Tineco integra BoostSteam nel FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam

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BoostSteam a 230 °C e ReverseScrub in un solo tocco: premi una volta per attivarli insieme. Al primo utilizzo, il sistema a vapore richiede circa 20 secondi di caricamento, quindi eroga vapore per 15 secondi per ammorbidire sporco secco, appiccicoso e grasso. Dopo il primo ciclo, ogni pressione successiva richiede circa 5 secondi di caricamento prima di erogare nuovamente vapore per 15 secondi. La rotazione invertita del rullo aumenta la frizione contro macchie ostinate e fughe. I 230 °C si riferiscono alla temperatura interna del sistema; il vapore in uscita raggiunge 99 °C. · Aspirazione potente da 25 kPa, fino a 60 min di autonomia e serbatoi capienti: l’aspirazione potente da 25 kPa solleva capelli, briciole, detriti e acqua sporca per una pulizia efficiente di tutta la casa. Godetevi fino a 60 minuti in modalità QUIET e fino a 45 minuti in modalità AUTO quando utilizzata in posizione distesa. Il serbatoio dell’acqua pulita da 0,88 L e il serbatoio dell’acqua sporca da 0,8 L aiutano a ridurre le interruzioni, mentre la ricarica rapida a 2 A prepara la macchina più rapidamente per la pulizia seguente. · Pulizia a umido e secco in un solo passaggio con il controllo intelligente iLoop: aspira e lava nello stesso momento per gestire sporco secco, schizzi umidi e residui appiccicosi su tutti i pavimenti duri sigillati compatibili. Il sensore intelligente iLoop Tineco regola in automatico la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua a seconda del livello di sporco rilevato, mentre la tecnologia MHCBS risciacqua continuamente il rullo con acqua pulita per una pulizia uniforme.