13 Luglio 2026

Home / INTERNET / Intel investe 5 miliardi a Leixlip per produrre più processori Xeon

La notizia in sintesi

Intel investe 5 miliardi di euro nel campus di Leixlip .

investe 5 miliardi di euro nel campus di . Il piano rafforza la produzione di Xeon 6 e chip su processo Intel 3 .

e chip su processo . L’espansione aggiorna impianti esistenti con strumenti, automazione e nuove infrastrutture.

L’operazione lega l’Irlanda alla crescita europea di AI, HPC e data center.

(Riassunto generato con AI)

Intel potenzia Leixlip per Xeon e intelligenza artificiale

Intel ha annunciato un investimento aggiuntivo di 5 miliardi di euro nel campus produttivo di Leixlip, in Irlanda, per aumentare la capacità di semiconduttori avanzati destinati ai server. Il programma, i cui lavori sono iniziati nei primi mesi dell’anno, punta in particolare alla produzione dei processori Intel Xeon 6 e delle future CPU Xeon basate sul processo produttivo Intel 3. Intel interviene su fabbriche già operative, aggiornandole per rispondere alla domanda in aumento di infrastrutture per intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e data center.

La scelta di Leixlip è rilevante perché il sito è già tra i poli industriali più avanzati del gruppo in Europa. L’obiettivo dichiarato è incrementare i volumi, sostenere ricerca e sviluppo e utilizzare in modo più efficiente gli spazi cleanroom disponibili. Per il produttore statunitense, la capacità aggiuntiva dovrà sostenere sia la propria roadmap per i server sia le ambizioni di Intel Foundry verso i clienti esterni.

Impianti aggiornati, non una nuova fabbrica

L’investimento non prevede la costruzione di un impianto da zero: riguarda l’aggiornamento delle linee esistenti con nuove apparecchiature, infrastrutture produttive e sistemi automatizzati per la movimentazione dei wafer. Questo approccio mira a rendere più integrato e rapido il flusso di lavorazione, un fattore cruciale per chip fabbricati su nodi recenti come Intel 3.

Il campus di Leixlip produce già chip su processi inclusi Intel 4 e Intel 3, e la sua espansione si inserisce nella corsa alla capacità produttiva richiesta da AI Factory, cloud e sistemi HPC. La domanda di silicio avanzato cresce infatti insieme all’adozione di applicazioni di intelligenza artificiale e di piattaforme server più potenti.

Intel non ha comunicato un calendario dettagliato per il completamento del piano né indicato quando l’aumento di capacità si tradurrà in volumi aggiuntivi di Xeon. L’esecuzione coinvolgerà imprese specializzate nella costruzione, installazione e messa in servizio degli strumenti, oltre a personale altamente qualificato. Restano quindi centrali i tempi di installazione, la disponibilità di competenze e l’evoluzione della domanda.

Irlanda più centrale nella strategia europea

Con questo programma, Intel rafforza il peso industriale dell’Irlanda nella filiera europea dei semiconduttori. L’azienda opera nel Paese dal 1989, vi ha investito complessivamente oltre 30 miliardi di euro e impiega circa 4.900 persone nel sito di Leixlip.

Il possibile effetto futuro riguarda la capacità regionale di produrre processori critici senza dipendere esclusivamente da nuovi mega-progetti, normalmente più lunghi e onerosi. Per Intel Foundry, l’efficacia dell’ammodernamento sarà una verifica concreta della capacità di offrire produzione avanzata più prevedibile in un mercato competitivo.

FAQ

Quanto investe Intel a Leixlip?

Sì, Intel ha annunciato un investimento aggiuntivo di 5 miliardi di euro nel campus di Leixlip, in Irlanda.

Quali processori saranno prodotti?

Sì, il piano sostiene la capacità dedicata ai processori Intel Xeon 6 e alle future CPU Xeon realizzate con processo Intel 3.

Intel costruirà una nuova fabbrica?

No, l’intervento aggiorna fabbriche esistenti con apparecchiature, infrastrutture, linee produttive e sistemi automatizzati per la movimentazione dei wafer.

Perché Leixlip è strategica per Intel?

Sì, Leixlip è uno dei siti europei più avanzati di Intel, produce chip su nodi recenti e impiega circa 4.900 persone.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.