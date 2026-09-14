Anthropic nomina Mattia Gamberoni Country Manager per l’Italia

14 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Anthropic ha nominato Mattia Gamberoni Country Manager per l’Italia.

Gamberoni guiderà il team italiano dopo esperienze in Stripe, AWS, Salesforce e Cisco.

Anthropic aveva aperto un ufficio a Milano nel maggio 2026.

Generali, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Unipol usano Claude Code per sviluppatori.

Mattia Gamberoni nominato Country Manager di Anthropic in Italia

Anthropic ha nominato Mattia Gamberoni Country Manager per l’Italia. L’annuncio, diffuso il 14 settembre 2026, arriva alcuni mesi dopo l’apertura dell’ufficio di Milano, avvenuta nel maggio dello stesso anno. La sede italiana è la sesta aperta dall’azienda in Europa, dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco.

Nel nuovo incarico, Gamberoni avrà il compito di guidare il team locale e di seguire le attività dell’azienda con imprese, startup, ricercatori, università e istituzioni pubbliche. Il focus indicato da Anthropic riguarda l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni italiane, con attenzione agli aspetti di sicurezza, protezione e affidabilità dei sistemi.

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Gamberoni arriva in Anthropic con oltre vent’anni di esperienza professionale. In precedenza ha guidato le attività di Stripe nell’Europa meridionale e ha partecipato all’avvio e alla crescita di Amazon Web Services nella penisola iberica. Nel suo percorso figurano inoltre Salesforce, dove ha contribuito allo sviluppo iniziale delle attività in Italia, e Cisco.

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Il lavoro con aziende e sviluppatori

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Generali, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Unipol stanno estendendo l’uso di Claude Code alle rispettive community di sviluppatori. Lo strumento viene impiegato nelle attività di software engineering, affiancando i team tecnici nel ciclo di sviluppo e nella modernizzazione dei processi interni.

La nomina si inserisce quindi nella strategia di rafforzamento della presenza diretta di Anthropic nel mercato italiano. L’azienda punta a lavorare con soggetti privati e pubblici che stanno sperimentando o introducendo sistemi di intelligenza artificiale nelle proprie attività operative.

“L’Italia è un Paese con un grande potenziale nel campo dell’intelligenza artificiale. Imprese, istituzioni e sviluppatori stanno già esplorando tecnologie di frontiera per ripensare ciò che è possibile e definire nuovi processi e modalità di lavoro. La mia missione è aiutare le imprese italiane a trasformare questo potenziale e questa visione in valore concreto e duraturo, attraverso un’AI di cui possano fidarsi”

Lo ha dichiarato Mattia Gamberoni, Country Manager di Anthropic per l’Italia.

L’espansione europea dell’azienda

Anthropic collega il rafforzamento della struttura italiana alla crescita dell’uso dell’intelligenza artificiale in Europa. Nel comunicato, Thomas Remy, Head of Southern Europe di Anthropic, richiama i dati interni dell’azienda sull’utilizzo pro capite della tecnologia nei diversi Paesi.

“L’Europa sta vivendo una crescente accelerazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale. I nostri dati mostrano che i Paesi europei rappresentano oggi la metà dei primi venti Paesi al mondo per utilizzo dell’AI pro capite. E quando ci confrontiamo con i leader aziendali in Italia e nel resto d’Europa, emerge una richiesta comune: un’AI sicura, protetta e affidabile. Questo è al centro dell’identità di Anthropic. Rafforzando il nostro team in Italia, potremo lavorare fianco a fianco con aziende, founder, università e istituzioni pubbliche italiane per favorire un’adozione responsabile dell’AI”

Il commento è di Thomas Remy, Head of Southern Europe di Anthropic.

La società non ha indicato ulteriori dettagli sulla composizione del team italiano né sulle prossime assunzioni. La nuova guida locale dovrà però seguire la crescita delle relazioni con le organizzazioni che adottano Claude Code e con altri interlocutori dell’ecosistema nazionale dell’intelligenza artificiale.

Il comunicato originale e le immagini messe a disposizione accompagnavano la nota distribuita alla stampa.

Nei riferimenti di trasmissione comparivano anche il sito Assodigitale, la versione web della testata, un ulteriore riferimento al sito e un profilo professionale. La mailing list includeva inoltre un collegamento per la gestione dell’iscrizione e una mappa della sede milanese indicata dal distributore.

FAQ

Chi è il nuovo Country Manager di Anthropic Italia?

Mattia Gamberoni guiderà il team italiano di Anthropic e le relazioni con imprese, startup, ricercatori e istituzioni.

Quando Anthropic ha aperto l’ufficio di Milano?

L’ufficio di Milano è stato annunciato nel maggio 2026 ed è il sesto ufficio europeo dell’azienda.

Quali aziende italiane usano Claude Code?

Generali, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Unipol stanno estendendo Claude Code alle rispettive community di sviluppatori.

Quali esperienze professionali ha Mattia Gamberoni?

Il suo percorso comprende Stripe, Amazon Web Services, Salesforce e Cisco, per oltre 20 anni di esperienza complessiva.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.