29 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Tineco integra BoostSteam nel FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam
La notizia in sintesi
- Tineco ripercorre lo sviluppo delle proprie tecnologie per i pavimenti, dall’aspirazione alla pulizia a vapore.
- Il primo modello Steam dell’azienda risale al 2022.
- Il percorso arriva al FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, dotato di tecnologia BoostSteam.
- Per questo modello viene indicata una temperatura dell’elemento riscaldante interno fino a 230°C.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam aspira e lava con ReverseScrub | Vapore a 230 °C, aspirazione 25 kPa, Lay-Flat a 180°, antigroviglio DualBlock, FlashDry da 5 minuti, 60 minuti di autonomia
BoostSteam a 230 °C e ReverseScrub in un solo tocco: premi una volta per attivarli insieme. Al primo utilizzo, il sistema a vapore richiede circa 20 secondi di caricamento, quindi eroga vapore per 15 secondi per ammorbidire sporco secco, appiccicoso e grasso. Dopo il primo ciclo, ogni pressione successiva richiede circa 5 secondi di caricamento prima di erogare nuovamente vapore per 15 secondi. La rotazione invertita del rullo aumenta la frizione contro macchie ostinate e fughe. I 230 °C si riferiscono alla temperatura interna del sistema; il vapore in uscita raggiunge 99 °C. · Aspirazione potente da 25 kPa, fino a 60 min di autonomia e serbatoi capienti: l’aspirazione potente da 25 kPa solleva capelli, briciole, detriti e acqua sporca per una pulizia efficiente di tutta la casa. Godetevi fino a 60 minuti in modalità QUIET e fino a 45 minuti in modalità AUTO quando utilizzata in posizione distesa. Il serbatoio dell’acqua pulita da 0,88 L e il serbatoio dell’acqua sporca da 0,8 L aiutano a ridurre le interruzioni, mentre la ricarica rapida a 2 A prepara la macchina più rapidamente per la pulizia seguente. · Pulizia a umido e secco in un solo passaggio con il controllo intelligente iLoop: aspira e lava nello stesso momento per gestire sporco secco, schizzi umidi e residui appiccicosi su tutti i pavimenti duri sigillati compatibili. Il sensore intelligente iLoop Tineco regola in automatico la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua a seconda del livello di sporco rilevato, mentre la tecnologia MHCBS risciacqua continuamente il rullo con acqua pulita per una pulizia uniforme.
Tineco porta la pulizia a vapore su richiesta al centro dello sviluppo dei propri apparecchi per i pavimenti. Il percorso, iniziato con il primo modello Steam del 2022, arriva al FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, dotato di tecnologia BoostSteam e di un elemento riscaldante interno che, secondo le indicazioni dell’azienda, raggiunge i 230°C. È questo il dato tecnico principale con cui il marchio descrive l’evoluzione della propria offerta, dall’aspirazione alle lavapavimenti intelligenti.
Per chi valuta un apparecchio destinato alla pulizia domestica, la distinzione da tenere presente riguarda proprio la temperatura dichiarata: i 230°C si riferiscono all’elemento riscaldante collocato all’interno del dispositivo. Non sono indicati come temperatura del pavimento né come temperatura del vapore nel punto di contatto con la superficie. Il valore va quindi letto nel suo ambito preciso, senza attribuirgli caratteristiche o risultati di pulizia che non vengono specificati.
Dal primo Steam del 2022 al modello S9
Il riferimento temporale fornito da Tineco è il 2022, anno a cui risale il suo primo modello Steam. Da quel passaggio l’azienda ricostruisce una progressione che comprende aspirazione tradizionale, lavapavimenti intelligenti e impiego del vapore su richiesta. Si tratta di una descrizione dello sviluppo tecnologico del marchio, non dell’annuncio di una nuova categoria di prodotto accompagnato da una data di disponibilità commerciale.
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Il punto di arrivo indicato è il FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam. Il nome identifica il modello su cui si concentra il richiamo alla tecnologia BoostSteam e al sistema di riscaldamento interno. Non vengono invece forniti elementi sufficienti per ricostruire, modello per modello, tutti i passaggi intermedi dal 2022. Il confronto possibile resta dunque quello tra le tappe generali descritte dall’azienda, senza una cronologia dettagliata delle singole introduzioni.
BoostSteam e il significato dei 230°C
BoostSteam è la denominazione della tecnologia associata al FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam. La funzione viene inserita nel percorso verso la pulizia a vapore on demand, ossia su richiesta. Le informazioni disponibili non precisano però le modalità di attivazione, i tempi necessari per ottenere il vapore o la durata del suo utilizzo. Non consentono quindi di descrivere nel dettaglio come questa funzione intervenga durante una sessione di pulizia.
Anche il limite di temperatura richiede attenzione alla formulazione: l’elemento interno può arrivare fino a 230°C. L’indicazione di un valore massimo non equivale alla descrizione di una temperatura costante durante l’intero funzionamento. Inoltre, quel numero da solo non documenta l’efficacia sulle diverse tipologie di sporco e non permette di stabilire un vantaggio misurato rispetto ad altri apparecchi. Per un confronto servirebbero risultati e condizioni di prova, qui non specificati.
Le informazioni ancora necessarie per valutare il prodotto
La presentazione si concentra quindi sulla direzione tecnica seguita da Tineco: dall’aspirazione alla combinazione con il lavaggio, fino al vapore su richiesta. Restano fuori dal quadro prezzo, disponibilità, autonomia e caratteristiche operative dettagliate del FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam. Sono aspetti che impediscono, al momento, di trasformare questa ricostruzione dell’evoluzione tecnologica in una valutazione completa del prodotto o in un confronto d’acquisto.
La novità descritta riguarda soprattutto il sistema di riscaldamento e il suo inserimento nella linea dedicata ai pavimenti. Il dato dei 230°C identifica una caratteristica interna dell’apparecchio; le prestazioni nell’uso quotidiano richiedono invece informazioni ulteriori. È su questa distinzione, tra specifica dichiarata e risultato verificabile, che si misura il significato concreto dell’evoluzione presentata da Tineco.
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