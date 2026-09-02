Trump difende i data center: «Chi li rifiuta rischia di diventare povero»

2 Settembre 2026

2 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Trump difende i data center: «Chi li rifiuta rischia di diventare povero»

La notizia in sintesi

  • Donald Trump difende i data center come leva economica e strategica degli Stati Uniti.
  • La resistenza locale cresce per consumi energetici, acqua, rumore e impatto ambientale.
  • I sondaggi indicano una forte opposizione alla costruzione di impianti vicino alle abitazioni.
  • Il tema entra nel confronto politico verso le elezioni di medio termine.

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Trump difende i data center negli Stati Uniti

Donald Trump rilancia dagli Stati Uniti la sua campagna a favore dei data center per l’intelligenza artificiale, definiti una risorsa decisiva per occupazione, entrate fiscali e competizione con la Cina. Nel messaggio pubblicato il 31 agosto su Truth Social, il presidente sostiene che le comunità contrarie a questi impianti rischiano di diventare povere e arretrate.

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La presa di posizione arriva mentre l’espansione delle infrastrutture digitali incontra proteste locali, preoccupate per l’uso di elettricità e acqua, il rumore e l’impatto ambientale. Per Trump, invece, ostacolare i data center indebolirebbe la leadership tecnologica americana e favorirebbe Pechino.

Il tema assume anche rilievo elettorale in vista delle elezioni di medio termine di novembre, con una parte rilevante dell’opinione pubblica ostile a nuovi impianti nelle aree di residenza.

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Consumi, consenso e piano federale

La distanza fra Casa Bianca e territori emerge dai sondaggi. YouGov rileva il 61% di americani contrario a un data center nella propria zona, compreso il 47% degli elettori repubblicani; Gallup, in una rilevazione di maggio, indica sette cittadini su dieci contrari ai centri dedicati all’AI vicino casa.

Le obiezioni riguardano soprattutto possibili rincari in bolletta, pressione sulle risorse idriche e inquinamento. Anche il vicepresidente JD Vance ha osservato che molte contestazioni nascono dove l’impianto aumenta domanda e costi energetici locali, sostenendo che un centro dovrebbe aggiungere energia alla rete anziché sottrarla.

L’amministrazione Trump ha però accelerato i permessi federali per i data center AI, promosso connessioni più rapide alla rete e chiesto autorizzazioni per nuove sostanze impiegate negli impianti. Le grandi aziende tecnologiche firmatarie del Ratepayer Protection Pledge si impegnano a compensare i costi di rete per le comunità.

Il conflitto resta concreto: alcuni progetti sono oggetto di cause per presunte violazioni delle norme anti-inquinamento. In New Jersey, il data center DataOne, sostenuto da Microsoft, è stato accusato di operare generatori a gas senza autorizzazione.

Una sfida per rete elettrica e territorio

Negli Stati Uniti risultano censiti oltre 2.100 data center e più di 620 progetti aggiuntivi in 47 Stati. Il Texas guida per numero di strutture, seguito da Virginia, California, Ohio e Arizona.

La crescita della domanda AI sta inoltre alimentando nuove centrali a gas: secondo Global Energy Monitor, gli Stati Uniti hanno superato la Cina nei cantieri di questa capacità energetica.

La promessa di sviluppo dovrà quindi confrontarsi con autorizzazioni, costi di rete e consenso delle comunità coinvolte.

FAQ

Perché Trump sostiene i data center?

Li considera fonte di posti di lavoro, tasse più basse, crescita economica e vantaggio competitivo americano sull’intelligenza artificiale cinese.

Quanti americani rifiutano data center vicini?

Il 61% si dice contrario secondo YouGov; Gallup rileva sette americani su dieci contrari agli impianti AI locali.

Quali problemi denunciano le comunità?

Segnalano consumi di elettricità e acqua, rumore, emissioni, possibili aumenti delle bollette e pressione sulle reti energetiche.

Quanti data center sono censiti negli Stati Uniti?

Oltre 2.100 strutture risultano censite al 2026, con più di 620 ulteriori impianti in costruzione o progettazione.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, attraverso analisi congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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