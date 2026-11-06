6 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Black Friday 2026 Philips seleziona undici prodotti per cura personale e prima infanzia

Rasoi, spazzolini elettrici e dispositivi per i neogenitori: sono undici i prodotti che Philips inserisce nella selezione per il Black Friday e il Natale 2026, presentata il 6 novembre. La proposta si divide in quattro ambiti: cura della barba e del corpo, depilazione e capelli, igiene orale e prima infanzia. Tra le funzioni ricorrenti figurano sensori, collegamenti alle app e sistemi di adattamento all’utilizzo.

Rasatura e rifinitura per viso e corpo

Philips Shaver i9000 Prestige Ultra integra il sistema SkinIQ PRO, con cinque modalità di rasatura a potenza differenziata. Le lame NanoTech Dual Precision lavorano sui peli di diverse lunghezze, mentre Active Pressure & Motion Guidance segnala in tempo reale pressione e movimento. Attraverso l’app, il sensore AI Skin Analyzer analizza dieci parametri della pelle. La base abbina ricarica e pulizia UV.

Philips OneBlade 360 Face + Body riunisce rasatura, regolazione e rifinitura della barba e dei peli del corpo, con accessori destinati anche alle aree delicate o meno accessibili. La lama flessibile segue i contorni del viso muovendosi in più direzioni. Il dispositivo può essere impiegato sulla pelle asciutta oppure bagnata, con o senza schiuma o gel, e anche sotto la doccia.

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Philips OneBlade Intimate è un rifinitore rivolto al pubblico femminile per ascelle e zone intime. La lama SkinProtect presenta bordi arrotondati e una protezione integrata, progettati per limitare le irritazioni durante la rasatura. Il dispositivo è impermeabile e utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata; nella confezione è incluso un pettine da 3 mm per regolare la lunghezza del taglio.

Foto: Philips

Luce pulsata, epilazione e asciugatura dei capelli

Philips Lumea Serie 9900 utilizza la luce pulsata per l’epilazione domestica. Sviluppato con la collaborazione di dermatologi, viene indicato dall’azienda come adatto alla maggior parte delle tonalità cutanee e dei colori del pelo. Comprende quattro testine, destinate a corpo, viso, bikini e ascelle. La funzione SkinAI, tramite l’app Lumea, permette di analizzare pelle e peli e seguire l’andamento dei trattamenti.

Philips All-in-One Serie 9900 è un epilatore elettrico utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata, con testina flessibile e 12 accessori per depilazione, rasatura, pelle e piedi. Integra SkinLED, con luce rossa e infrarossi, e il sistema ProGuide per illuminare l’area trattata. Secondo Philips, l’epilazione consente di mantenere la pelle liscia fino a quattro settimane; la durata resta una prestazione dichiarata dal produttore.

Foto: Philips

Philips Asciugacapelli Serie 8000 impiega sensori ThermoShield Advanced per regolare automaticamente il calore durante l’asciugatura. Il motore DC Brushless produce il flusso d’aria, affiancato dalla tecnologia Dual Airstream. È prevista una modalità Gentle per capelli e cuoio capelluto delicati. Il formato è compatto, mentre una funzione di pulizia automatica aiuta a rimuovere la polvere dal filtro e a mantenerlo libero.

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Spazzolini con sensori e assistenza tramite app

Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige combina sensori, intelligenza artificiale e tecnologia SenseIQ per fornire indicazioni durante lo spazzolamento. La Mouth Map integrata e l’anello luminoso aiutano a seguire la copertura delle diverse aree della bocca, insieme al sistema Sonicare Fluid Action. Il modello è proposto in tre colori: Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento, con feedback personalizzati in tempo reale.

Philips Sonicare Serie 7100 adotta la tecnologia Next Generation Sonicare per aiutare a mantenere uniforme la pressione durante lo spazzolamento. L’azione fluidodinamica muove microbolle d’acqua fra i denti e lungo il margine gengivale, con l’obiettivo di rimuovere la placca. La testina Premium Gum Care è morbida e flessibile. Il collegamento all’app Philips Sonicare aggiunge un supporto alla routine di igiene orale.

Foto: Philips

Allattamento e monitoraggio del bambino

Philips Avent Natural Care è un tiralatte elettrico indossabile, da collocare nel reggiseno per lasciare libere le mani durante l’estrazione. Le coppe in silicone SkinSense si adattano alla forma del seno. Il funzionamento riprende il ritmo di suzione del bambino e arriva fino a 85 cicli al minuto. Il formato permette di proseguire altre attività senza tenere il dispositivo con le mani.

Philips Avent Premium Connected Baby Monitor utilizza SenseIQ per rilevare sonno e ritmo respiratorio attraverso i micromovimenti del torace, senza sensori da indossare. Il sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale. La funzione Cry Detection and Translation impiega l’intelligenza artificiale per interpretare il pianto: secondo l’azienda, può aiutare a individuare possibili esigenze del bambino, fra cui fame, stanchezza o disagio.

Foto: Philips

Biberon Philips Avent Natural Response utilizza una tettarella che lascia passare il latte quando il bambino succhia attivamente, seguendone il ritmo. La forma ampia, morbida e flessibile è pensata per agevolare l’alternanza fra seno e biberon. Una valvola anti-colica mira a limitare l’aria ingerita durante la poppata. La gamma comprende tettarelle con flussi diversi, da scegliere in base alle esigenze del bambino.