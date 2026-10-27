27 Ottobre 2026

/ Home/SMART CITIES/Uber, Milano registra la quota più alta di corse notturne

La notizia in sintesi Milano registra la quota più alta di corse notturne; Napoli primeggia negli spostamenti tra le cinque e le nove.

A Palermo il picco delle corse arriva all’ora di pranzo; Bologna si muove soprattutto tra le dieci e le undici.

Torino guida la classifica delle valutazioni ai passeggeri, con una media di 4,98 stelle su cinque.

Firenze assegna agli autisti i voti più alti; Napoli chiude la graduatoria, con una media di 4,94 stelle.

Milano concentra la quota maggiore di corse Uber nelle ore notturne, Napoli registra quella più alta al mattino presto e Torino ottiene i giudizi migliori dagli autisti sui passeggeri. Sono alcuni dei risultati dell’analisi diffusa dalla piattaforma il 27 ottobre 2026, che confronta gli orari di conclusione delle corse e le valutazioni degli utenti in alcune delle principali città italiane. I dati descrivono differenze negli spostamenti effettuati con il servizio, con fasce di maggiore attività che cambiano da un centro all’altro.

Il confronto riguarda due aspetti distinti: quando vengono utilizzate le corse e quali punteggi si scambiano conducenti e passeggeri. Le classifiche delle valutazioni, in particolare, restituiscono risultati diversi a seconda di chi esprime il giudizio, pur con medie tutte vicine al massimo di cinque stelle.

Le corse notturne pesano di più a Milano e Torino

Nel capoluogo lombardo oltre una corsa su quattro si conclude tra le 22 e le 4 del mattino. È la percentuale più elevata tra le città considerate da Uber. Torino segue a breve distanza: anche qui gli spostamenti che terminano nella stessa fascia si avvicinano a un quarto del totale.

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A Roma, invece, le corse notturne restano sotto la soglia di una su cinque. Il momento di maggiore attività nella capitale si colloca tra le 20 e le 21, anticipando di un’ora quello milanese. Il confronto distingue quindi sia il peso complessivo della notte sia l’orario in cui si concentra il maggior numero di spostamenti.

Firenze, Venezia e Palermo mostrano una concentrazione delle corse nelle ore serali: in ciascuna di queste città circa uno spostamento su cinque termina tra le 20 e mezzanotte. Si tratta di una fascia diversa da quella utilizzata per il confronto notturno tra Milano e Torino, che prosegue fino alle 4.

Napoli parte prima, Palermo si concentra sul pranzo

La graduatoria cambia considerando gli spostamenti conclusi tra le 5 e le 9. Napoli occupa il primo posto, con quasi l’11% delle corse in questa fascia. Seguono Firenze e Venezia, entrambe appena sopra una corsa su dieci, e poi Roma. Milano si colloca più indietro rispetto a queste città.

Palermo presenta il profilo opposto: tra i centri analizzati registra la quota più contenuta di corse nelle prime ore del mattino, mentre raggiunge il massimo dell’attività intorno all’ora di pranzo. A Bologna il picco si presenta invece tra le 10 e le 11, intervallo nel quale si concentra circa una corsa su quattordici.

Torino prima nei giudizi degli autisti sui passeggeri

Per quanto riguarda le valutazioni ricevute dai passeggeri, Torino raggiunge una media di 4,98 stelle su cinque. Oltre il 99% dei giudizi assegnati dagli autisti corrisponde al punteggio massimo. È questo il risultato che porta la città in testa alla graduatoria della piattaforma.

Al secondo posto si colloca Cagliari, davanti a Firenze, Bologna e Napoli. Palermo rimane appena fuori dalle prime cinque posizioni, mentre Roma e Milano occupano gli ultimi posti della classifica. Il primato torinese riguarda dunque i voti espressi dai conducenti sugli utenti del servizio.

Firenze assegna agli autisti le valutazioni più alte

Invertendo la direzione del giudizio, è Firenze a ottenere il primo posto: i passeggeri assegnano agli autisti una media di 4,97 stelle su cinque, con il massimo nel 99% dei casi. Alle sue spalle si trovano Cagliari e Torino, seguite da Bologna, Roma e Milano, separate da scarti ridotti.

Palermo e Napoli si collocano in fondo alla graduatoria. Napoli, ultima, mantiene comunque una media di 4,94 stelle e registra il punteggio massimo in quasi il 98% dei giudizi. Le posizioni vanno quindi lette insieme ai valori: anche dove le valutazioni sono relativamente più basse, rimangono prossime alle cinque stelle. Torino e Firenze emergono per due risultati differenti, la prima nei giudizi ricevuti dai passeggeri, la seconda in quelli attribuiti agli autisti.