6 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Black Friday 2026 Philips seleziona undici prodotti per cura personale e prima infanzia
Rasoi, spazzolini elettrici e dispositivi per i neogenitori: sono undici i prodotti che Philips inserisce nella selezione per il Black Friday e il Natale 2026, presentata il 6 novembre. La proposta si divide in quattro ambiti: cura della barba e del corpo, depilazione e capelli, igiene orale e prima infanzia. Tra le funzioni ricorrenti figurano sensori, collegamenti alle app e sistemi di adattamento all’utilizzo.
Rasatura e rifinitura per viso e corpo
Philips Shaver i9000 Prestige Ultra integra il sistema SkinIQ PRO, con cinque modalità di rasatura a potenza differenziata. Le lame NanoTech Dual Precision lavorano sui peli di diverse lunghezze, mentre Active Pressure & Motion Guidance segnala in tempo reale pressione e movimento. Attraverso l’app, il sensore AI Skin Analyzer analizza dieci parametri della pelle. La base abbina ricarica e pulizia UV.
Philips Shaver i9000 Prestige Ultra, rasoio elettrico Wet & Dry, tecnologia Skin IQ Pro, triplo sistema di sollevamento e taglio, lame di precisione NanoTech 360º, 5 modalità di rasatura, XP9402/11
Dal marchio di rasoi elettrici #1¹, con garanzia fino a 7 anni³: scopri la vicinanza per tutto il giorno con il sistema Triple Action Lift & Cut e sperimenta il comfort personalizzato della pelle con la tecnologia SkinIQ Pro · Precisione nelle zone difficili da radere come il collo e sotto il naso: le nuove testine compatte e flessibili si adattano a ogni curva del viso e forniscono un contatto costante con la pelle per una rasatura più precisa del 20%² · Efficiente in ogni passata, anche su una barba di 7 giorni: progettato per tagliare i peli in qualsiasi direzione grazie alle lame rotanti NanoTech Precision a 360 gradi con 8 milioni di movimenti di taglio al minuto
Philips OneBlade 360 Face + Body riunisce rasatura, regolazione e rifinitura della barba e dei peli del corpo, con accessori destinati anche alle aree delicate o meno accessibili. La lama flessibile segue i contorni del viso muovendosi in più direzioni. Il dispositivo può essere impiegato sulla pelle asciutta oppure bagnata, con o senza schiuma o gel, e anche sotto la doccia.
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Philips OneBlade 360 Face + Body, Autentico regolabarba elettrico, rasoio e spazzola con tecnologia a 360, 1x lame 360, 1x pettine regolabile 5 in 1, 1x kit per il corpo, (modello QP4631/30)
Tecnologia OneBlade: fresa a movimento rapido (12.000x min) efficiente anche sui peli più lunghi, il sistema Dual Protection System con rivestimento scorrevole e punte arrotondate per un maggiore comfort · Innovativa lama a 360: può flettersi in tutte le direzioni per consentire un contatto costante con la pelle e un maggiore controllo, per rifinire e radere facilmente con un minor numero di passate e un maggiore comfort*. · Progettato per tagliare i peli e non la pelle: taglia a una lunghezza uniforme con il pettine 5in1 (1-5 mm), crea bordi precisi con la lama a doppio lato e rade facilmente i peli di qualsiasi lunghezza
Philips OneBlade Intimate è un rifinitore rivolto al pubblico femminile per ascelle e zone intime. La lama SkinProtect presenta bordi arrotondati e una protezione integrata, progettati per limitare le irritazioni durante la rasatura. Il dispositivo è impermeabile e utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata; nella confezione è incluso un pettine da 3 mm per regolare la lunghezza del taglio.
Philips OneBlade Intimate, cura intima, rifinitura e rasatura con protezione extra della pelle, Rasatura precisa e confortevole – senza radere completamente a zero, modello QP1924/28
La lama SkinProtect offre uno strato di protezione extra per ascelle e zone intime sensibili; tagliare i peli appena sopra la pelle riduce irritazioni, peli incarniti e prurito durante la ricrescita. · Lascia che le lame veloci (100× al secondo) facciano il lavoro; affrontano qualsiasi lunghezza di pelo. Accorcia prima i peli lunghi con il pettine doppio da 3 mm, poi rimuovilo per un risultato più preciso. · Uso a secco o sotto l’acqua – 100% impermeabile, con o senza schiuma da barba. Usa OneBlade Intimate come preferisci: a secco (più veloce/più preciso), con gel/schiuma (maggiore scorrevolezza) o sotto la doccia (maggiore protezione). Pulisci la lama durante l’uso per garantire uno scorrimento senza attrito.
Luce pulsata, epilazione e asciugatura dei capelli
Philips Lumea Serie 9900 utilizza la luce pulsata per l’epilazione domestica. Sviluppato con la collaborazione di dermatologi, viene indicato dall’azienda come adatto alla maggior parte delle tonalità cutanee e dei colori del pelo. Comprende quattro testine, destinate a corpo, viso, bikini e ascelle. La funzione SkinAI, tramite l’app Lumea, permette di analizzare pelle e peli e seguire l’andamento dei trattamenti.
