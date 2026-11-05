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Mastercard lancia corsi gratuiti di cybersicurezza per le PMI

Mastercard lancia corsi gratuiti di cybersicurezza per le PMI

5 Novembre 2026

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Una piattaforma gratuita per aiutare i titolari delle piccole e medie imprese a riconoscere i rischi informatici e proteggere le proprie attività. È Mastercard SME Academy: Cybersecurity, lanciata in Italia il 3 novembre 2026 da Mastercard. Il percorso propone brevi moduli interattivi dedicati alla sicurezza di dati, account e dispositivi, con indicazioni operative sulle minacce più comuni.

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L’iniziativa si rivolge a imprenditori che spesso seguono contemporaneamente più aspetti della gestione aziendale e hanno poco tempo da dedicare alla formazione specialistica. L’obiettivo dichiarato è rendere accessibili le conoscenze di base della cybersicurezza, attraverso contenuti utilizzabili anche da chi non si occupa abitualmente di informatica.

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Mastercard SME Academy (3)

Gli attacchi alle imprese che vendono online

Il lancio si accompagna ai risultati di un’indagine Mastercard sulle PMI italiane: tra quelle che vendono online, il 32% dichiara di aver subito un attacco informatico. Le conseguenze riportate comprendono interruzioni dell’attività, perdita di dati e danni economici. Il dato riguarda dunque le imprese attive nelle vendite online, non indistintamente tutte le piccole e medie aziende italiane.

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La ricerca rileva anche il rapporto con le assicurazioni contro i rischi informatici. Il 30% delle PMI ha già sottoscritto una copertura, mentre un altro 39% manifesta interesse. Tra i liberi professionisti, invece, l’85% ne è ancora privo. A frenare l’adozione sono soprattutto il costo ritenuto elevato, la scarsa priorità assegnata al problema, i dubbi sull’utilità della polizza, una conoscenza limitata del tema e offerte considerate poco chiare.

La formazione proposta dall’Academy si concentra sulle azioni che gli imprenditori possono adottare nella gestione quotidiana degli strumenti digitali. Il percorso affronta sia il riconoscimento delle minacce sia la protezione degli accessi, mettendo al centro le situazioni che possono esporre un’attività alla compromissione dei propri dati o account.

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Dalle password alla gestione degli accessi

I contenuti della Mastercard SME Academy: Cybersecurity comprendono il riconoscimento del phishing e la comprensione dei meccanismi delle violazioni dei dati. Una parte della formazione riguarda il rafforzamento delle password e l’uso dell’autenticazione a più fattori; un’altra affronta la gestione degli accessi concessi a dipendenti e soggetti esterni all’impresa.

Mastercard SME Academy

Il programma include inoltre la verifica di collegamenti, file da scaricare e allegati, la protezione dei dispositivi aziendali e il riconoscimento dei malware, insieme alle azioni da intraprendere in caso di minaccia. Completano gli argomenti la riduzione dei rischi di furto d’identità e di impersonificazione e la messa in sicurezza degli account essenziali per l’attività.

Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard, ha commentato:

“Ogni piccola impresa nasce da un sogno, ma trasformare quel sogno in un’attività duratura richiede resilienza e fiducia. Con un numero crescente di PMI che utilizzano strumenti digitali per servire i clienti e gestire le proprie attività, la cybersecurity sta diventando un elemento fondamentale per proteggere ciò che hanno costruito. Mastercard SME Academy: Cybersecurity offre ai titolari di piccole imprese in Italia un supporto pratico e accessibile per comprendere meglio i rischi informatici, rafforzare le proprie difese e crescere con maggiore sicurezza.”

L’estensione europea prevista nel 2027

Oltre che in Italia, la piattaforma è disponibile in Irlanda, Polonia e Regno Unito. L’ampliamento al resto d’Europa è previsto nel corso del 2027. Il progetto rientra nell’obiettivo annunciato da Mastercard di offrire formazione gratuita sulla cybersicurezza a 10 milioni di piccole e medie imprese europee entro il 2030: un traguardo futuro, non un risultato già raggiunto.

Il percorso punta quindi sulla preparazione dei titolari, con un formato breve pensato per inserirsi nei tempi della gestione aziendale. La protezione delle credenziali, il controllo degli accessi e il riconoscimento dei tentativi di frode sono i temi attraverso cui l’iniziativa intende affrontare un rischio che, per le imprese colpite, può tradursi anche nell’arresto delle attività.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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