Fonti discordanti sui prezzi del nuovo modello DeepSeek V4-Pro

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

DeepSeek ha lanciato il modello di punta V4-Pro .

ha lanciato il modello di punta . Le API adottano prezzi differenziati tra fasce di punta e non di punta.

La revisione segnala un passaggio dalla crescita alla sostenibilità economica.

Benchmark e risposta degli sviluppatori restano elementi da monitorare.

( Riassunto generato con AI)

DeepSeek lancia V4-Pro e rivede le tariffe API

DeepSeek, laboratorio cinese di intelligenza artificiale, ha lanciato il 14 agosto da Pechino la versione ufficiale del proprio modello di punta V4-Pro, accompagnando il debutto con una revisione delle tariffe per le aziende che integrano le sue API. La novità riguarda soprattutto la differenziazione dei prezzi tra ore di maggiore e minore traffico, introdotta per gestire il carico computazionale e rendere più sostenibile l’erogazione dei modelli.

Il cambiamento arriva mentre la concorrenza tra sviluppatori cinesi e internazionali resta molto intensa e i costi dell’infrastruttura IA pesano sui margini. DeepSeek punta quindi a conservare competitività prestazionale senza continuare a offrire capacità di calcolo a prezzi irrisori.

Il nuovo listino segna una discontinuità rispetto alla lunga guerra dei prezzi nel settore cinese dell’IA generativa. Per gli sviluppatori, la variabile decisiva diventa ora il rapporto effettivo fra costo, velocità e qualità delle risposte.

Prezzi dinamici, prestazioni e pressione sui margini

La revisione coinvolge anche V4-Flash: secondo le informazioni disponibili, il prezzo per un milione di token in uscita può salire fino a 1,32 dollari nelle ore di punta, mentre nelle fasce non di punta è indicato a 0,66 dollari. Per V4-Pro, il costo di accesso è fissato a 3,96 dollari per un milione di token nelle fasce più richieste, dimezzato fuori picco.

La logica commerciale è chiara: far pagare maggiormente il consumo nei momenti in cui la domanda delle imprese mette sotto pressione la capacità dei server. È un modello già noto nei servizi infrastrutturali, ma applicato qui a un mercato in cui molti clienti hanno scelto i fornitori soprattutto sulla leva del prezzo.

Il modello V4-Pro ha ottenuto 53 punti nella valutazione di Artificial Analysis, alla pari con GLM-5.2; nei test relativi alle capacità agentiche ha superato alcuni concorrenti, senza primeggiare uniformemente su tutti. La ricostruzione di Ilenia Violante evidenzia inoltre il peso crescente di DeepSeek per volume di token consumati, elemento che misura l’uso reale oltre i benchmark.

Le reazioni iniziali degli sviluppatori restano divise: una parte della community considera le prestazioni sul campo non pienamente allineate alle aspettative di un modello di nuova generazione. Il confronto con alternative come Kimi K3 e con modelli occidentali si sposta dunque dalla sola potenza dichiarata alla convenienza verificabile nelle applicazioni concrete.

La sfida sarà trattenere gli sviluppatori

La nuova politica può migliorare la capacità di DeepSeek di finanziare infrastrutture e servizi, ma espone l’azienda a una verifica immediata della fedeltà dei clienti. Se prezzi più alti non saranno compensati da affidabilità e qualità, gli sviluppatori potrebbero valutare soluzioni open source o concorrenti.

Il quadro finanziario accresce l’attenzione sulla strategia: DeepSeek avrebbe completato una prima raccolta esterna da circa 50 miliardi di yuan, con valutazione superiore a 350 miliardi e investitori tra cui Tencent e JD.com. L’evoluzione del listino sarà quindi anche un test sulla redditività del gruppo.

FAQ

Quando è stato lanciato DeepSeek V4-Pro?

Sì, il lancio ufficiale di V4-Pro è stato riportato il 14 agosto 2026, insieme alla nuova struttura tariffaria delle API.

Come funzionano i prezzi nelle ore di punta?

Sì, le API applicano tariffe più elevate nei periodi di maggiore traffico e prezzi ridotti nelle fasce non di punta.

Quanto costa V4-Flash nei picchi?

Sì, il costo indicato per V4-Flash raggiunge 1,32 dollari per un milione di token in uscita nelle ore di punta.

Quale risultato ha ottenuto V4-Pro nei benchmark?

Sì, V4-Pro ha ottenuto 53 punti su Artificial Analysis, risultando alla pari con GLM-5.2.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA, Hardware Upgrade, TecnoAndroid.