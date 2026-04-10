Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Claude Mythos Preview allerta i governi sui rischi dell’intelligenza artificiale avanzata

Claude Mythos Preview, l’IA che scova bug nascosti e allarma i governi

La società statunitense Anthropic sta testando internamente Claude Mythos Preview, un modello di intelligenza artificiale specializzato nella ricerca di vulnerabilità software. L’IA è in grado di individuare e sfruttare bug, inclusi zero‑day vecchi di decenni, in sistemi operativi e browser diffusi come OpenBSD e Mozilla Firefox.

L’annuncio arriva nel 2026 e solleva immediatamente interrogativi geopolitici: uno strumento tanto potente nella cybersecurity può rafforzare la difesa delle infrastrutture critiche, ma anche essere usato in modo offensivo contro reti elettriche, ospedali, finanza e pubblica amministrazione. Per questo, oggi, Mythos non è accessibile al grande pubblico e resta sotto stretto controllo di Anthropic e dei partner selezionati.

In sintesi:

Claude Mythos Preview trova vulnerabilità anche zero‑day vecchie oltre vent’anni in sistemi altamente sicuri.

vecchie oltre vent’anni in sistemi altamente sicuri. Nei test supera nettamente Opus 4.6 nella generazione di exploit realmente funzionanti.

Potrebbe rivoluzionare la difesa cyber, ma amplifica anche i rischi strategici per i governi.

Anthropic ne limita l’accesso, in attesa di regole e garanzie di sicurezza adeguate.

Come funziona Mythos e perché cambia la cybersecurity globale

All’interno della famiglia Claude, Mythos Preview è progettato per analizzare codice e binari individuando vulnerabilità che sfuggono persino agli specialisti. Nei test tecnici, i ricercatori hanno rilevato zero‑day “di dieci o vent’anni”, inclusa una falla poi corretta in un bug vecchio di 27 anni in OpenBSD, storicamente considerato uno dei sistemi più blindati.

La differenza rispetto ad altri modelli emerge chiaramente nel confronto con Opus 4.6: nella trasformazione di vulnerabilità del motore JavaScript di Mozilla Firefox in exploit eseguibili, Opus 4.6 è riuscito a generare codice utilizzabile solo in 2 casi su centinaia di tentativi. Mythos, invece, ha prodotto exploit funzionanti in 181 occasioni, arrivando talvolta a ottenere il controllo del registro di sistema.

Questo salto di capacità mette in discussione anche il rapporto di forza tra IA e analisti umani: un singolo modello può concentrare competenze paragonabili – e in certi casi superiori – a quelle di interi team di security researcher pubblici e privati, con impatti diretti sulle strategie di difesa nazionale.

Rischi geopolitici, fase di transizione e prossime mosse dei governi

Un’IA capace di intervenire direttamente sulla sicurezza del software non è più solo un’innovazione industriale: entra nel cuore della sicurezza nazionale. Ogni infrastruttura critica – energia, sanità, pagamenti, trasporti, pubblica amministrazione – dipende da sistemi digitali potenzialmente analizzabili da strumenti come Mythos.

Nel migliore dei casi, governi e aziende possono usare queste tecnologie per rafforzare difese e ridurre drasticamente il numero di vulnerabilità non note. Ma lo stesso modello può essere impiegato in chiave offensiva, per costruire arsenali di zero‑day sfruttabili in scenari di conflitto, proseguendo – e amplificando – pratiche già adottate da potenze come gli Stati Uniti.

Anthropic sostiene che, nel lungo periodo, i modelli IA “andranno a beneficio dei difensori più che degli attaccanti, aumentando la sicurezza complessiva dell’ecosistema software”. La fase attuale resta però di transizione e ad alto rischio, motivo per cui Claude Mythos Preview non è stato rilasciato pubblicamente e diventerà probabilmente un banco di prova per nuove regole su export, trasparenza e controllo degli strumenti di cybersecurity basati su IA.

FAQ

Cosa distingue Claude Mythos Preview dagli altri modelli di intelligenza artificiale?

È progettato specificamente per la cybersecurity, individuando vulnerabilità complesse e trasformandole in exploit eseguibili con un’efficacia oggi senza precedenti documentati.

Per quali infrastrutture critiche Claude Mythos rappresenta un potenziale rischio?

Incide su tutte le infrastrutture digitali: reti elettriche, ospedali, sistemi finanziari, trasporti, servizi governativi e piattaforme cloud pubbliche e private.

In che modo i governi possono usare Claude Mythos in modo difensivo?

Possono impiegarlo per audit continui, bug hunting su larga scala e riduzione rapida del numero di vulnerabilità zero‑day esposte.

Quali regolamentazioni potrebbero nascere attorno a IA come Claude Mythos?

Sono probabili controlli all’export, requisiti di accesso ristretto, audit indipendenti e linee guida su uso difensivo e offensivo delle IA di cybersecurity.

Da quali fonti provengono le informazioni su Claude Mythos Preview?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.