24 Luglio 2026

Home / EVENTI / European Blockchain Convention a Barcellona: focus su MiCA, CASP e stablecoin – Assodigitale.it media partner ufficiale

Appuntamento a settembre dopo l’entrata in vigore di MiCA

La dodicesima edizione della European Blockchain Convention si terrà il 16 e 17 settembre 2026 al Palau de Congressos de Catalunya di Barcellona. L’evento, dedicato al mercato degli asset digitali, arriva undici settimane dopo la piena entrata in vigore del regolamento europeo MiCA, il quadro normativo comunitario per il settore.

Al centro del programma ci saranno le conseguenze operative della nuova regolamentazione: licenze per i Crypto-Asset Service Provider (CASP), emissione di stablecoin, tokenizzazione di asset del mondo reale e impiego delle valute digitali delle banche centrali, le CBDC, nei regolamenti transfrontalieri.

Secondo gli organizzatori, la manifestazione riunirà oltre 300 relatori provenienti da banche, società di gestione, autorità di regolazione e imprese tecnologiche. Le previsioni indicano più di 5.000 partecipanti da oltre 90 Paesi e la presenza di 80 tra le prime 100 banche europee, rispetto alle 50 indicate per l’edizione precedente.

Banche, regolatori e gestori tra i relatori annunciati

Tra gli speaker confermati figurano Emma Landriault, responsabile di Kinexys Labs presso J.P. Morgan; Mohamad Zaraket, Head of Digital Assets Strategy EMEA di BNY; Kathleen Wrynn, Global Head of DA di Invesco; Victor Jung, Vice President, Digital Assets & Currencies di Hamilton Lane; Previn Singh di Fidelity e Colin Payne, Head of Innovation della Financial Conduct Authority.

Il comunicato segnala inoltre la partecipazione di rappresentanti di Coinbase, Deutsche Börse, Santander e Openbank. Gli organizzatori richiamano alcuni recenti sviluppi nel comparto, tra cui l’investimento da 200 milioni di dollari di Deutsche Börse in Kraken e l’espansione dei servizi di trading di criptovalute di Openbank in Germania e Spagna.

La convention prevede anche 10.000 incontri individuali programmati in anticipo, una colazione riservata ad allocatori e investitori istituzionali e uno spazio stampa con accesso ai relatori. L’obiettivo dichiarato è favorire il confronto commerciale e regolatorio in una fase in cui gli operatori devono adeguare prodotti e servizi alle regole europee.

“Eight years ago, we built EBC because we believed Europe would be where this industry matured. A lot of people thought we were early. In 2026, European banks are deploying capital, institutional products are live across major markets, and the regulatory framework is in place. EBC is where the people driving that change meet once a year to do real business,” said Victoria Gago, Co-CEO of European Blockchain Convention and Digital Assets Forum.

Il nodo dell’applicazione delle nuove regole

L’entrata in vigore di MiCA sposta il dibattito europeo dalla definizione delle norme alla loro applicazione concreta. Per banche, intermediari e gestori patrimoniali, le questioni riguardano soprattutto autorizzazioni, infrastrutture di custodia e negoziazione, prodotti legati agli asset digitali e trattamento delle stablecoin.

Fondata nel 2018, European Blockchain Convention organizza ogni anno incontri rivolti agli operatori del settore degli asset digitali. L’edizione di Barcellona sarà il primo appuntamento della serie dopo il completamento del quadro regolatorio europeo indicato dagli organizzatori.