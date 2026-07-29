Meta, sanzioni potenziali fino a 1.400 miliardi nel processo Usa

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Meta Platforms stima un rischio di sanzioni fino a 1,4 trilioni di dollari.

stima un rischio di sanzioni fino a 1,4 trilioni di dollari. La cifra riguarda le richieste di California, Colorado, Kentucky e New Jersey.

Il processo federale inizierà ad agosto a Oakland davanti a Yvonne Gonzalez Rogers .

. Nessuna condanna è stata emessa: il tribunale deve ancora valutare accuse e prove.

( Riassunto generato con AI)

Meta e il processo sulla sicurezza dei minori

Meta Platforms potrebbe affrontare richieste di sanzioni potenziali fino a 1,4 trilioni di dollari nel processo federale che inizierà ad agosto a Oakland, in California, davanti alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers. La stima emerge dalla risposta depositata dall’azienda il 6 luglio 2026 alle indicazioni sul calcolo delle penalità presentate da California, Colorado, Kentucky e New Jersey.

Il procedimento riguarda le accuse di presunte dichiarazioni ingannevoli sulla sicurezza di Facebook e Instagram, oltre alla loro capacità di creare dipendenza tra gli utenti più giovani. I quattro stati contestano a Meta condotte che, secondo le rispettive normative di tutela dei consumatori, potrebbero giustificare sanzioni rilevanti.

La cifra indicata non è una multa già imposta né il risultato di una decisione giudiziaria. È, invece, la quantificazione attribuita da Meta alle richieste degli stati, che l’azienda considera priva di fondamento fattuale e giuridico.

Come nasce la stima da 1,4 trilioni

Secondo i documenti processuali, Meta ha calcolato l’esposizione potenziale moltiplicando il numero stimato di giovani coinvolti per gli importi sanzionatori previsti dalle leggi dei singoli stati. I documenti depositati dalle amministrazioni sulla quantificazione delle richieste restano sigillati.

Nel corso di un’udienza, i rappresentanti degli stati hanno descritto un criterio basato sulle violazioni stimate e sulle sanzioni applicabili ai sensi delle rispettive leggi. L’ordinanza federale del 29 giugno ha rilevato l’esistenza di questioni di fatto che dovranno essere esaminate nel dibattimento.

Tra queste figurano la possibile natura assuefacente delle piattaforme e l’eventualità che alcune scelte progettuali fossero rivolte almeno in parte ai bambini. Il punto centrale del processo sarà quindi stabilire se le contestazioni siano dimostrate dalle prove e se possano sostenere le basi giuridiche invocate dagli stati.

Meta respinge le accuse e sostiene che la dipendenza dai social media non costituisca una condizione psichiatrica formalmente riconosciuta. Parallelamente, la società ha illustrato aggiornamenti destinati alla sicurezza degli account degli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger.

Un contenzioso più ampio sulla protezione online

Il caso di Oakland comprende anche rivendicazioni fondate sul Children’s Online Privacy Protection Act. Ventinove stati hanno promosso azioni federali contro Meta, sostenendo in larga parte che l’azienda abbia raccolto dati di minori senza un adeguato consenso dei genitori.

Altri quattordici stati hanno avanzato contestazioni basate sulle proprie normative, destinate però a un procedimento separato. Il processo si colloca inoltre dopo la decisione con cui, nel marzo 2026, una giuria del New Mexico ha disposto 375 milioni di dollari di sanzioni civili contro Meta in un distinto caso sulla sicurezza dei minori.

L’esito del giudizio in corso non è quindi anticipato dall’importo di 1,4 trilioni. Eventuali sanzioni dipenderanno dalle prove valutate dalla giudice Gonzalez Rogers e dalle violazioni che il tribunale riterrà giuridicamente accertate.

FAQ

Meta è stata condannata a 1,4 trilioni?

No. I 1,4 trilioni di dollari rappresentano la stima di Meta sulle richieste potenziali di quattro stati, non una sanzione già decisa dal tribunale.

Quando inizierà il processo contro Meta?

Sì, il processo federale è previsto ad agosto 2026 a Oakland, davanti alla giudice Yvonne Gonzalez Rogers.

Quali stati chiedono le sanzioni principali?

Sì, le richieste quantificate da Meta riguardano California, Colorado, Kentucky e New Jersey, sulla base delle rispettive leggi di tutela dei consumatori.

Quali piattaforme sono al centro delle accuse?

Sì, le accuse riguardano Facebook e Instagram, in relazione a presunte comunicazioni ingannevoli sulla sicurezza e sulla capacità di creare dipendenza.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.