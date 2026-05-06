Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta sorveglia l’attività interna per addestrare e rafforzare i propri agenti di intelligenza artificiale aziendali

Meta usa i dati dei dipendenti USA per addestrare nuova intelligenza artificiale

Meta ha avviato negli Stati Uniti un programma sperimentale che registra in modo continuo le attività digitali di alcuni dipendenti sui computer aziendali.

Lo strumento, chiamato Model Capability Initiative (MCI), monitora clic, movimenti del mouse, digitazioni e screenshot sporadici per raccogliere dati reali sulle interazioni uomo‑macchina.

Il progetto è attivo oggi in contesti interni selezionati e mira a migliorare agenti AI in grado di eseguire compiti informatici complessi in autonomia, senza essere usato – secondo l’azienda – per valutare le performance individuali.

Questa strategia punta a colmare il divario tra comportamento umano e automazione, ma solleva interrogativi cruciali su privacy, consenso e diritti dei lavoratori, destinati a pesare sulle future regole di governance dell’intelligenza artificiale in azienda.

In sintesi:

Meta testa il programma MCI sui computer aziendali di dipendenti selezionati negli Stati Uniti.

testa il programma MCI sui computer aziendali di dipendenti selezionati negli Stati Uniti. MCI registra clic, mouse, tastiera e screenshot per addestrare agenti di intelligenza artificiale.

I dati, secondo Meta , non servono a valutare le performance ma solo allo sviluppo AI.

, non servono a valutare le performance ma solo allo sviluppo AI. Mancanza di opt-out e rischi per la privacy alimentano il dibattito su etica e lavoro digitale.

Come funziona Model Capability Initiative e perché interessa a Meta

Sui dispositivi aziendali di alcuni dipendenti USA, Meta ha installato MCI, un software che opera all’interno di applicazioni e siti usati per lavoro.

Il sistema registra sequenze operative dettagliate: passaggi tra finestre, apertura di menu, scelta di opzioni, compilazione di form, inclusi errori e correzioni.

Questi flussi vengono trasformati in dataset per addestrare agenti AI capaci di “pilotare” un computer come un impiegato umano, replicando azioni complesse anziché singoli comandi isolati.

Meta sostiene che i log non siano utilizzati per misurare produttività o disciplinare i dipendenti, ma esclusivamente per training dei modelli.

La logica tecnologica è chiara: più il dato è contestualizzato e realistico, più l’AI può apprendere schemi, anticipare criticità e ottimizzare task ripetitivi o ad alto volume in ambito back-office, customer care e gestione documentale.

Tra innovazione, controllo e nuovi standard per il lavoro digitale

Il programma MCI di Meta anticipa un possibile standard per le big tech: usare in modo massivo i dati comportamentali interni per sviluppare “AI lavorative” sempre più autonome.

Ma l’assenza di un opt-out e la profondità del tracciamento pongono temi delicati: tutela di contenuti sensibili, governance dei dataset, informazione preventiva e reale possibilità di contestazione da parte dei lavoratori.

Nei prossimi mesi il confronto tra sindacati, autorità e grandi piattaforme potrebbe ridefinire limiti e condizioni del monitoraggio digitale, incidendo direttamente sui futuri contratti e sui requisiti di conformità per i sistemi di intelligenza artificiale impiegati in azienda.

FAQ

Cosa registra esattamente il Model Capability Initiative di Meta

MCI registra movimenti del mouse, clic, digitazioni sulla tastiera e screenshot occasionali, tracciando intere sequenze operative effettuate dai dipendenti sui computer aziendali.

MCI può essere usato per valutare le performance dei dipendenti

Formalmente no. Meta afferma che i dati raccolti da MCI servono solo all’addestramento di modelli AI e non alla misurazione individuale delle performance.

I dipendenti possono disattivare il sistema MCI sui loro computer

No. Secondo le informazioni disponibili, sui dispositivi aziendali non è previsto alcun opt-out, elemento che alimenta malumori e dubbi sulla reale volontarietà.

Quali sono i principali rischi per la privacy dei lavoratori

I rischi riguardano esposizione di contenuti sensibili, riuso non autorizzato dei dati, mancanza di trasparenza e possibili utilizzi futuri diversi da quelli oggi dichiarati.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su Meta e MCI

L’analisi deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.