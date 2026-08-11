Revolut ottiene la licenza bancaria francese: avvio in Francia, poi altri cinque Paesi

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Revolut ottiene una licenza bancaria completa in Francia.

ottiene una licenza bancaria completa in Francia. La nuova banca servirà prima la Francia, poi altri cinque Paesi.

L’operazione affianca l’entità lituana già attiva nello Spazio economico europeo.

Prestiti e risparmio regolamentato dipenderanno da tempi e condizioni operative.

( Riassunto generato con AI)

Revolut rafforza la presenza bancaria in Francia

Revolut Bank S.A. ha ottenuto una licenza bancaria completa in Francia, autorizzata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea dopo la valutazione congiunta dell’ACPR, l’autorità prudenziale francese. La fintech crea così la sua seconda entità bancaria nell’Unione europea, accanto a Revolut Bank UAB in Lituania, con l’obiettivo di servire oltre 30 milioni di clienti nell’Europa occidentale.

Il passaggio inizierà dal mercato francese e proseguirà successivamente in Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, senza un calendario pubblico per le migrazioni. La licenza risponde alla necessità di avvicinare la struttura regolamentata ai principali mercati di crescita del gruppo, finora gestiti attraverso il passaporto europeo della banca lituana.

Nik Storonsky, fondatore e CEO di Revolut, ha indicato nella Francia un hub finanziario centrale per la prossima fase di espansione bancaria. Per i clienti, tuttavia, l’autorizzazione non comporta un trasferimento automatico: fino alla comunicazione e all’aggiornamento delle condizioni contrattuali, i conti francesi restano presso l’entità lituana.

Due banche europee e prodotti da localizzare

La nuova licenza consente a Revolut di costruire dalla Francia un’offerta bancaria locale che può comprendere risparmio regolamentato, prestiti e mutui. Non significa però che questi prodotti saranno disponibili immediatamente: ogni lancio richiede sistemi operativi, controlli sul credito, documentazione locale e conformità alle norme nazionali di tutela dei consumatori.

Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO Western Europe di Revolut, ha spiegato che l’azienda partirà dalla Francia per poi estendersi progressivamente, accelerando la localizzazione dei servizi per clienti retail e imprese. “Il nostro focus ora si sposta sull’esecuzione”, ha dichiarato, distinguendo chiaramente l’ottenimento della licenza dalla migrazione effettiva di milioni di conti.

La banca lituana continuerà a servire gli altri mercati dello Spazio economico europeo. Il modello a doppio hub offre maggiore prossimità regolamentare, ma impone al gruppo di ripartire depositi, capitale, tecnologia, reportistica e responsabilità di controllo tra Francia e Lituania, mantenendo standard coerenti su antiriciclaggio, reclami, limitazioni dei conti e informative di prodotto.

Secondo i dati societari citati dalle fonti, Revolut ha generato nel 2025 circa 6 miliardi di dollari di ricavi e 2,3 miliardi di profitto ante imposte. La crescita dei servizi di pagamento, investimento, cambio e trading rende la licenza francese un tassello distributivo rilevante, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di trasformare utenti digitali in clienti bancari principali.

Parigi diventa il banco di prova operativo

Revolut ha investito oltre un miliardo di euro in Francia e prevede di aprire a Parigi il quartier generale per l’Europa occidentale nel 2027. La Francia sarà quindi il primo test della nuova architettura europea, anche sul piano della continuità del servizio durante il trasferimento dei conti.

Le eventuali condizioni applicate dalla BCE restano non divulgate. Questo elemento può incidere sui tempi di introduzione di mutui, credito e prodotti di risparmio, mentre regolatori e clienti valuteranno la qualità della transizione tra le due banche.

FAQ

Quando migreranno i clienti italiani?

Sì, l’Italia è inclusa nella futura espansione, ma Revolut non ha comunicato una tempistica per il trasferimento dei conti.

La licenza cambia subito i conti francesi?

No, i clienti francesi restano inizialmente serviti da Revolut Bank UAB finché l’azienda non completerà il trasferimento e aggiornerà le condizioni applicabili.

Quali nuovi prodotti può offrire Revolut?

Sì, la licenza apre alla possibilità di prestiti, mutui e risparmio regolamentato in Francia, ma disponibilità e tempi dipenderanno dall’implementazione operativa.

Chi supervisionerà la banca francese?

Sì, Revolut Bank S.A. rientrerà nella supervisione dell’ACPR francese e della Banca centrale europea secondo il quadro dell’Eurozona.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.