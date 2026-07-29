29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Agcom avvia la consultazione sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029.

avvia la consultazione sul rinnovo delle frequenze in scadenza nel 2029. Il rinnovo ipotizzato sarebbe non oneroso, legato a investimenti nelle reti.

Tra le condizioni figurano 5G standalone e apertura della rete a iliad e MVNO.

e MVNO. Il confronto riapre il tema delle risorse spettrali e dei controlli sugli impegni.

( Riassunto generato con AI)

Agcom consulta gli operatori sulle frequenze

Agcom ha avviato il 29 luglio una consultazione pubblica sul rinnovo delle frequenze mobili in scadenza nel 2029, passaggio che riguarda gli operatori delle telecomunicazioni e l’evoluzione delle reti in Italia. Al centro dell’ipotesi regolatoria c’è un rinnovo non oneroso delle autorizzazioni, subordinato però a precisi impegni di investimento, con particolare attenzione al 5G standalone. La consultazione serve a raccogliere osservazioni sul quadro che dovrà regolare l’uso di una risorsa essenziale per connettività, servizi mobili e infrastrutture digitali.

Secondo le informazioni disponibili, l’obiettivo è collegare la continuità delle frequenze a obblighi verificabili sul potenziamento delle reti. Il tema è rilevante perché le frequenze non sono soltanto una dotazione tecnica: condizionano qualità del servizio, capacità delle reti e possibilità di sviluppare applicazioni basate su connessioni mobili avanzate. La procedura apre quindi una fase di confronto tra regolatore e mercato prima delle decisioni definitive.

Investimenti, apertura delle reti e nodi regolatori

Il modello indicato nella consultazione prevede investimenti nel 5G standalone, architettura che rende la rete 5G meno dipendente dalle infrastrutture precedenti e più adatta ai servizi nativi di nuova generazione. Tra gli obblighi prospettati figura anche l’apertura della rete a iliad e agli operatori mobili virtuali, gli MVNO, elemento che collega il rinnovo delle frequenze alle condizioni di accesso e concorrenza. La misura punta dunque a combinare stabilità per gli assegnatari e impegni capaci di incidere sull’offerta disponibile agli utenti.

Resta invece assente, secondo quanto riportato, un riequilibrio delle dotazioni spettrali tra gli operatori. È un punto significativo: il rinnovo affronta la continuità delle concessioni e gli investimenti, ma non modifica la distribuzione delle risorse radio esistenti. I controlli sugli impegni vengono descritti in “stile PNRR”, con un’impostazione orientata alla verifica dell’attuazione degli obblighi assunti.

Nel dibattito settoriale interviene anche Inwit, che ha chiuso il secondo trimestre con risultati in calo ma ha confermato le stime annuali. Il direttore generale Diego Galli ha evidenziato che il recesso da un Msa sarebbe incompatibile con il rinnovo delle frequenze. Il richiamo segnala come le scelte regolatorie sulle bande radio possano avere conseguenze anche sugli accordi industriali e sulla pianificazione delle infrastrutture.

Le conseguenze verso il 2029

La consultazione di Agcom sposta ora l’attenzione dalla semplice scadenza del 2029 alla qualità degli impegni richiesti in cambio del rinnovo. La futura efficacia del modello dipenderà dall’applicazione concreta degli obblighi su investimenti, accesso alla rete e verifiche. In parallelo, una pronuncia della Cassazione sui possibili rischi delle radiofrequenze negli smartphone richiama l’esigenza di informazioni adeguate da parte dei produttori, principio che può interessare l’intero comparto dei dispositivi mobili.

FAQ

Quando scadono le frequenze interessate?

Sì, le frequenze oggetto della consultazione pubblica di Agcom sono indicate come in scadenza nel 2029.

Il rinnovo delle frequenze sarà a pagamento?

Sì, l’ipotesi descritta prevede un rinnovo non oneroso, condizionato però a investimenti e ad altri obblighi regolatori.

Quale tecnologia dovranno sviluppare gli operatori?

Sì, gli operatori dovranno orientare gli investimenti verso il 5G standalone, secondo il quadro posto in consultazione.

Chi potrebbe accedere alle reti aperte?

Sì, l’apertura della rete è prevista per iliad e per gli operatori mobili virtuali, gli MVNO.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Key4biz.