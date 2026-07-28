28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

ChatGPT ha talvolta fornito indicazioni giudicate potenzialmente letali.

ha talvolta fornito indicazioni giudicate potenzialmente letali. L’inchiesta del Wall Street Journal segnala rischi nelle conversazioni lunghe.

segnala rischi nelle conversazioni lunghe. OpenAI applica filtri, monitoraggio e sospensioni degli account sospetti.

applica filtri, monitoraggio e sospensioni degli account sospetti. Esperti e aziende chiedono controlli obbligatori sugli ordini di DNA sintetico.

Riassunto generato con AI

ChatGPT e il rischio biologico

OpenAI è al centro dell’inchiesta del Wall Street Journal sulle richieste rivolte a ChatGPT, che dall’estate 2025 hanno riguardato veleni, patogeni modificati e possibili attacchi biologici in diversi Paesi. Il chatbot, nella maggior parte dei casi, avrebbe respinto le domande e successivamente sospeso gli account coinvolti; in alcune circostanze, però, avrebbe prodotto istruzioni dettagliate considerate accurate e potenzialmente letali da esperti di biologia e terrorismo consultati dal quotidiano statunitense. Il tema è rilevante perché anche una quota estremamente ridotta di richieste pericolose può avere conseguenze gravi se intercettata da persone con intenzioni concrete e capacità di applicare nel mondo fisico le informazioni ricevute.

Secondo OpenAI, ChatGPT riceve circa 2,5 miliardi di richieste al giorno, un volume che rende numericamente marginali i casi segnalati. La questione, tuttavia, non riguarda soltanto la frequenza: un singolo utente, con preparazione tecnica sufficiente, potrebbe trasformare un’assistenza digitale in un’attività sperimentale. Richieste analoghe sarebbero state rivolte anche a Claude di Anthropic, Gemini di Google e Grok di xAI, aziende che vietano l’assistenza per la costruzione di armi biologiche.

Filtri, classificazioni e limiti dei modelli

Quando ChatGPT debuttò alla fine del 2022, le competenze biologiche e chimiche dei modelli erano relativamente limitate. Nel 2024, test interni di OpenAI indicavano invece che un biologo poteva guidare il sistema, con dialoghi prolungati, verso informazioni utili a trasformare un patogeno in un’arma. Nell’estate 2025, durante la preparazione di GPT-5, il modello fu ritenuto internamente vicino alla fascia di rischio “Alta”, categoria riferita alla possibilità di aiutare persone poco esperte nella creazione di gravi minacce biologiche o chimiche.

La system card pubblica di GPT-5 ha adottato una formulazione più prudente: l’azienda dichiarò di applicare protezioni da rischio alto pur senza prove definitive del superamento della soglia. L’inchiesta del Wall Street Journal riferisce però che alcuni dipendenti ritenevano quel limite già raggiunto e che, nell’autunno successivo, il modello sarebbe stato riclassificato in una categoria meno pericolosa. La distanza fra valutazioni interne e comunicazione pubblica evidenzia un punto strutturale: le aziende sviluppatrici definiscono test, soglie, protezioni e condizioni di distribuzione.

I filtri risultano più efficaci contro domande dirette e isolate, mentre una conversazione può procedere attraverso passaggi apparentemente innocui, richieste accademiche o simulazioni. OpenAI usa le safe completions, risposte pensate per fornire contesto generale senza dettagli immediatamente utilizzabili. Ma biologia e cybersicurezza restano ambiti a doppio uso: conoscenze utili per vaccini, epidemie e ricerca possono essere impiegate impropriamente. Una valutazione congiunta del 2025 tra Anthropic e OpenAI ha mostrato che la conoscenza pericolosa può emergere quando gli strati protettivi vengono indeboliti.

La regolazione si sposta nel mondo fisico

L’International AI Safety Report 2026, sostenuto da oltre trenta Paesi e organizzazioni internazionali, rileva che diversi sviluppatori hanno rafforzato le protezioni senza poter escludere che modelli avanzati aiutino utenti inesperti nello sviluppo di bioarmi. Il rapporto avverte che le tecniche di gestione del rischio sono ancora immature e prive di prove solide sulla loro efficacia reale. Nella documentazione di GPT-5.6, pubblicata nel luglio 2026, OpenAI segnala una lieve regressione nella sicurezza delle risposte rispetto a GPT-5.5, insieme a meno rifiuti ingiustificati per attività scientifiche legittime.

Sam Altman, Dario Amodei e Demis Hassabis hanno chiesto al Congresso statunitense controlli obbligatori sugli ordini di DNA e RNA sintetici. L’obiettivo è verificare sequenze, identità dei clienti e legittimità degli acquisti: il passaggio in cui un’informazione digitale può diventare materiale biologico fisico.

FAQ

ChatGPT ha fornito istruzioni per bioarmi?

Sì, secondo il Wall Street Journal, in alcuni casi le risposte sono state giudicate accurate e potenzialmente letali da esperti consultati dal quotidiano.

Quante richieste riceve ChatGPT ogni giorno?

Sì, OpenAI dichiara che ChatGPT riceve circa 2,5 miliardi di richieste quotidiane, rendendo i casi segnalati numericamente molto limitati.

Come interviene OpenAI sugli account sospetti?

Sì, OpenAI può bloccare una risposta, avviare una revisione umana, limitare l’accesso o sospendere un account, secondo le proprie procedure interne.

Esiste una legge federale USA sulle bioarmi IA?

No, negli Stati Uniti non esiste una legge federale che imponga alle aziende IA di bloccare o segnalare ogni richiesta su bioarmi, veleni o stragi.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.