WhatsApp amplia l’integrazione dell’IA tra scrittura, traduzioni e sicurezza

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【Ricarica 45W e batteria da 6000 mAh】Scopri una velocità di ricarica rivoluzionaria con la tecnologia di ricarica da 45W, che alimenta rapidamente la batteria da 6000 mAh di questo smartphone sbloccato. Di’ addio ai lunghi tempi di ricarica e dai il benvenuto a una batteria con una durata prolungata per streaming, gaming e navigazione che durano tutto il giorno. Questo smartphone dual SIM è progettato per gli utenti che necessitano di potenza e velocità senza compromessi. · 【Display immersivo a 120 Hz con touch ultra reattivo】Goditi un’esperienza visiva estremamente fluida sull’ampio display HD+ da 6,67 pollici. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un’elevata frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, ogni scorrimento, scorrimento e tocco è incredibilmente reattivo, rendendolo ideale per il gaming mobile e la riproduzione di video vibranti. Il design elegante e sottile garantisce il comfort durante l’uso prolungato. · 【Prestazioni potenti con 8 GB di RAM + 256 GB di ROM】Questo smartphone Android offre prestazioni robuste con 8 GB di RAM e una generosa memoria interna da 256 GB. Gestisci il multitasking quotidiano, archivia migliaia di foto e app e goditi un funzionamento fluido senza rallentamenti. Il potente processore octa-core garantisce un’esperienza utente fluida per tutte le tue esigenze.