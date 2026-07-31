Elettrodomestici, arriva il diritto alla riparazione nell’Unione europea

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Unione europea : gli Stati devono recepire la direttiva sul diritto alla riparazione.

: gli Stati devono recepire la direttiva sul diritto alla riparazione. I produttori dovranno riparare beni difettosi anche oltre la garanzia legale.

La misura riguarda prodotti riparabili, tra cui elettrodomestici e cellulari.

L’obiettivo è ridurre rifiuti, sostituzioni premature e obsolescenza programmata.

( Riassunto generato con AI)

Diritto alla riparazione, cosa cambia per i consumatori

La direttiva dell’Unione europea sul diritto alla riparazione introduce nuovi obblighi per i produttori di beni di consumo, con effetti attesi anche in Italia. Entro il prossimo 31 luglio, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva Ue 2024/1799, pensata per favorire il recupero di prodotti rotti o difettosi ma ancora riparabili.

La norma riguarda beni come lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri prodotti di uso quotidiano. Il punto centrale è l’obbligo per le aziende di assicurare la riparazione anche quando il periodo di garanzia legale è terminato.

Secondo Assoutenti, il provvedimento può rappresentare un cambiamento rilevante per i cittadini europei, perché orienta il mercato verso una maggiore durata dei prodotti. La finalità è evitare che un guasto porti automaticamente alla sostituzione del bene.

La direttiva interviene quindi sul rapporto tra consumatore, produttore e ciclo di vita degli oggetti. La riparazione viene indicata come alternativa concreta allo smaltimento prematuro di apparecchi ancora recuperabili.

Obblighi per aziende e finalità della direttiva

La direttiva Ue 2024/1799 stabilisce che i produttori siano chiamati a riparare un bene rotto o difettoso anche fuori dalla garanzia legale. L’obbligo riguarda i prodotti che possono essere riparati e mira a rendere più praticabile questa scelta per il consumatore.

Il riferimento ai pezzi di ricambio è decisivo: le aziende dovranno garantirne la disponibilità per consentire l’intervento sui beni interessati. Senza componenti accessibili, infatti, la possibilità di riparare resterebbe soltanto teorica.

Assoutenti richiama l’attenzione su un obiettivo ambientale ed economico insieme: dare nuova vita a prodotti ancora utilizzabili. Ridurre la sostituzione anticipata significa limitare la quantità di beni avviati allo smaltimento.

La misura punta inoltre a contrastare l’obsolescenza programmata, fenomeno che può accorciare la vita utile dei prodotti. Il nuovo quadro europeo rafforza così il principio secondo cui un difetto non deve necessariamente trasformarsi nella fine del bene.

Il recepimento nazionale sarà il passaggio che tradurrà la direttiva in regole applicabili nei singoli Paesi. Per l’Italia, il termine indicato è il prossimo 31 luglio.

Un mercato più orientato alla durata dei prodotti

Il diritto alla riparazione modifica soprattutto la prospettiva successiva alla vendita. Il consumatore potrà contare su un obbligo di riparazione esteso oltre la garanzia legale, mentre i produttori dovranno organizzarsi anche sul fronte dei ricambi.

La conseguenza attesa è una maggiore convenienza nel mantenere in uso elettrodomestici e dispositivi riparabili. La direttiva non elimina i guasti, ma mira a rendere la riparazione una soluzione effettiva contro sprechi e sostituzioni premature.

FAQ

Cos’è il diritto alla riparazione?

Sì, è il principio introdotto dalla direttiva Ue 2024/1799 che favorisce la riparazione dei beni di consumo rotti o difettosi ma ancora recuperabili.

Quali prodotti rientrano nella direttiva?

Sì, la misura cita lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri beni di consumo non più funzionanti ma ancora riparabili.

La riparazione vale oltre la garanzia?

Sì, i produttori dovranno riparare i beni interessati anche fuori dal periodo di garanzia legale.

Entro quando l’Italia deve recepire la direttiva?

Sì, secondo Assoutenti, gli Stati membri, inclusa l’Italia, dovranno recepire la direttiva entro il prossimo 31 luglio.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui RaiNews.