Philips Lumea Series 9900, dispositivo di epilazione IPL con tecnologie SenseIQ e SkinAI, 4 accessori per viso, corpo, ascelle e zona bikini, con filo e senza filo, modello BRI951/00
Goditi una pelle liscia più a lungo¹: studi clinici dimostrano che Lumea IPL può ridurre efficacemente i peli non solo per 12 mesi, ma fino a 2 anni! Riduce fino al 92% dei peli dopo sole 3 sedute² e mantiene la pelle liscia per 2 anni¹. La confezione potrebbe ancora riportare l’indicazione di 12 mesi. · Risultati rapidi: Trattamenti solo ogni 2 settimane durante la fase iniziale di 6 settimane, ovvero la metà dei trattamenti rispetto ad altre marche · Esclusive funzionalità SkinAI in-app: l’analizzatore di peli corporei monitora la riduzione dei peli tra un trattamento IPL e l’altro, mentre e il contatore di flash audio fornisce indicazioni in tempo reale sulla copertura dell’area trattata
Philips All-in-One Serie 9900 è un epilatore elettrico utilizzabile sulla pelle asciutta o bagnata, con testina flessibile e 12 accessori per depilazione, rasatura, pelle e piedi. Integra SkinLED, con luce rossa e infrarossi, e il sistema ProGuide per illuminare l’area trattata. Secondo Philips, l’epilazione consente di mantenere la pelle liscia fino a quattro settimane; la durata resta una prestazione dichiarata dal produttore.
Philips Serie 9900 – Epilatore elettrico corpo All-in-One con tecnologia LED rossa e vicino all’infrarosso per il viso, cordless, utilizzo Wet & Dry, testina pedicure, 12 accessori, modello BRE749/00
Goditi una sessione di skincare come dall’estetista comodamente a casa: prova SkinLED, la tecnologia LED a luce rossa e a infrarossi per una pelle luminosa e sana¹ in soli 5 minuti · Pelle liscia fino a 4 settimane: l’epilatore Philips più efficiente di sempre e il primo al mondo con ProGuide, per una visibilità a 360°. Per una rasatura delicata e impeccabile · Testina di rasatura pensata per seguire le curve del corpo: goditi ritocchi veloci e delicati con l’innovativa testina flessibile Philips, progettata per raggiungere anche le zone più difficili
Philips Asciugacapelli Serie 8000 impiega sensori ThermoShield Advanced per regolare automaticamente il calore durante l’asciugatura. Il motore DC Brushless produce il flusso d’aria, affiancato dalla tecnologia Dual Airstream. È prevista una modalità Gentle per capelli e cuoio capelluto delicati. Il formato è compatto, mentre una funzione di pulizia automatica aiuta a rimuovere la polvere dal filtro e a mantenerlo libero.
Philips 8000 series BHD839/00 asciuga capelli 1400 W Blu
Asciugatura rapida in 3 minuti o meno i capelli possono essere asciugati in pochi minuti con il più potente asciugacapelli Philips ad alta velocità. Con fino a 110.000 rotazioni al minuto, il motore DC senza spazzole avanzato genera un flusso d’aria ad una velocità di 228 km per ora, per ottenere capelli perfettamente asciutti in tempo record · Facile manutenzione grazie alla modalità di pulizia automatica che mantiene questo asciugacapelli senza polvere è super facile. Attiva la modalità di pulizia automatica e le lame per fan dryer faranno sì che il resto, inverte la rotazione per rimuovere qualsiasi polvere dal filtro. · Intensifica la lucentezza e riduce l’effetto crespo per ottenere capelli lisci e lucidi grazie alle prestazioni ultra stabili della tecnologia Dual Airstream che estraggono l’aria attraverso due ingressi simultaneamente, quindi concentrati in un unico flusso di aria asciutta. E se non l’unico lo dice che il 94% degli utenti, dì che i loro capelli sono lisci a sinistra dopo aver usato il philobdryer della serie 8000.
Spazzolini con sensori e assistenza tramite app
Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige combina sensori, intelligenza artificiale e tecnologia SenseIQ per fornire indicazioni durante lo spazzolamento. La Mouth Map integrata e l’anello luminoso aiutano a seguire la copertura delle diverse aree della bocca, insieme al sistema Sonicare Fluid Action. Il modello è proposto in tre colori: Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento, con feedback personalizzati in tempo reale.
Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige Spazzolino elettrico – con SenseIQ, Feedback di copertura totale, Feedback di pressione, 24 impostazioni, bianco argento, HX9813/91
Scopri una pulizia superiore con DiamondClean 9900 Prestige: rimuove fino a 20 volte più placca¹, gengive fino a 15 volte più sane² e fino al 100% di macchie in meno di due giorni¹. · Pulizia smart per una copertura completa: il Feedback di copertura totale ti guida in tempo reale, illuminandosi di blu sulle zone già pulite e mostrandoti sul display dove intervenire · Pressione perfetta: SenseIQ adatta l’intensità alle tue abitudini, il Feedback di pressione aiuta a proteggere denti e gengive e ti guida in tempo reale con luce verde quando la pressione è giusta
Philips Sonicare Serie 7100 adotta la tecnologia Next Generation Sonicare per aiutare a mantenere uniforme la pressione durante lo spazzolamento. L’azione fluidodinamica muove microbolle d’acqua fra i denti e lungo il margine gengivale, con l’obiettivo di rimuovere la placca. La testina Premium Gum Care è morbida e flessibile. Il collegamento all’app Philips Sonicare aggiunge un supporto alla routine di igiene orale.
