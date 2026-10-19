 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Plenitude personalizza il Loft di X Factor e prepara eventi nei negozi

Plenitude personalizza il Loft di X Factor e prepara eventi nei negozi

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/SMART CITIES/Plenitude personalizza il Loft di X Factor e prepara eventi nei negozi

La notizia in sintesi

  • Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026 per tutta la stagione del programma.
  • Il progetto “L’Energia dei Sogni” comprende la personalizzazione del Loft con esempi delle soluzioni dell’azienda.
  • La collaborazione prevede contenuti digitali e social, backstage, interviste e format dedicati.
  • Sono previste iniziative per i clienti ed eventi nei punti vendita con i concorrenti di X Factor.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Tier 1 TNC2.0 Jinko AUSTA OSDA Bifacciale Pannello Solare 450W-470W Monocristallino Pannello Fotovoltaico, Per Impianto Fotovoltaico Completo, Impianto Solare da Balcone, Per Tetto Inclinato e Piano

Potenza efficiente: aumenta la produzione di energia solare con i nostri moduli da 450W o 470W. Con un’impressionante efficienza del 22%, questi moduli raggiungono la massima produzione di elettricità e sono perfetti per installazioni residenziali e commerciali. Ottieni più potenza con meno spazio. · Design robusto per tutte le stagioni: i nostri pannelli solari sono classificati secondo lo standard IP68 e garantiscono resistenza alle condizioni climatiche più difficili. Funzionano perfettamente tra -40 °C e +85 °C e offrono quindi una produzione di corrente costante. Ideale per installazioni di balconi in diverse regioni geografiche. · Costruito per durare nel tempo: I nostri pannelli solari sono dotati di vetro temperato e di un robusto telaio in alluminio, che garantisce una durata di 25 anni. Questo design garantisce una produzione affidabile di energia tutto l’anno sul tuo balcone. Con una capacità di carico massima di 5400Pa per la neve e 2400Pa per il vento, il vostro investimento è protetto in modo sicuro.

Prezzo su Amazon149,90 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Plenitude affianca X Factor 2026 come Premium Partner per l’intera stagione, con un progetto che porterà il marchio negli spazi del programma, sui canali digitali e nei negozi dell’azienda. La collaborazione, annunciata a Milano il 19 ottobre, comprende la personalizzazione del Loft dei concorrenti e iniziative rivolte ai clienti. Per il pubblico, il rapporto tra lo show e lo sponsor passerà quindi sia dalla televisione sia da occasioni di incontro sul territorio.

Il progetto si chiama “L’Energia dei Sogni” e prende spunto dal percorso degli aspiranti artisti. Il tema scelto da Plenitude, società controllata da Eni e da Ares, collega la preparazione musicale, il lavoro e le difficoltà della gara all’impegno necessario per costruire il proprio futuro. È questa l’impostazione creativa che terrà insieme le diverse attività della sponsorizzazione, dalla presenza negli ambienti dello show ai contenuti realizzati per il pubblico online.

La presenza nel Loft dei concorrenti

Una parte della collaborazione riguarda il Loft, lo spazio in cui si svolge la vita quotidiana dei partecipanti a X Factor. L’ambiente sarà personalizzato con elementi riconducibili all’offerta di Plenitude: sono previsti esempi di pannelli fotovoltaici, colonnine destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e modem per la connessione in fibra. Questi elementi entreranno nell’allestimento del programma, inserendo i prodotti dell’azienda nel contesto in cui il pubblico segue i concorrenti anche al di fuori delle esibizioni.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La presenza nel Loft mette dunque in relazione la sponsorizzazione con uno spazio ricorrente del racconto televisivo, anziché limitarla alle sole attività esterne alla trasmissione. I tre ambiti richiamati dall’allestimento sono il fotovoltaico, la mobilità elettrica e la connettività. X Factor va in onda ogni giovedì su Sky ed è disponibile in streaming su NOW: è lungo questa stagione che si svilupperà il rapporto tra il marchio e lo show.

Contenuti online e iniziative per i clienti

Accanto alla componente televisiva, il progetto prevede produzioni per i canali digitali e social. Il programma delle attività comprende contenuti originali, immagini dal backstage, interviste e format specifici. Le storie dei partecipanti saranno quindi utilizzate anche fuori dalla trasmissione, con materiali destinati alla community. La collaborazione comprende così più occasioni di contatto con il pubblico, mantenendo come filo conduttore l’esperienza dei concorrenti e il loro percorso all’interno del programma.

Un altro filone riguarda i clienti e la community di Plenitude. Per loro sono previste iniziative di fidelizzazione ed esperienze legate a X Factor. Questa parte del progetto si affianca ai contenuti editoriali e agli allestimenti, ma si rivolge direttamente a chi è già in relazione con l’azienda. Il legame con il talent sarà quindi impiegato anche nelle attività dedicate alla clientela, oltre che nella comunicazione del marchio verso gli spettatori.

I punti vendita ospiteranno allestimenti dedicati, attività ed eventi con la partecipazione dei concorrenti. I negozi diventeranno così una delle sedi della collaborazione, con appuntamenti pensati per permettere al pubblico di incontrare i protagonisti dello show. È il passaggio previsto dal racconto televisivo alle iniziative locali: la stagione di X Factor farà da riferimento comune alle attività online, alla presenza nel Loft e agli incontri organizzati nella rete commerciale di Plenitude.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Huawei Connect Firenze: SCALE per i partner, reti e storage per l’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
#2
PRODOTTI
ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#3
MOTORI
Hyundai IONIQ 3 accede alla finale del Premio Auto Europa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#4
PRODOTTI
Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
#5
PERSONE
Dimitri Cocciuti guida l’unscripted di Casta Diva Entertainment
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 19 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.