10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta lancia Muse Spark 1.1 e apre la Model API agli sviluppatori USA

La notizia in sintesi

Meta ha rilasciato Muse Spark 1.1 , nuovo aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale.

ha rilasciato , nuovo aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale. La novità chiave è la Meta Model API , in anteprima pubblica per sviluppatori negli Stati Uniti.

, in anteprima pubblica per sviluppatori negli Stati Uniti. Il modello punta su coding, bug fixing, ragionamento e capacità multimodali su immagini, video e documenti.

La mossa amplia la monetizzazione AI di Meta e rafforza la sfida a OpenAI, Anthropic e Google.

(Riassunto generato con AI)

Meta apre Muse Spark 1.1 agli sviluppatori

Meta ha annunciato nelle ultime ore il rilascio di Muse Spark 1.1, aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, e l’avvio della Meta Model API in public preview per gli sviluppatori negli Stati Uniti. La notizia segna un passaggio strategico: il modello non resta più confinato all’assistente Meta AI, ma diventa accessibile come infrastruttura per prodotti e workflow di terze parti. Meta presenta il nuovo sistema come un salto rispetto alla prima generazione, con funzioni potenziate su programmazione, ragionamento, correzione di bug complessi e gestione di processi agentici end-to-end.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’obiettivo è rafforzare la presenza nel mercato dei modelli per sviluppatori, dove contano prestazioni, costo e integrazione. Mark Zuckerberg ha sintetizzato la linea del gruppo scrivendo su X: “Il nostro obiettivo è fornire modelli multimodali e con forte capacità di azione a costi molto bassi”.

Prestazioni, API e cambio di strategia

Il cuore dell’annuncio è l’uscita di Muse Spark 1.1 dal perimetro strettamente consumer. Per gli utenti finali, il modello resta disponibile in Thinking mode tramite app e sito Meta AI.

La novità più rilevante è però l’accesso via API, che apre un canale commerciale diretto verso software, automazioni e strumenti costruiti da altri sviluppatori. Per i nuovi account API sono previsti 20 dollari di crediti iniziali, mentre il servizio a pagamento, secondo i dettagli riportati, parte da 1,25 dollari per milione di token in input e 4,25 dollari per milione di token in output.

Meta sostiene che il modello migliori le performance in benchmark legati a coding e ragionamento e che, in alcuni ambiti, superi versioni precedenti di sistemi di OpenAI, Anthropic e Google. Le fonti precisano però che l’azienda non ha chiarito il confronto con le versioni più recenti dei rivali e che, in alcune classifiche sulla programmazione, i modelli di punta concorrenti restano avanti.

Il lancio arriva nel quadro della riorganizzazione interna guidata da Alexandr Wang, primo chief AI officer di Meta, e della nascita di Meta Superintelligence Labs. È un segnale di accelerazione dopo il forte investimento da 14,3 miliardi di dollari nel 2025 per acquisire una quota del 49% senza diritto di voto in Scale AI, la startup fondata dallo stesso Wang.

Perché il rilascio pesa nel mercato AI

La rilevanza del rilascio non sta solo nell’aggiornamento tecnico, ma nel modello di business che suggerisce. Finora la corsa di Meta nell’AI è stata sostenuta soprattutto da advertising e infrastruttura; con la Meta Model API l’azienda tenta invece una monetizzazione più diretta dell’uso dei modelli.

In parallelo, il gruppo lega Muse Spark anche a valutazioni pubbliche su sicurezza e preparedness, segnalando un tentativo di rafforzare la credibilità tecnica dopo le polemiche emerse in passato sui benchmark. Il passaggio alle API indica che la vera partita non è solo avere un assistente integrato nelle app, ma diventare piattaforma di riferimento per chi sviluppa servizi basati su AI. Da qui in avanti, disponibilità geografica, affidabilità e rapporto qualità-prezzo saranno i fattori decisivi per misurare la tenuta della strategia.

FAQ

Che cos’è Muse Spark 1.1?

Sì, è il nuovo aggiornamento del modello AI di Meta, progettato per coding, ragionamento, bug fixing e attività multimodali.

Dove è disponibile la nuova API di Meta?

Sì, la Meta Model API è disponibile in anteprima pubblica per sviluppatori negli Stati Uniti, non ancora indicata per l’Italia.

Quanto costa usare Muse Spark via API?

Sì, il prezzo riportato è di 1,25 dollari per milione di token in input e 4,25 dollari in output.

Meta AI continua a usare Muse Spark?

Sì, Muse Spark 1.1 resta disponibile per gli utenti finali in Thinking mode tramite app e sito Meta AI.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Fortune Italia e Tom’s Hardware.