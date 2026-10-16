16 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme

La notizia in sintesi Able Tech ha presentato ad ARXivar Inspire 2026 aggiornamenti per fatturazione elettronica, firma digitale e automazione dei processi.

ARXivar Invoice amplia le funzionalità fiscali e introduce un portale per gestire più aziende e Paesi.

ARXivar Sign v1.6 aggiunge un Workspace per le richieste di firma e approvazione e nuovi controlli sui permessi.

La versione 2.14 integra l’IA nel motore di workflow; mostrata anche un’anteprima della futura NEXT 3.

Fatturazione elettronica internazionale, firma digitale e intelligenza artificiale applicata ai flussi di lavoro: sono le aree interessate dagli aggiornamenti della Suite ARXivar presentati da Able Tech in occasione di ARXivar Inspire 2026. Le novità, annunciate il 16 ottobre 2026, riguardano sia l’evoluzione dei servizi esistenti sia gli sviluppi futuri della piattaforma, con strumenti destinati alla gestione di documenti, attività e processi aziendali.

Il programma illustrato dall’azienda collega gli adempimenti normativi all’identificazione digitale e all’automazione. Sul fronte dell’IA, oltre alle applicazioni generative, sono stati presentati sviluppi relativi ad agenti progettati per svolgere autonomamente attività e processi complessi. Non tutte le novità riguardano però versioni già presentate nel dettaglio: per la futura piattaforma NEXT 3 è stata mostrata un’anteprima.

Claudio Vigasio, CEO di Able Tech, ha descritto così la direzione del lavoro dell’azienda:

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«Per anni abbiamo digitalizzato documenti e processi. Oggi la sfida è digitalizzare attività e decisioni, integrando Intelligenza Artificiale, processi e compliance all’interno di ecosistemi capaci di generare valore concreto per clienti e partner»

Fatture elettroniche, controlli fiscali e gestione internazionale

Per ARXivar Invoice, l’aggiornamento passa da un pacchetto di funzionalità Premium che aggiunge alla trasmissione delle fatture strumenti di verifica e analisi. Il collegamento con il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate permette attività di controllo, analisi del rischio finanziario e scarico automatico del bollo virtuale.

La gestione delle operazioni in più Paesi è invece affidata ad ARXivar Invoice Worldwide. L’obiettivo dichiarato è ricondurre la fatturazione elettronica internazionale a procedure standardizzate, mantenendo una modalità operativa comune per gli utenti.

A questo ambito si affianca il nuovo Portale Web ARXivar Invoice. Il portale riunisce in una dashboard le attività relative a più aziende e Paesi e prevede anche l’utilizzo in più lingue. L’intervento riguarda quindi sia le funzioni del servizio sia l’interfaccia attraverso cui vengono gestite le operazioni.

Firma elettronica e identità digitale europea

Per ARXivar Sign è stata presentata la versione 1.6. Tra le aggiunte figura un Workspace che raccoglie le richieste di firma e approvazione, insieme a una gestione più articolata di ruoli e permessi. La release comprende inoltre la Firma Elettronica Qualificata Long Term, destinata ai processi che richiedono sottoscrizioni ricorrenti.

Nel corso dell’ultimo anno il servizio ha esteso le proprie funzioni alle diverse fasi di identificazione e sottoscrizione, con più livelli di firma e modalità operative. Secondo quanto illustrato dall’azienda, anche l’ambito normativo coperto si è ampliato: al riferimento iniziale a eIDAS 2 si sono aggiunte normative extraeuropee, tra cui quelle FDA per i processi digitali nei settori Life Sciences e Pharma.

Un ulteriore sviluppo riguarda l’European Digital Identity Wallet. Able Tech prevede che l’evoluzione dell’identità digitale europea permetterà di estendere l’onboarding e la firma elettronica ai cittadini degli altri Stati membri. In questa prospettiva, l’azienda punta a rendere ARXivar Onboarding integrabile non soltanto nella propria suite, ma anche nelle applicazioni realizzate da partner e software house, per servizi di autenticazione, verifica e firma.

L’intelligenza artificiale entra nel motore dei processi

Con ARXivar Document & Workflow v2.14, l’IA viene inserita direttamente nel motore che governa i flussi di lavoro. Dopo gli strumenti di classificazione automatica, ricerca semantica e chatbot generativi, il nuovo passaggio consiste nell’utilizzare il contesto dei documenti e i dati dei processi per automatizzare le attività.

La versione introduce anche un sistema estendibile di agenti e plugin, pensato per consentire lo sviluppo e l’integrazione di funzioni adattate alle esigenze delle singole organizzazioni. Completano l’aggiornamento interventi sulla ricerca semantica, nuove funzioni per la firma grafometrica e SpoolRec Next, strumento dedicato all’acquisizione e alla digitalizzazione automatica dei documenti generati dai sistemi aziendali.

Il passo successivo annunciato è ARXivar Document & Workflow Platform NEXT 3. L’anteprima ha mostrato la direzione della prossima major release: rinnovamento tecnologico, revisione dell’esperienza utente, nuove funzioni di ricerca e un’interfaccia ridisegnata secondo il design system dell’azienda. Le testimonianze di A2A, Jacobacci & Partners, Fratelli Beretta e Autotorino hanno inoltre portato nel programma dell’evento il confronto sulle esigenze di digitalizzazione delle imprese.