Home / SOCIAL MEDIA / TikTok Shop conquista il mercato italiano e diventa protagonista stabile dell’ecommerce nazionale

TikTok Shop in Italia, come cambia davvero lo shopping online

Chi acquista oggi su TikTok Shop in Italia? Non solo la Gen Z, ma un pubblico trasversale e sempre più maturo. Cosa compra? Soprattutto cosmetica, moda e prodotti per la casa, in un’esperienza di acquisto integrata nei video. Dove accade? All’interno dell’app di TikTok, che ha superato la fase sperimentale raggiungendo oltre 21mila venditori attivi nel mercato italiano. Quando? Nel primo anno di attività strutturata, tra 2024 e inizio 2025, con tassi di utilizzo in rapida crescita. Perché? Perché il modello di “discovery e-commerce” unisce intrattenimento, fiducia nella community e semplicità di acquisto, trasformando l’utente in cliente in pochi secondi.

In sintesi:

Oltre 21mila venditori attivi e il 20% degli e-shopper italiani ha già usato TikTok Shop.

Le donne over 40 generano il 41% del valore degli acquisti, superando l’e-commerce tradizionale.

Shoppable video e LIVE shopping guidano la conversione, integrando contenuto e acquisto immediato.

Bellezza, moda e prodotti per la casa sono le categorie più acquistate dalle utenti italiane.

Chi compra, cosa compra e perché TikTok Shop convince

I dati confermano che TikTok Shop è ormai un canale strutturale dell’e-commerce italiano. Quasi un acquirente online su cinque (circa il 20%) ha già effettuato almeno un ordine tramite lo shop interno all’app, premiando soprattutto i venditori capaci di creare contenuti video credibili e continuativi.

Il profilo dell’acquirente è sorprendentemente maturo. Il pubblico femminile over 40 genera il 41% del valore complessivo degli acquisti, contro il 32% rilevato in media sull’e-commerce tradizionale: una “rivincita” delle consumatrici più adulte, attente a convenienza, spiegazioni chiare e dimostrazioni d’uso reali.

Gli utenti di TikTok Shop sono anche heavy shoppers: effettuano in media 32 ordini online all’anno, rispetto ai 22,5 dell’acquirente e-commerce medio italiano, segno di una forte abitudine all’acquisto digitale e di una fiducia crescente nel canale social-commerce.

Le categorie vincenti sono altamente visuali: nella bellezza, un terzo degli utenti ha acquistato make-up nell’ultimo mese; nella moda, il 53% ha comprato abbigliamento o accessori; nel segmento Home & Living, il 70% ha acquistato prodotti per la pulizia e circa il 18% piccoli elettrodomestici, portando la casa al centro dei contenuti video e delle dirette.

Community, video e scenari futuri del discovery e-commerce

Il vero vantaggio competitivo di TikTok Shop è la fusione tra narrazione e vendita. I formati chiave sono gli shoppable video, che permettono l’acquisto senza uscire dall’app, e il LIVE shopping, televisione interattiva 4.0 in cui la chat in tempo reale genera urgenza e prova sociale.

Le testimonianze dei player confermano il ruolo centrale della community. Alessia Rossini di AllyCore sottolinea: “Serve una community per vendere. La piattaforma accorcia i tempi, fanno l’acquisto direttamente in piattaforma. Quest’anno abbiamo registrato 50 mila ordini attraverso TikTok Shop. La chiave del successo è stata creare i prodotti insieme alla community: dalla formulazione ai colori al packaging. Si sentono a bordo del progetto.”

Anche chi arriva dal video shopping tradizionale legge questa evoluzione come inevitabile. Carlotta Pontremoli di QVC Italia afferma: “TikTok Shop è l’evoluzione naturale del video shopping. Il target donne 45+ ci ha permesso di raggiungere un nuovo pubblico che via TV non avremmo intercettato”.

Il confine tra intrattenimento e acquisto appare quindi definitivamente superato: il discovery e-commerce non è più una promessa, ma un presente che ridisegna strategie di brand, ruoli delle creator e aspettative delle consumatrici italiane.

FAQ

Quanti venditori attivi ha oggi TikTok Shop in Italia?

Attualmente TikTok Shop in Italia conta oltre 21mila venditori attivi, distribuiti tra brand affermati, PMI e creator-imprenditori.

Quanto è diffuso l’uso di TikTok Shop tra gli acquirenti online italiani?

È già utilizzato da circa il 20% degli e-shopper italiani, pari a quasi un acquirente online su cinque.

Qual è il peso delle donne over 40 sugli acquisti TikTok Shop?

Rappresentano circa il 41% del valore totale degli acquisti, superando nettamente il 32% dell’e-commerce tradizionale.

Quali categorie di prodotto performano meglio su TikTok Shop?

Prevalgono bellezza, moda e casa: make-up, abbigliamento, accessori, prodotti per la pulizia e piccoli elettrodomestici.

Da quali fonti sono stati elaborati i dati citati nell’articolo?

I dati derivano da una elaborazione congiunta di informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.