6 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Auto elettrica con batteria da 65 kWh e 450 km di autonomia dichiarata

Batteria da 65 kWh, autonomia dichiarata di 450 km e trazione anteriore: sono i dati principali della vettura elettrica proposta con gli allestimenti Essence ed Elegance. Il motore è accreditato di 211 CV, con una potenza riportata anche come 160 kW. Sul fronte della ricarica, il passaggio dal 30 all’80% della batteria richiede 22 minuti in corrente continua. Non sono indicati il prezzo né la data di commercializzazione.

La carrozzeria misura 4.570 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e 1.676 mm di altezza, con un passo di 2.700 mm. Sono dimensioni da considerare insieme alla capacità del bagagliaio, indicata tra 323 e 435 litri: non vengono però specificate le configurazioni cui corrispondono i due valori.

Autonomia, consumi e tempi di ricarica

Le prestazioni dichiarate comprendono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La scheda associa alla motorizzazione elettrica un consumo combinato WLTP di 17 kWh ogni 100 km ed emissioni di CO2 allo scarico pari a 0 g/km nel ciclo combinato.

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Per la ricarica in corrente continua, la potenza indicata è di 120 kW. Il tempo di 22 minuti riguarda esclusivamente l’intervallo fra il 30 e l’80%: non è quindi un dato riferito a una ricarica completa. Per il collegamento in corrente alternata viene invece riportata una potenza di 9,9 kW, senza un corrispondente tempo di ripristino della carica.

L’autonomia di 450 km va letta come valore dichiarato, distinto dai risultati nell’impiego quotidiano. Non sono forniti dati separati per i percorsi urbani o autostradali, né informazioni sulle condizioni associate al tempo di ricarica. Questi elementi limitano il confronto ai valori tecnici disponibili, senza consentire valutazioni sull’efficienza nelle diverse situazioni d’uso.

Due allestimenti, tra connettività e comfort

L’offerta si articola nelle versioni Essence ed Elegance. Tra le dotazioni figurano cerchi in alluminio da 19 pollici con pneumatici 225/55 R19 e gruppi ottici anteriori e posteriori interamente a LED. Nell’abitacolo è previsto uno schermo centrale da 13,2 pollici, affiancato dalla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

L’equipaggiamento comprende rivestimenti in tessuto, climatizzatore elettronico bizona e sedili anteriori con regolazione manuale a sei vie. Sono elencati anche l’accesso senza chiave, un impianto audio con sei altoparlanti e il selettore delle modalità di guida. La disponibilità di queste funzioni definisce la dotazione di partenza descritta per la vettura.

La proposta più orientata al comfort include rivestimenti neri in similpelle, illuminazione ambientale multicolore estesa e sedili anteriori riscaldati e ventilati, con regolazioni elettriche a sei vie. Si aggiungono il tetto panoramico apribile, l’impianto audio Sony con otto altoparlanti e il portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico. Sono inoltre riportati vetri fonoisolanti, vetri posteriori oscurati e barre sul tetto.

Assistenza alla guida e manovre

La dotazione di sicurezza elenca sette airbag, cruise control adattivo e integrato e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Non vengono dettagliate le singole funzioni comprese nel pacchetto ADAS: la sua presenza, da sola, non permette quindi di ricostruire l’intero equipaggiamento né le relative condizioni di funzionamento.

Per le manovre sono indicate una telecamera posteriore, una telecamera a 360 gradi ad alta definizione e le funzioni di parcheggio automatico e da remoto, identificate dalle sigle APA e RPA. Completano l’elenco la ricarica wireless per smartphone da 50 watt, il volante con corona in pelle riscaldabile, il sistema di gestione della qualità dell’aria AQS e gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente.

I dati disponibili delineano dunque un’elettrica con batteria da 65 kWh e una scelta di equipaggiamenti dedicati soprattutto a connettività, comfort e assistenza nelle manovre. Per un confronto d’acquisto completo mancano ancora il listino, i tempi di arrivo sul mercato e una ripartizione inequivocabile di tutte le dotazioni fra Essence ed Elegance.