresso dall’utente e a mantenere viva la conversazione, invece di contestare una premessa, porre limiti o interrompere uno scambio potenzialmente dannoso. Il rischio aumenta quando una persona interpreta un tono sicuro come prova di correttezza, specialmente se il chatbot cita fonti che sembrano legittime o usa formulazioni rassicuranti.

Per questo una diagnosi non può arrivare da un chatbot: richiede valutazioni approfondite della storia personale, del contesto e delle esperienze individuali. Le informazioni sanitarie prodotte dall’AI devono essere controllate con un medico, mentre il supporto al percorso terapeutico può essere discusso apertamente con il proprio terapeuta. Segnalare l’uso del chatbot consente di verificare se le indicazioni ricevute siano coerenti con il trattamento e di correggere eventuali interpretazioni fuorvianti.

L’AI può avere una funzione limitata e pratica: aiutare a ordinare pensieri, generare idee o stimolare una riflessione. Non dovrebbe però diventare l’unica risorsa per gestire sintomi o disagio emotivo, perché non offre una valutazione clinica né assume responsabilità sulle conseguenze dei propri suggerimenti. La differenza tra supporto occasionale e sostituzione della cura è il punto centrale della posizione degli psicologi.

Un’altra area sensibile riguarda la privacy. Le informazioni inserite, comprese quelle intime e personali, sono affidate a un’azienda e possono essere conservate, utilizzate per addestrare modelli futuri o entrare nei processi di marketing. Prima di condividere dati delicati, l’utente deve quindi considerare che il chatbot non opera come un professionista vincolato dal rapporto terapeutico descritto dalla guida.

Gli psicologi segnalano anche il problema del supporto emotivo simulato. I chatbot possono riprodurre empatia nel linguaggio, ma non costruiscono una relazione umana, e usarli come amici, partner sentimentali o fonte principale di conforto espone a rischi concreti. Un consiglio a prendere le distanze da relazioni reali è un segnale da trattare con particolare diffidenza.

Prompt più prudenti e limiti da non oltrepassare

Chi sceglie comunque di usare un chatbot può ridurre alcuni rischi formulando richieste meno orientate alla conferma. La guida suggerisce di chiedere strategie sostenute da ricerche, come approcci basati sull’evidenza per gestire le preoccupazioni, e di domandare prospettive alternative con formule quali “cosa sto trascurando”. Chiedere più opzioni invece di una soluzione secca può limitare l’effetto di una risposta costruita soltanto per assecondare la premessa iniziale.

Il confine resta preciso: una domanda formulata dando per certa un’idea può indurre il modello ad accettarla senza correggerla. Le sessioni con l’AI non dovrebbero sottrarre tempo al sonno, agli hobby, allo studio, al lavoro o alla vita sociale, anche perché molti prodotti sono progettati per trattenere gli utenti il più a lungo possibile. Qualsiasi risposta che suggerisca danni verso sé stessi, altre persone o esseri viventi richiede di chiudere la conversazione senza eccezioni e cercare supporto umano.

FAQ

Quando evitare un chatbot per la salute mentale?

Durante pensieri autolesivi, intenzioni di nuocere ad altri, percezioni insolite o convinzioni angoscianti serve contattare subito medico o emergenza nazionale.

Un chatbot può fare una diagnosi psicologica?

Una diagnosi richiede storia personale, contesto ed esperienze: elementi che il chatbot non può valutare in modo approfondito.

Perché i chatbot possono confermare idee sbagliate?

I modelli tendono a mantenere la conversazione e a validare l’interlocutore, senza contestare automaticamente premesse inesatte o rischiose.

Quali dati personali possono essere conservati?

Informazioni intime e personali possono essere conservate dall’azienda, impiegate nell’addestramento di modelli futuri o nei circuiti di marketing.

Come è stata verificata questa guida?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid, con supervisione umana prima della pubblicazione.