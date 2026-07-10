10 Luglio 2026

Home / PERSONE / Mediaset conferma Grande Fratello Vip: Ilary Blasi torna con Lucarelli e Buonamici

La notizia in sintesi

Mediaset conferma il ritorno del Grande Fratello Vip nella stagione 2026/2027.

conferma il ritorno del nella stagione 2026/2027. Ilary Blasi sarà ancora la conduttrice, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici .

sarà ancora la conduttrice, con e . La partenza è prevista a settembre, senza data ufficiale né nomi dei concorrenti.

Il format resta centrale nel palinsesto di Canale 5, con possibile ritorno anche in primavera.

(Riassunto generato con AI)

Mediaset conferma squadra e ritorno a settembre

Mediaset rilancia il Grande Fratello Vip nella stagione televisiva 2026/2027 e conferma il suo assetto principale: alla conduzione tornerà Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. L’annuncio è emerso nelle ultime ore in occasione della presentazione dei palinsesti, con partenza indicata per settembre su Canale 5.

La scelta arriva dopo i risultati ottenuti dall’ultima edizione e risponde a una logica editoriale chiara: mantenere un reality considerato ormai una presenza strutturale dell’offerta della rete. Al momento restano invece senza conferma la data esatta del debutto, la durata complessiva e i nomi dei concorrenti, su cui prevale il massimo riserbo.

Il punto fermo, oggi, è la continuità del format e della squadra che lo guiderà.

Il peso del reality nel palinsesto di Canale 5

Le indicazioni arrivate da Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-MediaForEurope, chiariscono la linea: “La squadra è confermata e ci piace molto”, con un’edizione definita “classica” e la possibilità, non esclusa, di una riproposizione anche in primavera. È un passaggio rilevante, perché conferma il Grande Fratello Vip come titolo ad alta continuità nel palinsesto di Canale 5.

Il ritorno di Ilary Blasi consolida inoltre un rapporto ormai storico con il format. Secondo quanto riportato dalle fonti, la conduttrice aveva già guidato il programma in più edizioni e, alla vigilia della finale dell’ultimo ciclo, aveva descritto il suo legame con il reality come un ritorno naturale: “È stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero”.

Accanto a lei, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli garantiscono continuità di tono e riconoscibilità editoriale. Sul fronte contenutistico, però, non emergono ancora dettagli sul cast. L’ultima edizione, vinta da Alessandra Mussolini davanti ad Antonella Elia, aveva acceso l’attenzione anche su protagonisti come Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, ma per il nuovo capitolo non ci sono anticipazioni ufficiali.

Attesa sul cast e possibili sviluppi futuri

Il dato più significativo, oltre al ritorno in autunno, è la prospettiva di una presenza estesa del programma nel corso dell’anno televisivo. Se l’ipotesi primavera dovesse concretizzarsi, il reality rafforzerebbe ulteriormente il suo ruolo strategico per Mediaset.

Nel breve periodo, però, l’attenzione si sposta su due nodi decisivi: la composizione del cast e la durata dell’edizione. Sono questi gli elementi che determineranno il profilo del nuovo Grande Fratello Vip, chiamato a confermare ascolti e centralità nel sistema dell’intrattenimento di Canale 5.

FAQ

Quando inizia il Grande Fratello Vip?

Sì, la partenza è prevista a settembre. Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di debutto da Mediaset.

Chi conduce la nuova edizione?

Sì, la conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, confermata al timone del reality nella stagione 2026/2027.

Chi sono le opinioniste confermate?

Sì, le opinioniste annunciate sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, entrambe confermate accanto alla conduttrice.

Sono già noti i concorrenti del cast?

No, sui concorrenti c’è ancora riserbo totale. Le fonti concordano nel riferire che nessun nome è stato ufficializzato.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Sky TG24 e Super Guida TV.