26 Giugno 2026

Home / SOCIAL MEDIA / Mediaset lancia una campagna per un uso consapevole dei social e il benessere digitale

La notizia in sintesi

Mediaset lancia una campagna sul rapporto consapevole con i social media.

lancia una campagna sul rapporto consapevole con i social media. L’iniziativa si intitola “C’è molto di più oltre lo schermo” .

. La diffusione è prevista dal 28 giugno al 4 luglio 2026.

Il progetto rientra in Mediaset per il Futuro e punta sul benessere digitale.

(Riassunto generato con AI)

Mediaset rilancia il tema del benessere digitale

Mediaset, gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, ha avviato dal 28 giugno al 4 luglio 2026 una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata all’uso dei social media. L’iniziativa, intitolata “C’è molto di più oltre lo schermo”, nasce nell’ambito del progetto Mediaset per il Futuro e mette al centro un tema ormai strutturale nella vita quotidiana: il rapporto tra tempo trascorso online, qualità delle relazioni e consapevolezza digitale.

Il messaggio è chiaro: i social possono essere strumenti utili per informarsi, comunicare e condividere contenuti, ma non devono sostituire le esperienze reali.

La campagna si colloca in un contesto in cui l’uso continuativo delle piattaforme digitali coinvolge fasce di pubblico sempre più ampie. L’obiettivo dichiarato è invitare a un utilizzo equilibrato, responsabile e consapevole della connessione, ricordando il valore delle relazioni dirette, degli incontri e dei momenti vissuti fuori dallo schermo.

Nel perimetro editoriale e sociale del progetto, Mediaset propone quindi una riflessione accessibile e trasversale, costruita per raggiungere il pubblico in diversi ambienti e diversi momenti della giornata.

Il focus non è una critica alla tecnologia in sé, ma il richiamo a un bilanciamento tra opportunità digitali e vita concreta, con una linea che unisce comunicazione istituzionale e responsabilità sociale.

Claim, diffusione e quadro dell’iniziativa

Il claim “C’è molto di più oltre lo schermo” sintetizza l’impostazione della campagna: riconoscere la funzione dei social media senza attribuire loro un ruolo sostitutivo rispetto alla quotidianità. Mediaset sottolinea che le piattaforme possono servire a mantenere i contatti, informarsi e condividere, ma invita a non lasciare che l’ambiente digitale assorba interamente tempo, attenzione e relazioni.

La campagna sarà diffusa in forma crossmediale attraverso tutti i canali del Gruppo, le piattaforme social, la radio, i circuiti Digital Out of Home e il sito dedicato di Mediaset Infinity.

Questa scelta amplia la portata del messaggio e mostra una strategia coerente con il tema affrontato: parlare dell’equilibrio digitale usando insieme televisione, spazi urbani e ambienti online. L’impianto è costruito per intercettare pubblici diversi e rafforzare la memorabilità del claim.

Nel merito, il progetto si inserisce nel percorso di responsabilità sociale di Mediaset per il Futuro, contenitore con cui l’azienda sviluppa iniziative su temi sociali, culturali e civili.

In questo quadro, il benessere digitale emerge come terreno centrale perché tocca abitudini consolidate e una fruizione sempre più continua dei dispositivi. L’azienda evidenzia così una lettura non episodica del fenomeno, ma legata a una trasformazione profonda dei comportamenti.

Il punto rilevante, sotto il profilo analitico, è che la campagna non oppone reale e digitale in modo ideologico. Al contrario, riconosce l’utilità degli strumenti social e concentra l’attenzione sulla misura del loro utilizzo.

È un approccio che punta sulla consapevolezza più che sul divieto e che prova a rendere il concetto di benessere digitale un criterio pratico di vita quotidiana, soprattutto per chi vive la connessione in modo costante durante l’intera giornata.

La stessa formulazione del messaggio amplia il perimetro del pubblico: non si rivolge a una singola categoria, ma a tutte le fasce coinvolte dall’uso delle piattaforme.

Questo rende l’iniziativa potenzialmente rilevante anche sul piano culturale, perché traduce un tema spesso trattato in modo astratto in un richiamo immediato: dietro ogni dispositivo resta una realtà fatta di persone, relazioni ed esperienze non sostituibili.

Un segnale sul ruolo sociale dei media

Con questa iniziativa Mediaset rafforza il profilo di un editore che interviene su una questione ormai centrale nel dibattito pubblico: la qualità del rapporto tra individui e ambienti digitali. La conseguenza più significativa della campagna sta nella sua capacità di trasformare un messaggio valoriale in un promemoria quotidiano, diffuso proprio nei luoghi in cui l’attenzione si forma e si disperde.

Se il tema del benessere digitale continuerà a crescere, campagne come “C’è molto di più oltre lo schermo” potranno consolidare un modello di comunicazione che non rinnega la tecnologia, ma ne richiama l’uso consapevole.

Il punto finale resta quello indicato dall’azienda: preservare il peso delle relazioni dirette e della vita reale accanto alla connessione permanente.

FAQ

Cos’è la campagna di Mediaset?

Sì, è la campagna di sensibilizzazione “C’è molto di più oltre lo schermo”, dedicata all’uso consapevole, equilibrato e responsabile dei social media.

Quando si svolge l’iniziativa?

Sì, la diffusione della campagna è prevista dal 28 giugno al 4 luglio 2026, come indicato nel testo di partenza.

Dove sarà visibile la campagna?

Sì, sarà presente sui canali del Gruppo, sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti Digital Out of Home e su Mediaset Infinity.

Qual è l’obiettivo del messaggio?

Sì, l’obiettivo è ricordare che i social sono utili, ma non devono sostituire relazioni, esperienze e momenti della vita reale.

Qual è la fonte originale dell’articolo?

Sì, la fonte originale è stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla Redazione.