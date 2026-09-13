 💣Bombe di prezzoGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!💣 Bombe di prezzoEntra nel canaleEntra

La Corte Suprema cinese detta nuove regole contro i deepfake

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/La Corte Suprema cinese detta nuove regole contro i deepfake

La notizia in sintesi

  • La Corte Suprema del Popolo cinese pubblica linee guida civili sull’intelligenza artificiale.
  • Il documento affronta deepfake, clonazione vocale, privacy, frodi finanziarie e doxing.
  • I tribunali inferiori dovranno considerare identità, reputazione e caratteristiche personali.
  • Si Yanli segnala rischi estesi anche per cittadini senza esposizione pubblica.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

NewlineWork Webcam 4k PC con Doppio Microfoni con Cancellazione del Rumore, Auto-Focus, Correzione Luce, con Privacy Shutter e treppiede, USB 2.0 UHD Webcam per PC Mac Desktop Skype Streaming

✅【Qualità 4K Ultra HD, nessuna distorsione dell’immagine】NewEye60 4K Webcam supporta la registrazione HD 4K@30fps con 8 megapixel per catturare perfettamente ogni dettaglio dell’immagine. Con un tasso di distorsione ultra basso, garantisce che i personaggi e le immagini siano intatti e non distorti, e anche i più piccoli dettagli non andranno persi, presentandovi la scena più realistica. Perfetta per webinar, videoconferenze, live streaming, conferenze web, giochi dal vivo, Skype e molto altro. · ✅【Autofocus e Correzione Della Luce】La PC Webcam 4k è dotata di un obiettivo ad alta definizione che mette a fuoco in modo rapido e preciso, catturando i volti in un raggio compreso tra 0,6 e 2 metri, occupando sempre il centro dello schermo per garantire chiarezza e stabilità; Grazie alla correzione automatica della luminosità HD, la telecamera webcam NewEye60 ottimizza le ‎condizioni di illuminazione e produce immagini luminose e bilanciate · ✅【Copertura per la privacy inclusa & Plug and Play】Questa USB Webcam PC con Microfono può essere collegata direttamente all’usb per l’uso, senza bisogno di installare altri plug-in; Esclusivo design della copertura per la privacy, una piega può nascondere la fotocamera; protezione fisica per evitare perdite di privacy, videoconferenze è più sicuro, e mantenere l’obiettivo pulito; La confezione include treppiede mobile e interfaccia USB-A 2.0.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

La Cina rafforza la tutela civile contro i deepfake

La Corte Suprema del Popolo della Cina ha diffuso un parere in 24 articoli per orientare i tribunali inferiori nelle controversie civili legate agli abusi dell’intelligenza artificiale. Il documento, pubblicato dopo una precedente decisione di un tribunale intermedio cinese su una posizione lavorativa liquidata con l’AI, interviene nella Repubblica Popolare per rafforzare la tutela di identità, reputazione e dati personali. Le indicazioni riguardano deepfake video e audio, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, privacy digitale, prezzi di sorveglianza e doxing, perché la crescente accessibilità degli strumenti generativi ha ampliato i rischi di frodi, disinformazione e contenuti abusivi online contro cittadini comuni.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le indicazioni ai giudici e i rischi della clonazione

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il parere fornisce una cornice per le cause relative a video e audio generati dall’intelligenza artificiale, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, privacy digitale e prezzi di sorveglianza. Fra i punti centrali ci sono i deepfake: immagini, filmati e voci verosimili modellati su persone reali, una tecnologia che il testo giudiziario osserva può anche “riportare in vita i morti”. Si Yanli, vicedirettrice dell’ufficio ricerca della Corte, ha avvertito che lo scambio dei volti può raccogliere indiscriminatamente l’immagine di chiunque, esponendo anche persone non note al pubblico.

La clonazione vocale, ha aggiunto Si Yanli, consente di sottrarre voci a basso costo e di produrre risultati realisticamente convincenti. I tribunali della Repubblica Popolare sono quindi invitati a esaminare le dispute proteggendo identità, caratteristiche personali e reputazione dei soggetti coinvolti. Il parere affronta anche il doxing, definito una forma rilevante di cyberbullismo che viola gravemente la privacy, altera la vita quotidiana delle vittime ed erode la sicurezza pubblica nel cyberspazio.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Il peso delle linee guida nel sistema giudiziario cinese

Nel sistema di civil law cinese non opera il principio dello stare decisis tipico della common law: le decisioni precedenti non vincolano automaticamente i giudici inferiori. Le opinioni della Corte Suprema del Popolo hanno però un peso giuridico significativo e i tribunali devono farvi riferimento nelle proprie decisioni. Per le vittime di deepfake e diffusione di dati personali, il documento crea dunque un criterio giudiziario più definito per contestare gli abusi dell’AI e chiedere protezione dei propri diritti civili.

FAQ

Chi ha pubblicato le nuove linee guida?

La Corte Suprema del Popolo della Cina, massimo organo giudiziario del Paese, ha emanato un parere composto da 24 articoli.

Quali contenuti AI rientrano nel parere?

Video, audio e immagini deepfake, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, violazioni della privacy digitale e controversie sui prezzi di sorveglianza rientrano nelle indicazioni.

Perché la clonazione vocale preoccupa i giudici?

La clonazione vocale può sottrarre voci a basso costo e generare risultati convincentemente realistici, secondo la dichiarazione di Si Yanli.

Che cosa indica il termine doxing?

Il doxing consiste nell’ottenere e diffondere informazioni personali online, pratica descritta come cyberbullismo lesivo della privacy e della sicurezza pubblica.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Cura della personaI migliori spazzolini elettrici di agosto 2026Clima e ariaI migliori condizionatori portatili di agosto 2026Clima e ariaI migliori raffrescatori evaporativi di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Perfetti Van Melle, Lainate dedica un largo ai fondatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#2
INTERNET
Bending Spoons acquisirà Miro per 1,35 miliardi di dollari
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#3
INTERNET
MICAM Milano: 758 marchi e debutto di RETAIL HUB
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#4
INTERNET
Changan presenta a Torino la Deepal S07 MY26 elettrica
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#5
PRODOTTI
GDPR Day torna a Bologna con focus su privacy e intelligenza artificiale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.