6 Novembre 2026/Home/MOTORI/Auto elettrica con batteria da 65 kWh e 450 km di autonomia dichiarata
Batteria da 65 kWh, autonomia dichiarata di 450 km e trazione anteriore: sono i dati principali della vettura elettrica proposta con gli allestimenti Essence ed Elegance. Il motore è accreditato di 211 CV, con una potenza riportata anche come 160 kW. Sul fronte della ricarica, il passaggio dal 30 all’80% della batteria richiede 22 minuti in corrente continua. Non sono indicati il prezzo né la data di commercializzazione.
Poligono Mini Aspirapolvere per Auto Senza Filo Ricaricabile con USB, Aspirabriciole Portatile, (Potente 120W, 6000Pa, 7.4V), Nero
【Potenza di Aspirazione Eccezionale】Il nostro eccezionale aspirapolvere portatile è dotato di un motore da 120W, con una potenza di aspirazione fino a 6000Pa. Questa straordinaria potenza non solo vi permette di affrontare facilmente frammenti di qualsiasi dimensione, ma garantisce anche una pulizia profonda e completa. Inoltre, può funzionare ininterrottamente per un massimo di 20 minuti, assicurando un processo di pulizia senza interruzioni. · 【Versatilità nel Kit di Aspirazione】 Dotato di un ugello di aspirazione piatto lungo e un ugello di aspirazione a spazzola, L’ugello piatto lungo è ideale per raggiungere angoli stretti e fessure, per una pulizia dettagliata.D’altro canto, l’ugello a spazzola è concepito per eliminare con efficacia polvere e macchie da superfici irregolari quali tappeti, tappetini per auto, tastiere e altre superfici delicate ma difficili da pulire. · 【Illuminazione per una Pulizia Meticolosa】 Un valore distintivo del nostro aspirapolvere è la luce a LED integrata, progettata per offrire una visione chiara anche nei luoghi più oscuri e angoli nascosti. Questo elemento di design intelligente rende visibili dettagli altrimenti sfuggenti, consentendo una pulizia approfondita e meticolosa. La combinazione di aspirazione potente e illuminazione avanzata garantisce una pulizia completa e senza compromessi.
La carrozzeria misura 4.570 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e 1.676 mm di altezza, con un passo di 2.700 mm. Sono dimensioni da considerare insieme alla capacità del bagagliaio, indicata tra 323 e 435 litri: non vengono però specificate le configurazioni cui corrispondono i due valori.
Autonomia, consumi e tempi di ricarica
Le prestazioni dichiarate comprendono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La scheda associa alla motorizzazione elettrica un consumo combinato WLTP di 17 kWh ogni 100 km ed emissioni di CO2 allo scarico pari a 0 g/km nel ciclo combinato.
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Per la ricarica in corrente continua, la potenza indicata è di 120 kW. Il tempo di 22 minuti riguarda esclusivamente l’intervallo fra il 30 e l’80%: non è quindi un dato riferito a una ricarica completa. Per il collegamento in corrente alternata viene invece riportata una potenza di 9,9 kW, senza un corrispondente tempo di ripristino della carica.
L’autonomia di 450 km va letta come valore dichiarato, distinto dai risultati nell’impiego quotidiano. Non sono forniti dati separati per i percorsi urbani o autostradali, né informazioni sulle condizioni associate al tempo di ricarica. Questi elementi limitano il confronto ai valori tecnici disponibili, senza consentire valutazioni sull’efficienza nelle diverse situazioni d’uso.
Due allestimenti, tra connettività e comfort
L’offerta si articola nelle versioni Essence ed Elegance. Tra le dotazioni figurano cerchi in alluminio da 19 pollici con pneumatici 225/55 R19 e gruppi ottici anteriori e posteriori interamente a LED. Nell’abitacolo è previsto uno schermo centrale da 13,2 pollici, affiancato dalla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.
L’equipaggiamento comprende rivestimenti in tessuto, climatizzatore elettronico bizona e sedili anteriori con regolazione manuale a sei vie. Sono elencati anche l’accesso senza chiave, un impianto audio con sei altoparlanti e il selettore delle modalità di guida. La disponibilità di queste funzioni definisce la dotazione di partenza descritta per la vettura.
La proposta più orientata al comfort include rivestimenti neri in similpelle, illuminazione ambientale multicolore estesa e sedili anteriori riscaldati e ventilati, con regolazioni elettriche a sei vie. Si aggiungono il tetto panoramico apribile, l’impianto audio Sony con otto altoparlanti e il portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico. Sono inoltre riportati vetri fonoisolanti, vetri posteriori oscurati e barre sul tetto.
Assistenza alla guida e manovre
La dotazione di sicurezza elenca sette airbag, cruise control adattivo e integrato e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Non vengono dettagliate le singole funzioni comprese nel pacchetto ADAS: la sua presenza, da sola, non permette quindi di ricostruire l’intero equipaggiamento né le relative condizioni di funzionamento.
Per le manovre sono indicate una telecamera posteriore, una telecamera a 360 gradi ad alta definizione e le funzioni di parcheggio automatico e da remoto, identificate dalle sigle APA e RPA. Completano l’elenco la ricarica wireless per smartphone da 50 watt, il volante con corona in pelle riscaldabile, il sistema di gestione della qualità dell’aria AQS e gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente.
I dati disponibili delineano dunque un’elettrica con batteria da 65 kWh e una scelta di equipaggiamenti dedicati soprattutto a connettività, comfort e assistenza nelle manovre. Per un confronto d’acquisto completo mancano ancora il listino, i tempi di arrivo sul mercato e una ripartizione inequivocabile di tutte le dotazioni fra Essence ed Elegance.
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