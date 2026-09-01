Brent sopra 90 dollari, rischio rincari per benzina e diesel

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Brent oltre 90 dollari dopo tensioni nello Stretto di Hormuz .

oltre 90 dollari dopo tensioni nello . Prezzi italiani stabili il 31 agosto, ma aumenti restano possibili.

Lo sconto sulle accise del diesel scade il 5 settembre 2026.

Un pieno diesel da 50 litri potrebbe superare 115 euro.

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Petrolio in rialzo, pressione su benzina e diesel

Lo Stretto di Hormuz torna al centro dei mercati energetici dopo l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran, che ha spinto il petrolio sopra i 90 dollari al barile e riacceso l’attenzione sui carburanti in Italia. Il 31 agosto 2026, benzina e diesel risultavano ancora stabili sulla rete nazionale, ma le nuove tensioni lungo una rotta essenziale per l’energia mondiale possono trasferirsi ai listini dei distributori con un ritardo di alcuni giorni.

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Il Brent ha superato quota 90 dollari, arrivando a 91,52 dollari al barile, mentre il WTI statunitense si è mosso nell’area tra 85 e 86 dollari. Il motivo della reazione è legato al rischio per il traffico marittimo attraverso Hormuz, passaggio dal quale, prima dell’attuale conflitto, transitava circa un quinto delle forniture globali di petrolio.

Per gli automobilisti, la variabile internazionale si intreccia con quella fiscale: il taglio temporaneo delle accise sul diesel è previsto fino al 5 settembre 2026. Senza una proroga o una misura alternativa, dal 6 settembre il gasolio perderebbe un beneficio fiscale complessivo di 17,08 centesimi al litro, Iva inclusa.

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Prezzi alla pompa e scadenza delle accise

Le rilevazioni del 31 agosto indicano una situazione invariata rispetto alla giornata precedente. Sulla rete stradale nazionale, la benzina in modalità self service costa mediamente 2,017 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 2,130 euro. In autostrada la benzina self raggiunge 2,097 euro e il gasolio 2,204 euro al litro, in lieve calo dai 2,205 euro registrati nella domenica precedente.

La stabilità immediata non elimina il rischio di rincari. Il prezzo finale dei carburanti dipende infatti non soltanto dal greggio, ma anche dalle quotazioni dei prodotti raffinati, dal cambio euro-dollaro, dalle scorte disponibili, dai margini della distribuzione e dalla fiscalità. Un petrolio elevato per un periodo prolungato renderebbe tuttavia più difficile evitare pressioni sui prezzi praticati alla pompa.

Il diesel è il prodotto più esposto perché beneficia di una riduzione temporanea di 14 centesimi al litro sull’accisa. Considerando l’Iva al 22%, l’effetto teorico sul prezzo finale è pari a 17,08 centesimi. La misura ha contribuito a contenere l’aumento del gasolio durante l’estate, pur senza tradursi sempre in una diminuzione immediata e integrale dei prezzi esposti dai distributori.

Applicando integralmente il beneficio fiscale alla media nazionale di 2,130 euro, il diesel arriverebbe teoricamente attorno a 2,30 euro al litro prima di eventuali ulteriori rincari collegati al petrolio. Non significa che tutti gli impianti modificheranno automaticamente i listini della stessa cifra il 6 settembre: tempi e dimensioni dell’adeguamento possono variare in base a scorte, quotazioni e politiche commerciali.

La combinazione fra tensione geopolitica e termine dello sconto rende fragile l’equilibrio attuale. La benzina non ha una scadenza fiscale analoga, poiché l’intervento riguarda il gasolio, ma anche la verde può risentire della crescita delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi.

L’analisi pubblicata da Riccardo Mantica evidenzia quindi due fattori distinti: il mercato del greggio, condizionato dalla sicurezza nello Stretto di Hormuz, e la politica fiscale italiana sul diesel. Sono elementi con tempi diversi, ma entrambi capaci di incidere sulla spesa per i rifornimenti.

Gli effetti possibili su famiglie, trasporti e logistica

Un pieno da 50 litri offre una misura concreta dell’impatto potenziale. Al prezzo medio di 2,130 euro al litro, il rifornimento diesel costa circa 106,50 euro. Se venisse trasferita interamente la perdita del beneficio fiscale di 17,08 centesimi, la spesa aumenterebbe di circa 8,54 euro, superando 115 euro senza includere l’eventuale ulteriore rincaro delle materie prime.

Le conseguenze non riguardano solo automobilisti e motociclisti. Il gasolio incide direttamente sui costi delle aziende di trasporto e della logistica; dato il peso del trasporto su gomma nella distribuzione delle merci in Italia, una fase prolungata di prezzi alti può riflettersi almeno in parte sui costi d’impresa e successivamente su alcuni prezzi finali.

L’attenzione resta concentrata sulla sicurezza della navigazione a Hormuz e sulle decisioni riguardanti le accise. L’evoluzione di questi due fronti determinerà se i valori fermi al 31 agosto resteranno tali o lasceranno spazio a nuovi adeguamenti.

FAQ

Quanto costa benzina self service sulla rete nazionale?

La media rilevata il 31 agosto 2026 è di 2,017 euro al litro, invariata rispetto alla giornata precedente.

Qual è il prezzo medio del diesel nazionale?

Il gasolio self service sulla rete stradale nazionale è indicato a 2,130 euro al litro il 31 agosto 2026.

Quando termina lo sconto sulle accise del diesel?

La proroga del taglio temporaneo è fissata fino al 5 settembre 2026; dal 6 settembre potrebbe cessare senza nuovi provvedimenti.

Quanto vale il beneficio fiscale sul gasolio?

La riduzione è di 14 centesimi al litro di accisa, equivalenti a 17,08 centesimi sul prezzo finale considerando l’Iva al 22%.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dalla verifica redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it. I contenuti sono stati confrontati, rielaborati dalla Redazione e sottoposti a intervento e supervisione umana.