Home / FINTECH / Consulta chiarisce arretrati pensionistici e diritti inevasi dei pensionati italiani

Rivalutazione pensioni 2023-2024: cosa ha deciso la Corte costituzionale

La questione riguarda milioni di pensionati italiani che chiedevano chiarimenti su rivalutazione, perequazione e possibili arretrati degli assegni 2023-2024. La vicenda si svolge a livello nazionale, con centro istituzionale a Roma, sede della Corte costituzionale, che il 16 aprile 2026 ha emanato la sentenza n. 52. I giudici erano chiamati a stabilire se i tagli alla perequazione applicati soprattutto agli assegni più alti violassero la Costituzione. Il perché è legato all’esigenza di bilanciare tutela del potere d’acquisto e sostenibilità della spesa pubblica, verificando se le limitazioni alla rivalutazione rispetto al tasso di inflazione ISTAT fossero compatibili con i principi di uguaglianza e adeguatezza delle pensioni.

In sintesi:

La Corte costituzionale conferma la legittimità della perequazione 2023-2024.

conferma la legittimità della perequazione 2023-2024. Nessun diritto generalizzato ad arretrati o conguagli sulle pensioni.

Tagli alla rivalutazione degli assegni più alti ritenuti costituzionalmente ammissibili.

Dal 2025 torna un meccanismo di perequazione più equo a fasce progressive.

Come funziona davvero la perequazione e cosa cambia dopo la sentenza

Ogni anno le pensioni vengono adeguate al tasso di inflazione ISTAT, inizialmente in base ai primi nove mesi, poi con conguaglio dopo i dati definitivi. Il nodo politico e giuridico è la perequazione, cioè quanto di quell’inflazione viene effettivamente riconosciuto in percentuale, e a chi.

Nel biennio 2023-2024 lo Stato ha applicato un meccanismo particolarmente penalizzante per gli assegni superiori a più volte il minimo, con percentuali ridotte calcolate sull’intero importo e non solo sulla parte eccedente le soglie. Ciò ha comportato una perdita di rivalutazione sensibile per le pensioni medio-alte e alte, da cui sono nati numerosi ricorsi davanti ai Tribunali ordinari e, in ultima istanza, alla Corte costituzionale.

La sentenza n. 52/2026 conferma l’indirizzo già espresso in precedenza: il legislatore può modulare la perequazione in modo selettivo, soprattutto sulle fasce più elevate, purché vi sia una ragionevole giustificazione legata a equità sociale e sostenibilità finanziaria complessiva del sistema previdenziale.

Effetti pratici: niente arretrati e nuovo assetto dal 2025

La decisione della Corte costituzionale chiude la porta, di fatto, a nuove speranze di arretrati sulle pensioni per il biennio 2023-2024. La Consulta ha chiarito che non esiste un obbligo costituzionale di garantire una rivalutazione piena e uniforme a tutti gli assegni e che sono legittimi i limiti alla perequazione per le pensioni più alte, anche quando operano a blocchi sull’intero importo.

Dal 2025, tuttavia, il legislatore ha scelto un modello meno penalizzante, basato su tre fasce progressive: 100% dell’inflazione fino a 4 volte il minimo, 90% tra 4 e 5 volte, 75% tra 5 e 6 volte, applicate solo sulla parte eccedente. Questa evoluzione segnala la volontà politica di riequilibrare il sistema, pur mantenendo ampi margini di intervento futuri in funzione di inflazione, deficit e andamento della spesa pensionistica, con possibili ulteriori aggiustamenti normativi nei prossimi anni.

FAQ

Cosa ha deciso la Corte costituzionale sulle pensioni 2023-2024?

La Corte ha confermato la piena legittimità del sistema di perequazione 2023-2024, ritenendo costituzionalmente ammissibili i tagli alla rivalutazione sugli assegni più elevati.

Riceverò arretrati o conguagli sulle pensioni 2023-2024?

No, la sentenza esclude arretrati generalizzati. Le pensioni resteranno calcolate secondo le regole di rivalutazione già applicate nei due anni interessati.

Come funziona la perequazione delle pensioni dal 2025?

Dal 2025 vale un sistema a tre fasce: 100%, 90% e 75% dell’inflazione, calcolate solo sulla parte eccedente ciascuna soglia di trattamento minimo.

Perché lo Stato può ridurre la rivalutazione delle pensioni più alte?

Perché, secondo la Corte, è legittimo bilanciare tutela del potere d’acquisto, equità tra pensionati e sostenibilità complessiva della spesa previdenziale.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulle pensioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.