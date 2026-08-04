Su LinkedIn il 41% dei post lunghi sarebbe generato dall’IA

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

LinkedIn è al centro dell’analisi sul linguaggio generato dall’intelligenza artificiale.

è al centro dell’analisi sul linguaggio generato dall’intelligenza artificiale. Lo studio di Pangram Labs stima al 41% i post lunghi riconducibili all’AI.

stima al 41% i post lunghi riconducibili all’AI. ChatGPT e Claude sono citati come strumenti usati per creare testi.

e sono citati come strumenti usati per creare testi. Il dato solleva interrogativi su autenticità, riconoscibilità e qualità della comunicazione professionale.

Riassunto generato con AI

LinkedIn e testi AI: il dato

LinkedIn, la piattaforma dedicata a lavoro, servizi e relazioni professionali, è sempre più attraversata da contenuti attribuibili all’intelligenza artificiale. Secondo un recente studio di Pangram Labs, quasi un post lungo su due pubblicato sul social presenta caratteristiche riconducibili a testi generati da sistemi AI: la quota indicata è del 41%.

Il fenomeno riguarda in particolare messaggi costruiti con formule astratte e motivazionali, spesso pensati per rafforzare una presenza professionale online. Tra gli strumenti richiamati figurano ChatGPT e Claude, utilizzati per elaborare post che possono essere presentati come riflessioni personali.

Il tema è rilevante perché LinkedIn nasce come spazio per competenze, esperienze e scambi tra professionisti. La crescente presenza di contenuti standardizzati pone quindi una questione di riconoscibilità: distinguere la voce diretta degli utenti da testi prodotti con assistenza automatizzata.

Il linguaggio ripetitivo nei post professionali

Il dato riportato da Pangram Labs non afferma che ogni contenuto scritto con strumenti AI sia scorretto o privo di valore. Evidenzia però una diffusione significativa di testi che sembrano seguire strutture e registri linguistici ricorrenti, soprattutto nei post più lunghi.

Un esempio citato è: “In questo contesto in trasformazione, la domanda non è come essere vincenti, ma come farsi riconoscere come leader”. È una costruzione che punta su concetti generali, come cambiamento, successo e leadership, senza aggiungere elementi verificabili sull’esperienza di chi scrive.

La questione non è soltanto stilistica. Su una piattaforma dove utenti e aziende cercano lavoro, promuovono servizi e costruiscono reputazione, un linguaggio troppo uniforme può rendere più difficile valutare originalità, competenze e reale contributo professionale di un profilo.

Il 41% indicato nello studio va letto per ciò che rappresenta: una stima riferita da Pangram Labs sui post lunghi e non una misurazione dell’intero ecosistema di LinkedIn. Il testo disponibile non dettaglia metodo, campione o criteri tecnici della rilevazione.

Proprio questa assenza di informazioni metodologiche nel materiale di partenza impone cautela nell’estendere il dato a ogni tipologia di pubblicazione. Resta tuttavia un segnale netto sulla visibilità raggiunta dai contenuti generativi nelle conversazioni digitali legate alla carriera.

L’uso di ChatGPT o Claude può intervenire in fasi diverse della scrittura, ma la fonte non specifica come siano stati impiegati nei singoli casi. Non è quindi possibile dedurre dal dato né l’intenzione degli autori né il livello di intervento umano su ciascun post.

Autenticità e reputazione diventano centrali

La conseguenza più concreta riguarda il rapporto tra forma e credibilità. Se frasi molto simili, generiche o enfatiche si moltiplicano, la comunicazione professionale rischia di apparire meno personale anche quando parte da un’esperienza reale.

Per chi legge, il riferimento resta la qualità delle informazioni offerte: fatti, competenze e contesto sono più utili di formule capaci di adattarsi a qualunque settore. Per chi pubblica, il dato di Pangram Labs richiama il valore di una voce riconoscibile.

Nei prossimi mesi il tema potrà incidere sul modo in cui professionisti e aziende valutano i contenuti su LinkedIn, soprattutto quando l’obiettivo è costruire fiducia. La fonte, però, non fornisce previsioni né indica eventuali interventi della piattaforma.

FAQ

Quale percentuale di post LinkedIn sarebbe generata dall’AI?

Sì: secondo il recente studio di Pangram Labs, il 41% dei post lunghi su LinkedIn mostra caratteristiche riconducibili all’intelligenza artificiale.

Quali strumenti AI vengono citati nell’analisi?

Sì: la fonte cita esplicitamente ChatGPT e Claude come esempi di strumenti impiegati per produrre testi destinati alla piattaforma professionale.

Che tipo di contenuti riguarda il dato?

Sì: la stima riguarda i post lunghi pubblicati su LinkedIn, non l’insieme indistinto di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

Perché i testi AI pongono un problema professionale?

Sì: formule ripetitive e molto generiche possono rendere meno riconoscibili pensieri, competenze ed esperienze personali, elementi centrali nella comunicazione professionale online.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.