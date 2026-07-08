8 Luglio 2026

Home / SOCIAL MEDIA / WhatsApp prenota gli username per più privacy, ma riusarli può aumentare i rischi

La notizia in sintesi

WhatsApp apre le prenotazioni degli username a partire dal 29 giugno 2026.

apre le prenotazioni degli username a partire dal 29 giugno 2026. Meta presenta i nomi utente come strumento per aumentare la privacy.

presenta i nomi utente come strumento per aumentare la privacy. Riutilizzare username di Facebook e Instagram può però ampliare la raccolta dati.

e può però ampliare la raccolta dati. La scelta più prudente è creare un nome utente nuovo e difficile da associare.

(Riassunto generato con AI)

Username WhatsApp, privacy e rischi reali

WhatsApp, piattaforma di messaggistica di Meta, consente agli utenti di prenotare gli username a partire dal 29 giugno 2026, con rilascio graduale nei mesi successivi tramite notifica in-app. La novità riguarda la possibilità di contattare persone o aziende senza mostrare subito il numero di telefono, obiettivo che l’azienda presenta come un passo in avanti sul fronte privacy.

Il punto critico emerge però nelle modalità di scelta del nome utente: oltre alla creazione di uno nuovo, Meta permette di riutilizzare quelli di Facebook e Instagram. Proprio questa opzione, secondo quanto evidenzia il testo analizzato, può produrre l’effetto opposto rispetto alla maggiore riservatezza dichiarata, perché collega in modo più stretto identità, profili e dati personali all’interno dell’ecosistema del gruppo.

Perché riutilizzare gli username può esporre di più

Durante la procedura, WhatsApp offre tre opzioni: creare un nuovo username oppure importare quello già usato su Facebook o Instagram. In questi ultimi due casi è necessario collegare l’account WhatsApp al Centro gestione account.

Meta spiega che questa integrazione serve a ottenere “esperienze connesse” e a condividere informazioni tra gli account collegati. Il passaggio, però, comporta un ampliamento della raccolta dati, includendo elementi come età, interessi e posizione geografica. Da qui deriva la costruzione di un profilo più dettagliato dell’utente, utilizzato per le inserzioni personalizzate.

Secondo il testo originale, tali informazioni diventano accessibili anche a Meta AI e vengono impiegate per migliorare i modelli. I messaggi, invece, restano protetti dalla crittografia end-to-end, almeno sul piano dichiarato. Ma il nodo non riguarda tanto il contenuto delle chat quanto l’identità digitale associata al nome utente. Se lo username di WhatsApp coincide con quello di Facebook o Instagram, chi lo vede o lo intuisce può risalire più facilmente agli altri profili della stessa persona, aumentando il rischio di impersonificazioni e truffe.

La scelta più prudente per gli utenti

La conclusione più lineare è anche la più prudente: evitare di riutilizzare gli username già presenti su Facebook e Instagram. Creare un nuovo nome utente su WhatsApp, non immediatamente riconducibile agli altri account social, riduce infatti la possibilità di collegamenti automatici tra profili e limita l’esposizione a frodi basate sull’identità.

In una fase in cui Meta spinge verso una maggiore integrazione tra servizi, la tutela della privacy passa anche da scelte apparentemente semplici, come il nome utente da registrare.

FAQ

Da quando si possono prenotare gli username?

Sì, le prenotazioni sono possibili a partire dal 29 giugno 2026, mentre la disponibilità arriverà gradualmente nei mesi successivi.

Gli username WhatsApp nascondono il numero di telefono?

Sì, al primo messaggio inviato a una persona o azienda non verrà mostrato il numero di telefono.

Perché evitare username di Facebook e Instagram?

Sì, perché il riutilizzo può facilitare il collegamento tra profili e aumentare i rischi di impersonificazioni e truffe.

Cosa comporta il collegamento al Centro gestione account?

Sì, consente la condivisione di informazioni tra account collegati e amplia la raccolta di dati come età, interessi e posizione geografica.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.