18 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/TIG stima il mercato digitale italiano a 87,8 miliardi di euro

Il mercato digitale italiano dovrebbe raggiungere nel 2026 gli 87,8 miliardi di euro, in aumento del 3,4%. La previsione arriva dal rapporto annuale “Digital Italy 2026. Ridisegnare la mappa: AI, sovranità e nuovi confini” di TIG – The Innovation Group, in presentazione il 18 novembre a Roma all’apertura dell’undicesimo Digital Italy Summit. Alla crescita della spesa si accompagna però un’integrazione ancora parziale delle nuove tecnologie: tra le imprese intervistate, soltanto una su cinque è in una fase avanzata nell’impiego dell’intelligenza artificiale generativa.

Il rapporto combina le stime dei ricercatori di TIG con un’indagine condotta su 105 aziende attive in Italia. Le intenzioni di investimento del campione sono prevalentemente positive: quasi due imprese su tre hanno previsto di aumentare la spesa digitale nel 2026. Più di un terzo indica un incremento fra il 5% e il 10%, circa una su sei fra l’1% e il 5%, poco più di una su dieci oltre il 10%.

Software e servizi sostengono la crescita

Il software registra la crescita attesa più elevata, pari al 6,9%, seguito dai contenuti digitali con il 4,6% e dai servizi con il 3,4%. Per hardware e dispositivi la previsione si ferma invece all’1,3%. Ai servizi è attribuito il 42% dell’aumento annuo complessivo del mercato, grazie al contributo di cloud, cybersecurity, attività di implementazione e progetti di intelligenza artificiale.

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Le decisioni delle aziende non riguardano soltanto quanto spendere, ma anche quali attività mantenere al proprio interno e quali affidare ai fornitori. Camilla Bellini, Research & Content Manager di TIG – The Innovation Group, descrive così questa esigenza:

«La sfida non è più soltanto investire nel digitale, ma costruire la capacità di governarlo. Le imprese cercano un nuovo equilibrio tra il ricorso a partner specializzati e il presidio interno delle competenze e degli asset strategici. Dall’intelligenza artificiale alla gestione dei dati, il valore dell’innovazione dipende dalla capacità di integrarla nei processi e nel modello operativo dell’azienda»

Circa un’impresa su dieci ha già avviato iniziative per riportare all’interno alcune attività IT e una quota simile le ha pianificate. Altre tre su dieci stanno esaminando questa possibilità. Fra le motivazioni prevalgono il contenimento dei costi, indicato dal 30%, e il miglioramento delle prestazioni e della latenza, al 26%. Seguono conformità normativa e sicurezza dei dati, al 13%, e sicurezza degli applicativi critici, all’8%.

Ai fornitori si chiede conoscenza del settore

Il ricorso a competenze esterne resta parte delle strategie aziendali, ma la selezione dei partner non dipende soltanto dalle capacità tecniche. La conoscenza del settore in cui opera il cliente è il criterio più citato, con il 43% delle risposte, davanti al rapporto qualità-prezzo, al 39%, e all’affidabilità e al rispetto delle scadenze, al 35%. La soddisfazione media espressa dalle imprese nei confronti dei partner è di 6,6 su 10.

Sul fronte della formazione interna, circa quattro aziende su dieci investono in cybersecurity e project management; una quota analoga in Business Intelligence e Business Analytics. Lo sviluppo software coinvolge circa un’impresa su quattro, la gestione dell’infrastruttura IT una su cinque. Sono meno frequenti gli investimenti in risk management, al 14%, prompt engineering, al 9%, e change management e UX/UI, entrambi al 7%. Il 12% del campione non investe in competenze digitali interne.

L’intelligenza artificiale resta spesso in sperimentazione

La diffusione degli strumenti di AI generativa non coincide ancora con un loro utilizzo consolidato nei processi. Oltre un terzo delle aziende si trova nella fase dei progetti pilota o delle verifiche di fattibilità, mentre più di una su quattro usa esclusivamente strumenti gratuiti. Il 19% dichiara di non effettuare investimenti.

Anche gli effetti dell’AI variano fra le funzioni aziendali. Considerando soltanto le imprese che la utilizzano e ne riscontrano conseguenze in almeno un’area, marketing e vendite raggiungono il 49%, seguiti da assistenza clienti e supporto al 46%. Le quote scendono al 29% per finanza e contabilità, al 19% per catena di fornitura e logistica e al 17% per le risorse umane. I risultati descrivono quindi un’adozione disomogenea, oltre alla distanza fra sperimentazione e impiego avanzato.

Sovranità digitale e servizi pubblici

Quasi metà delle aziende sta ancora definendo come affrontare la sovranità digitale. Fra le opzioni considerate figurano clausole contrattuali sulla localizzazione dei dati, per quasi una su quattro, fornitori cloud italiani o europei, per circa una su cinque, e soluzioni interne per gestire i dati critici, per una su sei. Solo il 2% considera invece prioritario nel 2026 ridurre la dipendenza dai fornitori internazionali: l’attenzione si concentra soprattutto sul controllo concreto dei dati.

Il tema dell’organizzazione riguarda anche la pubblica amministrazione. Il volume “Seamless Government. Verso la scomparsa della Pubblica Amministrazione?”, curato da Roberto Masiero, presidente di TIG, e da Camilla Bellini, pubblicato da EGEA nel novembre 2026, esamina servizi pubblici integrati, personalizzati e proattivi. Nella prospettiva successiva al PNRR, interoperabilità, qualità dei dati e collaborazione fra enti richiedono competenze e modelli organizzativi adeguati, anche di fronte alla riduzione del personale. La direzione descritta è quella di una PA con meno ostacoli burocratici, che mantenga però la responsabilità di fissare obiettivi e priorità.