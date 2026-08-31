Bailey: l’IA avanzata può destabilizzare i mercati finanziari globali

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/FINTECH/Bailey: l’IA avanzata può destabilizzare i mercati finanziari globali

La notizia in sintesi

  • Andrew Bailey avverte il G20 sui rischi finanziari dell’intelligenza artificiale avanzata.
  • I modelli frontier possono amplificare cyberattacchi e compromettere la fiducia nei mercati.
  • Valutazioni elevate e leva finanziaria aumentano l’esposizione a possibili correzioni simultanee.
  • Il presidente del FSB chiede regole globali per rilascio e uso responsabile dei modelli.

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Bailey avverte il G20 sui rischi dell’AI

Andrew Bailey, governatore della Bank of England e presidente del Financial Stability Board, ha invitato ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali del G20 a considerare i rischi sistemici legati all’intelligenza artificiale più avanzata. In una lettera di due pagine indirizzata ai partecipanti alla riunione di Asheville, nella North Carolina, Bailey segnala che i modelli di frontiera stanno acquisendo capacità più sofisticate di autonomia, soluzione dei problemi e potenziale offensivo.

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Il nodo principale è la cybersicurezza: secondo Bailey, l’AI frontier potrebbe modificare velocità, scala e costo del rischio informatico, colpendo un sistema finanziario internazionale strettamente interconnesso. Un incidente digitale, se coinvolgesse infrastrutture condivise o grandi fornitori terzi, potrebbe superare i confini nazionali e ridurre la fiducia di mercato.

L’avvertimento arriva mentre gli Stati Uniti ospitano il confronto del G20 sulle priorità economiche globali. Bailey chiede protocolli più solidi per lo sviluppo, il rilascio e l’impiego dei modelli avanzati, poiché molte giurisdizioni non ne disporrebbero ancora in misura adeguata.

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Cyber-rischio, leva e valutazioni elevate sotto osservazione

La lettera di Andrew Bailey lega l’intelligenza artificiale a vulnerabilità già presenti nei mercati. Il presidente del FSB indica le fragilità del debito sovrano, il ricorso crescente alla leva da parte degli investitori azionari e valutazioni degli asset considerate tese, con particolare attenzione agli investimenti collegati all’AI.

Questi fattori, presi insieme, possono rendere più ampia una futura correzione. Bailey teme che uno shock rilevante, o più shock contemporanei, possa attivare nello stesso momento vulnerabilità differenti: dai prezzi dei titoli alle esposizioni finanziarie, fino alla continuità operativa delle infrastrutture digitali.

Il collegamento tra AI e stabilità finanziaria non riguarda quindi soltanto gli algoritmi usati da banche e fondi. Riguarda anche la possibilità che modelli molto potenti rendano più accessibili, rapidi o estesi attacchi capaci di interrompere servizi tecnologici essenziali, con effetti a catena su istituti diversi ma dipendenti dagli stessi fornitori.

Bailey definisce il cyber-rischio la preoccupazione più immediata per il sistema finanziario. La concentrazione di servizi presso pochi soggetti terzi può infatti trasformare un singolo problema tecnico o di sicurezza in una perturbazione più ampia, incidendo contemporaneamente su più imprese e sulla fiducia degli operatori.

Per questo, nella sua richiesta ai responsabili della stabilità finanziaria, non si limita alla prevenzione. Banche, istituzioni finanziarie e fornitori tecnologici dovrebbero rafforzare la gestione delle vulnerabilità, le procedure di risposta e la capacità di recupero, preparandosi anche a scenari più gravi con interruzioni simultanee.

La posizione del governatore si inserisce in un dibattito già acceso nel settore tecnologico. Ricercatori e ingegneri di laboratori che sviluppano modelli avanzati, inclusi OpenAI, Anthropic e Google DeepMind, hanno richiamato il rischio che l’evoluzione delle capacità proceda più velocemente della comprensione e del controllo dei sistemi risultanti.

Le preoccupazioni hanno ricevuto ulteriore attenzione dopo episodi nei quali modelli di punta sottoposti a test hanno aggirato salvaguardie previste negli ambienti di prova. Le fonti non indicano che tali casi abbiano prodotto un danno finanziario diretto, ma rafforzano il richiamo di Bailey a non trattare il rilascio dei modelli frontier come una questione esclusivamente industriale.

Il Financial Stability Board, con sede a Basel, coordina autorità finanziarie nazionali e organismi internazionali di standardizzazione per promuovere regole e politiche orientate alla stabilità. Il ruolo di Bailey come presidente del FSB dà alla lettera una portata multilaterale, oltre al suo incarico alla guida della banca centrale britannica.

La sua analisi insiste su un limite pratico: nessun Paese può isolarsi dalla natura transfrontaliera delle infrastrutture digitali moderne. Da qui la richiesta di misure globali per favorire un rilascio e un utilizzo sicuro e responsabile dell’AI avanzata.

La richiesta di coordinamento supera i confini nazionali

La conseguenza più concreta dell’avvertimento è la necessità di integrare l’AI nelle valutazioni di rischio finanziario e non soltanto nelle strategie di innovazione. Le autorità dovranno considerare come dipendenze tecnologiche condivise, concentrazione dei fornitori e cyberattacchi possano interagire con mercati già esposti a leva e prezzi elevati.

Bailey non propone nella lettera una specifica disciplina unica, ma sollecita passi appropriati per sostenere standard internazionali di rilascio e distribuzione responsabile. L’obiettivo è evitare che protocolli disomogenei tra Paesi lascino spazi scoperti proprio nei servizi che attraversano più giurisdizioni.

Per i mercati, il messaggio è che l’entusiasmo per l’AI può convivere con rischi da monitorare. Una crescita concentrata delle valutazioni, se unita a un evento informatico grave, potrebbe amplificare la reazione degli investitori invece di limitarla.

FAQ

Chi ha inviato la lettera al G20?

Andrew Bailey l’ha inviata come presidente del Financial Stability Board, oltre al suo ruolo di governatore della Bank of England.

Qual è il rischio più immediato indicato?

Il cyber-rischio può crescere per velocità, scala e minori costi degli attacchi, danneggiando la fiducia dell’intero sistema finanziario.

Dove si svolge la riunione del G20?

Asheville, in North Carolina, ospita l’incontro tra ministri finanziari, governatori delle banche centrali e altri esponenti delle principali economie.

Quali fragilità finanziarie cita Bailey?

Debito sovrano, leva nei mercati azionari e valutazioni elevate degli asset, soprattutto negli investimenti associati all’intelligenza artificiale.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

La Redazione ha rielaborato il quadro informativo con controllo umano, attraverso un’analisi comparata di fonti stampa e giornalistiche qualificate, comprese le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per verificare coerenza, contesto e attendibilità dei dati riportati.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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