Philips Sonicare 7100, spazzolino elettrico sonico con app, 4 modalità di spazzolamento, 3 livelli di intensità, EasyStart, SmarTimer, blu navy, modello HX7423/01 [Nuova tecnologia]
Migliora la tua igiene orale: Philips Sonicare 7100 ti aiuta a migliorare la salute delle gengive rendendole fino a 7 volte più sane¹ e consente una rimozione della placca fino a 10 volte superiore² per un sorriso più sano · Tecnologia Sonicare di nuova generazione: goditi una piacevole esperienza di pulizia e un nuovo livello di igiene orale con la precisione di 62.000 movimenti delle setole al minuto per una pulizia uniforme, anche nelle zone più difficili da raggiungere · Personalizza la tua pulizia e raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con 12 diverse impostazioni: scegli tra 4 modalità di spazzolamento e 3 livelli di intensità per una sessione di pulizia più adatta alle tue esigenze
Allattamento e monitoraggio del bambino
Philips Avent Natural Care è un tiralatte elettrico indossabile, da collocare nel reggiseno per lasciare libere le mani durante l’estrazione. Le coppe in silicone SkinSense si adattano alla forma del seno. Il funzionamento riprende il ritmo di suzione del bambino e arriva fino a 85 cicli al minuto. Il formato permette di proseguire altre attività senza tenere il dispositivo con le mani.
Philips Avent Natural Care Tiralatte elettrico indossabile a mani libere – Riproduce il ritmo di suzione del bambino, paracapezzoli SkinSense per il massimo comfort, SCF494/11
Tiralatte portatile, leggero e indossabile: si inserisce comodamente nel reggiseno per un uso a mani libere mentre lavori, sei in movimento o ti rilassi; silenzioso e discreto per l’uso quotidiano · Tiralatte silenzioso: 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte indossabili², aspirazione efficace che riproduce il ritmo naturale di suzione del bambino, fino a 85 movimenti al minuto · Comodo e adatto al 99% delle mamme: le coppe SkinSense si adattano alla forma del seno per un’estrazione confortevole e ottimale; paracapezzoli e inserti disponibili in diverse misure (15 – 27 mm).
Philips Avent Premium Connected Baby Monitor utilizza SenseIQ per rilevare sonno e ritmo respiratorio attraverso i micromovimenti del torace, senza sensori da indossare. Il sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale. La funzione Cry Detection and Translation impiega l’intelligenza artificiale per interpretare il pianto: secondo l’azienda, può aiutare a individuare possibili esigenze del bambino, fra cui fame, stanchezza o disagio.
PHILIPS Avent Premium Connected Baby Monitor, il monitor più avanzato di sempre di Avent, controllo di sonno e respirazione con IA, HD, app, SCD973/26
Monitoraggio di sonno e respiro tramite IA senza indossare il dispositivo: analizza milioni di pixel al secondo per individuare i più piccoli movimenti e garantire maggiore tranquillità e comfort al bambino. La confezione può variare. · Operativo con o senza Wi-Fi: l’unità genitore con schermo HD da 5″ ti consente di vedere video estremamente nitidi di giorno e di notte; passa facilmente da un ambiente interno a uno esterno grazie alla portata di 400 metri e a una connessione stabile · Sistema di connessione sicuro: verifica che la tua connessione sia completamente privata; utilizza più collegamenti crittografati tra la telecamera baby, l’unità genitore e l’app per proteggere tutti i dati e le immagini
Biberon Philips Avent Natural Response utilizza una tettarella che lascia passare il latte quando il bambino succhia attivamente, seguendone il ritmo. La forma ampia, morbida e flessibile è pensata per agevolare l’alternanza fra seno e biberon. Una valvola anti-colica mira a limitare l’aria ingerita durante la poppata. La gamma comprende tettarelle con flussi diversi, da scegliere in base alle esigenze del bambino.
Philips Avent Biberon Natural Response – 2 biberon da 260 ml per neonati da 1 mese in su, senza BPA (modello SCY903/02)
Valvola anticolica: il biberon è progettato per evitare che il bambino ingerisca aria mentre allatta · Funziona come l’allattamento al seno: la tettarella rilascia il latte quando il bambino succhia attivamente (a differenza della tradizionali tettarelle a flusso libero), poiché quando allatta al seno, il bambino può impiegare del tempo per abituarsi · Tettarella Natural Response: l’esclusiva apertura della tettarella per biberon Philips Avent rilascia il latte solo quando il bambino succhia attivamente
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