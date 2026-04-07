Home / PRODOTTI / Motorola moto buds 2 puntano sulla qualità audio premium grazie alla collaborazione avanzata con Bose

Nuovi auricolari Motorola moto buds 2 e 2 plus: cosa cambia davvero

I nuovi auricolari true wireless moto buds 2 plus e moto buds 2 di Motorola arrivano ora in Italia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand nel segmento audio premium accessibile. Progettati per l’ascolto quotidiano di musica, film, giochi e chiamate, integrano tecnologie avanzate come l’audio firmato Bose, codec ad alta risoluzione, cancellazione attiva del rumore e connessione multipoint. Il lancio interessa in particolare utenti Android e consumatori attenti al rapporto qualità/prezzo, che cercano alternative competitive ai modelli di fascia alta. I due prodotti si differenziano per funzioni audio, autonomia e posizionamento di prezzo, coprendo sia l’utenza più esigente sia chi desidera auricolari completi ma più economici.

In sintesi:

moto buds 2 plus: audio Sound by Bose, ANC evoluta, 40 ore di autonomia totale.

moto buds 2: doppio driver, ANC fino a 55 dB, autonomia fino a 48 ore.

Entrambi: audio Hi-Res con codec Lhdc, Spatial Audio, Dual Connection e modalità gaming.

Prezzi in Italia: 149,90 euro per plus, 79,90 euro per standard.

I moto buds 2 plus sono pensati per chi vuole un audio più raffinato, grazie alla collaborazione “Sound by Bose” e ai driver da 11 mm con supporto all’audio Hi-Res tramite codec Lhdc a bassa latenza. La presenza dello Spatial Audio mira a migliorare l’immersione con contenuti multimediali, ampliando virtualmente la scena sonora.

La cancellazione attiva del rumore, supportata da sei microfoni e dalla tecnologia CrystalTalk AI, è progettata per gestire sia il rumore ambientale sia la chiarezza in chiamata, un aspetto chiave per lavoro ibrido e videoconferenze. L’autonomia dichiarata arriva a 9 ore con una singola carica e fino a 40 ore complessive con la custodia, valori in linea con la fascia medio-alta del mercato.

La funzione Dual Connection consente di collegarsi contemporaneamente a due dispositivi – ad esempio smartphone e laptop – semplificando il passaggio tra chiamate e contenuti multimediali. La Wear Detection interrompe automaticamente la riproduzione quando viene rimosso un auricolare, riducendo consumi inutili e migliorando l’esperienza d’uso in mobilità.

Dettagli tecnici e differenze tra moto buds 2 plus e moto buds 2

I moto buds 2 puntano su un’impostazione tecnica diversa, con un sistema a doppio driver: un driver dinamico da 11 mm e un driver magnetico microplanare da 6 mm. Questa configurazione è pensata per migliorare la separazione delle frequenze e offrire maggiore definizione su medi e alti, restando compatibile con audio Hi-Res e codec Lhdc.

La cancellazione attiva del rumore arriva fino a 55 dB, un valore elevato per la fascia di prezzo, affiancato da una modalità Trasparenza che permette di percepire l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari, utile in strada o sui mezzi pubblici. Anche qui compaiono Spatial Audio e 6 microfoni con soppressione del rumore per migliorare le chiamate vocali.

Sul fronte autonomia, i moto buds 2 dichiarano fino a 11 ore di riproduzione continua e 48 ore complessive con la custodia, oltre a una ricarica rapida che con 10 minuti garantisce circa 3 ore di ascolto. È presente una modalità Gaming per ridurre la latenza audio durante il gioco e la stessa funzione Dual Connection per la gestione di due device in parallelo.

In termini di posizionamento, Motorola propone i moto buds 2 plus a 149,90 euro nei colori Pantone Cool White e Pantone Silhouette, mentre i moto buds 2 sono commercializzati a 79,90 euro nelle varianti Pantone Carbon, Pantone Violet Ice e Pantone Gray Mist. La differenziazione cromatica rafforza l’identità di gamma e il legame con il partner Pantone, già presente sui recenti smartphone del brand.

Impatto sul mercato e prospettive per l’ecosistema audio Motorola

L’arrivo di moto buds 2 plus e moto buds 2 consolida la strategia di Motorola di costruire un ecosistema integrato smartphone–accessori, con particolare attenzione ad audio, design e continuità d’uso tra dispositivi. La combinazione di codec avanzati, ANC, Spatial Audio e multipoint distingue questi modelli nel segmento medio, in competizione con brand consolidati.

Nel breve periodo, l’integrazione con i nuovi smartphone Motorola potrà favorire la visibilità sui canali retail e online, mentre a medio termine l’azienda potrebbe espandere la gamma con versioni specifiche per sport o business.

FAQ

Qual è la differenza principale tra moto buds 2 e moto buds 2 plus?

La differenza principale riguarda l’audio “Sound by Bose” sui plus e un focus più premium su esperienza multimediale e chiamate.

I moto buds 2 e 2 plus supportano l’audio Hi-Res con codec Lhdc?

Sì, entrambi i modelli supportano audio Hi-Res tramite codec Lhdc, offrendo qualità superiore se abbinati a smartphone compatibili.

Quanto dura realmente la batteria dei moto buds 2 in utilizzo quotidiano?

In condizioni miste (musica, chiamate, ANC attiva), l’autonomia reale si avvicina a 7–8 ore, con ricariche aggiuntive via custodia.

La modalità Gaming riduce sensibilmente la latenza audio nei giochi mobili?

Sì, la modalità Gaming riduce in modo percepibile la latenza, rendendo più sincronizzati effetti sonori ed eventi di gioco.

Da quali fonti è stata ricavata e verificata questa analisi sui moto buds 2?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.