19 Ottobre 2026

/ Home/SMART CITIES/Plenitude personalizza il Loft di X Factor e prepara eventi nei negozi

La notizia in sintesi Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026 per tutta la stagione del programma.

Il progetto “L’Energia dei Sogni” comprende la personalizzazione del Loft con esempi delle soluzioni dell’azienda.

La collaborazione prevede contenuti digitali e social, backstage, interviste e format dedicati.

Sono previste iniziative per i clienti ed eventi nei punti vendita con i concorrenti di X Factor.

Plenitude affianca X Factor 2026 come Premium Partner per l’intera stagione, con un progetto che porterà il marchio negli spazi del programma, sui canali digitali e nei negozi dell’azienda. La collaborazione, annunciata a Milano il 19 ottobre, comprende la personalizzazione del Loft dei concorrenti e iniziative rivolte ai clienti. Per il pubblico, il rapporto tra lo show e lo sponsor passerà quindi sia dalla televisione sia da occasioni di incontro sul territorio.

Il progetto si chiama “L’Energia dei Sogni” e prende spunto dal percorso degli aspiranti artisti. Il tema scelto da Plenitude, società controllata da Eni e da Ares, collega la preparazione musicale, il lavoro e le difficoltà della gara all’impegno necessario per costruire il proprio futuro. È questa l’impostazione creativa che terrà insieme le diverse attività della sponsorizzazione, dalla presenza negli ambienti dello show ai contenuti realizzati per il pubblico online.

La presenza nel Loft dei concorrenti

Una parte della collaborazione riguarda il Loft, lo spazio in cui si svolge la vita quotidiana dei partecipanti a X Factor. L’ambiente sarà personalizzato con elementi riconducibili all’offerta di Plenitude: sono previsti esempi di pannelli fotovoltaici, colonnine destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e modem per la connessione in fibra. Questi elementi entreranno nell’allestimento del programma, inserendo i prodotti dell’azienda nel contesto in cui il pubblico segue i concorrenti anche al di fuori delle esibizioni.

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La presenza nel Loft mette dunque in relazione la sponsorizzazione con uno spazio ricorrente del racconto televisivo, anziché limitarla alle sole attività esterne alla trasmissione. I tre ambiti richiamati dall’allestimento sono il fotovoltaico, la mobilità elettrica e la connettività. X Factor va in onda ogni giovedì su Sky ed è disponibile in streaming su NOW: è lungo questa stagione che si svilupperà il rapporto tra il marchio e lo show.

Contenuti online e iniziative per i clienti

Accanto alla componente televisiva, il progetto prevede produzioni per i canali digitali e social. Il programma delle attività comprende contenuti originali, immagini dal backstage, interviste e format specifici. Le storie dei partecipanti saranno quindi utilizzate anche fuori dalla trasmissione, con materiali destinati alla community. La collaborazione comprende così più occasioni di contatto con il pubblico, mantenendo come filo conduttore l’esperienza dei concorrenti e il loro percorso all’interno del programma.

Un altro filone riguarda i clienti e la community di Plenitude. Per loro sono previste iniziative di fidelizzazione ed esperienze legate a X Factor. Questa parte del progetto si affianca ai contenuti editoriali e agli allestimenti, ma si rivolge direttamente a chi è già in relazione con l’azienda. Il legame con il talent sarà quindi impiegato anche nelle attività dedicate alla clientela, oltre che nella comunicazione del marchio verso gli spettatori.

I punti vendita ospiteranno allestimenti dedicati, attività ed eventi con la partecipazione dei concorrenti. I negozi diventeranno così una delle sedi della collaborazione, con appuntamenti pensati per permettere al pubblico di incontrare i protagonisti dello show. È il passaggio previsto dal racconto televisivo alle iniziative locali: la stagione di X Factor farà da riferimento comune alle attività online, alla presenza nel Loft e agli incontri organizzati nella rete commerciale di Plenitude.