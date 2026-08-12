12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Kimi K3 torna al centro delle accuse di distillazione da modelli occidentali.

torna al centro delle accuse di distillazione da modelli occidentali. Una falla API avrebbe esposto ragionamenti interni di OpenAI , Anthropic e Google .

, e . Lo studio rileva una compatibilità anomala tra Kimi K3 e le tracce di Claude.

e le tracce di Claude. Non esiste però una prova definitiva contro Moonshot.

( Riassunto generato con AI)

Kimi K3, la falla API riapre il caso

Kimi K3, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dal laboratorio cinese Moonshot, è di nuovo al centro del dibattito sulla possibile distillazione di modelli americani. Nelle ultime ore, uno studio reso pubblico l’11 agosto 2026 ha segnalato una vulnerabilità nelle API di OpenAI, Anthropic e Google, capace di rendere leggibili blocchi contenenti il ragionamento interno dei modelli.

La ricerca viene considerata rilevante perché alcune prove condotte su Kimi K3 mostrerebbero una marcata vicinanza ai pattern di ragionamento di Claude. Il tema riguarda il possibile uso di tracce generate da sistemi occidentali per addestrare o orientare altri modelli, un’ipotesi che Anthropic e alcuni esponenti dell’amministrazione Trump hanno già associato a Moonshot.

L’articolo firmato da Ilenia Violante evidenzia tuttavia un punto essenziale: i risultati tecnici non costituiscono una prova definitiva di distillazione. Una conferma diretta, secondo quanto riportato, potrebbe arrivare soltanto dai vertici di Moonshot.

Come funziona la vulnerabilità nelle API

I modelli linguistici elaborano spesso una catena di ragionamento prima di produrre la risposta visibile all’utente. Questo passaggio intermedio viene normalmente collocato in un blocco cifrato, trasmesso verso il browser anche per ridurre il carico di memoria sui server, mentre l’utente riceve soltanto il risultato finale.

Secondo lo studio, i principali laboratori avrebbero adottato chiavi di cifratura globali valide nell’intero ecosistema. Il problema emerge quando un blocco prodotto da un modello più protetto, come Claude Opus, viene passato a un modello collegato ma meno vincolato, come Claude Haiku: quest’ultimo potrebbe decodificarlo e visualizzare il ragionamento originario.

Gli autori hanno verificato che, nella maggior parte dei prompt analizzati, il numero dei token estratti coincideva con i thinking token fatturati dalle API. La vulnerabilità, quindi, non riguarda solo la trasparenza dei modelli: mette in discussione la separazione tra risposta finale, ragionamento interno e dati contenuti nei log tecnici pubblicati dagli sviluppatori.

Analizzando materiale già accessibile online, i ricercatori dichiarano di avere recuperato 367 informazioni personali e 182 credenziali riservate, comprese chiavi API e password. Il rischio riguarda anche l’aggiramento delle misure di sicurezza, perché il ragionamento decifrato può mostrare passaggi che un modello aveva valutato pur rifiutando di fornire una risposta pericolosa.

Un ulteriore scenario indicato dalla ricerca è l’inserimento di istruzioni malevole nei blocchi invisibili, con possibili effetti sui flussi di lavoro automatizzati. Il dato più significativo, sul piano industriale, è che l’estrazione di tracce di ragionamento sarebbe stata possibile da tempo anche senza forzare direttamente la crittografia.

Questo elemento ridimensiona l’idea che la sola falla costituisca l’origine del problema, ma amplia la superficie tecnica su cui verificare eventuali attività di distillazione. La questione coinvolge pertanto sia la sicurezza delle API sia la tutela dei modelli proprietari.

Le evidenze su Moonshot restano da verificare

Per testare Kimi K3, gli autori hanno usato l’1% del ragionamento decodificato di Claude Opus 4.8 come innesco. La ricerca sostiene che il modello di Moonshot abbia poi orientato ragionamento e risposta verso lo stile e le formulazioni di Claude.

Alcuni passaggi di ragionamento di Claude e GPT risulterebbero fino a circa sei ordini di grandezza più facili da estrarre da Kimi K3 rispetto al modello successivo in classifica. Il confronto con DeepSeek V4 Flash indicherebbe inoltre una probabilità anomala di prevedere e proseguire testo riconducibile a Claude.

Questi segnali suggeriscono una forte compatibilità comportamentale, ma non dimostrano da soli il trasferimento illecito di dati. Resta quindi aperta la distanza tra un’indicazione statistica e l’accertamento di una responsabilità concreta.

Il caso si inserisce nel confronto tecnologico tra Cina e Stati Uniti. Le accuse riferite nel testo includono il sospetto che ingegneri cinesi usino Paesi amici degli Stati Uniti per potenziare modelli con reinforcement learning su GPU NVIDIA di ultima generazione.

Un funzionario dell’amministrazione avrebbe inoltre accusato Moonshot di possedere server NVIDIA GB300 e di aver ottenuto altre unità GB300 attraverso la Thailandia. Sono affermazioni riportate come accuse, non come fatti accertati.

La conseguenza futura più concreta è una pressione crescente sui fornitori di AI affinché separino meglio cifratura, accessi e log. Per Moonshot, l’assenza di una prova conclusiva non chiude il caso, ma rende centrale la richiesta di chiarimenti verificabili.

FAQ

Che cos’è Kimi K3?

Sì, è un modello di intelligenza artificiale sviluppato dal laboratorio cinese Moonshot, coinvolto nel dibattito sulla possibile distillazione di modelli americani.

Quali aziende sono coinvolte nella falla API?

Sì, lo studio cita OpenAI, Anthropic e Google, sostenendo che avrebbero utilizzato chiavi di cifratura globali nell’ecosistema API.

Quanti dati sensibili sono stati recuperati?

Sì, i ricercatori dichiarano di aver trovato 367 informazioni personali e 182 credenziali segrete, incluse password e chiavi API, in materiale già pubblico.

La ricerca prova la distillazione di Kimi K3?

No, rileva compatibilità statistiche con Claude e GPT, ma il testo precisa che manca una prova definitiva contro Moonshot.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.