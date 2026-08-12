Apple, il primo iPhone pieghevole potrebbe chiamarsi Ultra

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple userebbe internamente il nome iPhone Ultra per il suo pieghevole.

userebbe internamente il nome per il suo pieghevole. L’indiscrezione è attribuita a Mark Gurman , giornalista di Bloomberg .

, giornalista di . Il nome commerciale definitivo non è stato confermato ufficialmente da Apple .

. Il dispositivo potrebbe debuttare nel ciclo degli iPhone 18 Pro del 2026.

( Riassunto generato con AI)

iPhone Ultra, il nome del pieghevole Apple

Apple userebbe già internamente la denominazione iPhone Ultra per identificare il suo primo iPhone pieghevole, progetto non ancora annunciato dalla società di Cupertino. L’indicazione arriva da Mark Gurman di Bloomberg, che l’11 agosto ha segnalato su X come il termine Ultra circoli tra alcuni dipendenti dell’azienda.

La notizia riguarda il dispositivo finora chiamato informalmente iPhone Fold, un’etichetta mai adottata nella comunicazione ufficiale di Apple. Il possibile cambio di nome è rilevante perché suggerisce un posizionamento più alto nella gamma, sopra gli attuali modelli Pro, ma non costituisce una conferma del brand che comparirà al lancio.

Secondo quanto riportato oggi da TecnoAndroid e Tom’s Hardware, l’uso interno di Ultra rafforza un’ipotesi già emersa nelle indiscrezioni. Restano invece senza risposta ufficiale data di vendita, mercati di distribuzione, configurazioni e prezzo del prodotto.

Perché Ultra cambia il possibile posizionamento

La scelta di iPhone Ultra sarebbe coerente con il linguaggio già utilizzato da Apple per prodotti e componenti di fascia più elevata, come Apple Watch Ultra e i chip M Ultra. Applicata a un pieghevole, la sigla potrebbe distinguere il modello dalla famiglia iPhone tradizionale e comunicare un ruolo di vertice nel catalogo.

Va tuttavia separato il dato riportato da Mark Gurman dalla conclusione sul nome definitivo. Il fatto che alcuni dipendenti impieghino Ultra non dimostra che la denominazione sia stata approvata dal marketing o destinata alla confezione del prodotto.

Nelle grandi aziende tecnologiche, i team che non lavorano direttamente al lancio possono usare etichette provvisorie, soprannomi o termini diffusi dalle indiscrezioni esterne. Felice Galluccio, su TecnoAndroid, richiama proprio questa cautela: la riservatezza di Apple limita il numero di persone che conoscono le decisioni finali.

Le informazioni tecniche attribuite al progetto descrivono un pieghevole a libro, con display interno da circa 7,8 pollici e schermo esterno da circa 5,5 pollici. Anche queste misure restano indiscrezioni: Apple non ha confermato né formato, né diagonali, né altre specifiche.

Attesa sul lancio e sul prezzo

Mark Gurman ha collegato il progetto al ciclo degli iPhone 18 Pro previsto nel 2026, senza chiarire se la disponibilità nei negozi coinciderà con la presentazione. Questa distinzione impedisce di definire oggi una data di acquisto o i Paesi coinvolti nella prima distribuzione.

Il prezzo è altrettanto incerto: precedenti report attribuiti a Gurman hanno indicato una cifra superiore a 2.000 dollari, compatibile con un dispositivo collocato oltre la gamma Pro. Fino a un annuncio di Apple, però, sia il prezzo sia il nome iPhone Ultra devono essere considerati non ufficiali.

La conseguenza più concreta è strategica: se Ultra fosse confermato, il pieghevole non sarebbe presentato soltanto come un nuovo formato, ma come un prodotto premium autonomo nella famiglia iPhone.

FAQ

Apple ha confermato iPhone Ultra?

No, Apple non ha annunciato il pieghevole né confermato Ultra come nome commerciale definitivo. La denominazione risulta al momento un’indiscrezione legata all’uso interno.

Chi ha riportato il nome iPhone Ultra?

Sì, l’indicazione è stata riportata da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui alcuni dipendenti Apple chiamerebbero così il progetto pieghevole.

Come veniva chiamato prima il pieghevole?

Sì, nelle precedenti indiscrezioni il dispositivo era noto come iPhone Fold. Quel nome era un soprannome descrittivo e non è mai apparso nelle comunicazioni ufficiali di Apple.

Quali schermi avrebbe il pieghevole Apple?

Sì, le indiscrezioni parlano di un modello a libro con pannello interno da circa 7,8 pollici e display esterno da circa 5,5 pollici, senza conferme ufficiali.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e Tom’s Hardware, includendo quanto riportato da Felice Galluccio.