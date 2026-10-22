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FAO Schwarz Milano celebra i trent’anni di Pokémon con caccia e quiz

FAO Schwarz Milano celebra i trent’anni di Pokémon con caccia e quiz

22 Ottobre 2026

22 Ottobre 2026/Home/INTERNET/FAO Schwarz Milano celebra i trent’anni di Pokémon con caccia e quiz

La notizia in sintesi

  • FAO Schwarz Milano dedica un evento ai trent’anni di Pokémon sabato 24 ottobre, dalle 11:00 alle 12:30.
  • L’appuntamento si svolge nel negozio di via Orefici 15, con attività di ricerca, riconoscimento e quiz.
  • La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.
  • Le iscrizioni sono disponibili attraverso i canali social del marchio oppure tramite WhatsApp al 331 6870829.

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(Riassunto generato con AI)

Una caccia ai Pokémon tra gli scaffali, prove di riconoscimento e domande sulla saga: sabato 24 ottobre 2026 FAO Schwarz Milano ospita un appuntamento dedicato al trentesimo anniversario di Pokémon. L’evento si terrà dalle 11:00 alle 12:30 nel negozio di via Orefici 15. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare: i posti disponibili sono limitati.

L’iniziativa si intitola 30 Years of Pokémon – The Ultimate Pokémon Journey e propone attività sia per chi si avvicina per la prima volta a personaggi e Allenatori, sia per chi conosce già la serie. Il programma alterna la ricerca di creature nascoste a esercizi di classificazione e quiz, con il supporto dei Pokémon Trainers di FAO Schwarz.

La ricerca tra gli scaffali e le prove di riconoscimento

Una parte del percorso sarà dedicata all’esplorazione del punto vendita. I partecipanti dovranno individuare le creature nascoste tra gli scaffali e, dopo averle trovate, classificarle. La prova non si esaurirà quindi nella ricerca: richiederà anche di distinguere i soggetti secondo le loro caratteristiche, la tipologia oppure l’universo di appartenenza.

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Il programma prevede poi “Who’s That Pokémon?”, un’attività basata sul riconoscimento delle sagome. Davanti a una silhouette, i partecipanti dovranno capire quale soggetto si nasconde dietro il profilo mostrato. Il gioco non riguarderà soltanto i Pokémon: tra le figure da identificare compariranno anche Allenatori, altri personaggi ed elementi caratteristici della saga.

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Le due attività mettono dunque alla prova conoscenze diverse. Nella ricerca conta individuare e classificare le creature; nel riconoscimento delle silhouette occorre invece associare una forma al personaggio o all’elemento corrispondente. L’appuntamento affianca così l’esplorazione degli spazi del negozio a domande che riguardano anche gli altri elementi dell’universo Pokémon.

Domande più difficili per chi conosce già la saga

Per i partecipanti che vogliono misurare la propria preparazione è prevista anche una sfida di conoscenza. Le domande e le curiosità avranno difficoltà crescente: questa parte del programma è rivolta a chi desidera confrontarsi con quesiti progressivamente più impegnativi, oltre alle prove di ricerca e riconoscimento.

A seguire le attività saranno i Pokémon Trainers di FAO Schwarz, che accompagneranno i partecipanti con indizi, quesiti e brevi sfide. La loro presenza è prevista lungo il percorso, come supporto alle diverse prove organizzate all’interno del punto vendita.

L’anniversario costituisce il filo conduttore dell’incontro. La proposta comprende sia attività per chi comincia a conoscere Pokémon, sia domande per chi ha maggiore familiarità con la saga. Il programma riunisce queste prove nella stessa fascia oraria, dalle 11:00 alle 12:30 di sabato.

Come partecipare all’appuntamento di Milano

Per prendere parte all’evento è necessario iscriversi in anticipo, nonostante l’accesso sia gratuito. La prenotazione può essere effettuata attraverso il collegamento disponibile sui canali social del marchio oppure scrivendo su WhatsApp al numero 331 6870829. La disponibilità è vincolata al numero limitato di posti.

Gli eventuali gadget saranno riservati ai partecipanti all’iniziativa. La loro distribuzione non è però indicata come certa: il programma li menziona soltanto come possibilità, mentre le attività annunciate sono la ricerca tra gli scaffali, la classificazione, il riconoscimento delle sagome e la sfida di conoscenza.

L’appuntamento milanese concentra quindi la celebrazione dei trent’anni di Pokémon in una mattinata di giochi e quiz nel negozio di via Orefici. Per chi intende partecipare, il passaggio richiesto prima di presentarsi è la prenotazione attraverso uno dei due canali indicati.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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