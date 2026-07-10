Mediaset conferma Gerry Scotti in access prime time e rinvia Enrico Papi

10 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Mediaset conferma La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti per tutta l’estate.

conferma con per tutta l’estate. Il debutto di Enrico Papi con Let’s Make a Deal slitta a una fase più strategica.

con slitta a una fase più strategica. Pier Silvio Berlusconi rilancia la chiusura dell’access prime time alle 21.30.

rilancia la chiusura dell’access prime time alle 21.30. La scelta dipende anche dalla concorrenza diretta con Affari Tuoi sulla Rai.

(Riassunto generato con AI)

Mediaset conferma Scotti e rinvia Papi

Mediaset ha deciso di puntare ancora su Gerry Scotti e su La Ruota della Fortuna nell’access prime time di Canale 5, mantenendo il game show per tutta l’estate e rinviando invece il debutto di Enrico Papi con il nuovo format internazionale Let’s Make a Deal. La scelta, maturata nelle ultime ore secondo quanto riportato dalle fonti, riguarda una fascia decisiva per gli ascolti e per il traino della prima serata.

Il perché è soprattutto industriale: interrompere un titolo che sta garantendo stabilità, riconoscibilità e continuità alla rete viene considerato un rischio. In parallelo, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha rilanciato un altro tema centrale per l’equilibrio dei palinsesti: la possibilità di chiudere l’access prime time alle 21.30, ma solo se anche la Rai farà lo stesso con Affari Tuoi.

La strategia sull’access prime time

La linea emersa a Cologno Monzese segue un principio di continuità. La Ruota della Fortuna, nella lettura di Mediaset, rappresenta oggi un presidio affidabile in uno degli spazi più sensibili della giornata televisiva, quello che accompagna il pubblico verso la prima serata. Cambiare adesso, mentre il programma non mostra segnali di stanchezza, significherebbe mettere in discussione un’abitudine già consolidata.

Il rinvio di Let’s Make a Deal non viene però descritto come un ridimensionamento di Enrico Papi. Al contrario, il progetto resta nei radar della rete e la produzione prosegue, con l’idea di trovare una collocazione più favorevole. Tra le ipotesi circolate c’è quella di un lancio durante le festività natalizie, finestra ritenuta più adatta a un format basato su giochi, premi e sorprese.

Su un piano più ampio, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito che Mediaset è pronta ad accorciare l’access prime time. *“Noi siamo pronti, è una promessa. Ma la Rai deve fare il primo passo”*, ha spiegato, sostenendo che una chiusura alle 21.30 restituirebbe alle famiglie orari più normali. Il manager ha anche osservato che l’allungamento della fascia è ormai diventato una consuetudine, pur precisando che la durata della serata dipende anche dal tipo di programma.

Equilibri tv e prossime conseguenze

La decisione segnala una priorità chiara: proteggere ciò che funziona nell’immediato e rinviare le novità quando il contesto potrà valorizzarle meglio. Per Gerry Scotti significa consolidare ulteriormente il suo ruolo nell’access di Canale 5; per Enrico Papi, invece, restare parte del perimetro Mediaset in attesa della finestra giusta.

Resta aperto il nodo degli orari. Se la Rai dovesse davvero anticipare la chiusura di Affari Tuoi, anche Mediaset potrebbe adeguare subito la propria fascia, con effetti diretti sulla costruzione della prima serata e sulla competizione tra le reti generaliste.

FAQ

Chi resta nell’access prime time di Canale 5?

Sì, resta Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che dovrebbe proseguire per tutta l’estate su Canale 5.

Che fine fa il nuovo show di Enrico Papi?

Sì, Let’s Make a Deal non è cancellato: subisce uno slittamento e resta un progetto su cui Mediaset continua a lavorare.

Perché Mediaset non cambia programma adesso?

Sì, la ragione indicata è prudenziale: fermare un titolo forte e stabile nell’access prime time sarebbe considerato un rischio per ascolti e traino.

Quando può chiudere l’access prime time alle 21.30?

Sì, secondo Pier Silvio Berlusconi accadrà se la Rai anticiperà la chiusura di Affari Tuoi allo stesso orario.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: DiLei e Movieplayer.it.