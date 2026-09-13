13 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/La Corte Suprema cinese detta nuove regole contro i deepfake

La notizia in sintesi La Corte Suprema del Popolo cinese pubblica linee guida civili sull’intelligenza artificiale.

Il documento affronta deepfake, clonazione vocale, privacy, frodi finanziarie e doxing.

I tribunali inferiori dovranno considerare identità, reputazione e caratteristiche personali.

Si Yanli segnala rischi estesi anche per cittadini senza esposizione pubblica.

La Cina rafforza la tutela civile contro i deepfake

La Corte Suprema del Popolo della Cina ha diffuso un parere in 24 articoli per orientare i tribunali inferiori nelle controversie civili legate agli abusi dell’intelligenza artificiale. Il documento, pubblicato dopo una precedente decisione di un tribunale intermedio cinese su una posizione lavorativa liquidata con l’AI, interviene nella Repubblica Popolare per rafforzare la tutela di identità, reputazione e dati personali. Le indicazioni riguardano deepfake video e audio, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, privacy digitale, prezzi di sorveglianza e doxing, perché la crescente accessibilità degli strumenti generativi ha ampliato i rischi di frodi, disinformazione e contenuti abusivi online contro cittadini comuni.

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Le indicazioni ai giudici e i rischi della clonazione

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il parere fornisce una cornice per le cause relative a video e audio generati dall’intelligenza artificiale, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, privacy digitale e prezzi di sorveglianza. Fra i punti centrali ci sono i deepfake: immagini, filmati e voci verosimili modellati su persone reali, una tecnologia che il testo giudiziario osserva può anche “riportare in vita i morti”. Si Yanli, vicedirettrice dell’ufficio ricerca della Corte, ha avvertito che lo scambio dei volti può raccogliere indiscriminatamente l’immagine di chiunque, esponendo anche persone non note al pubblico.

La clonazione vocale, ha aggiunto Si Yanli, consente di sottrarre voci a basso costo e di produrre risultati realisticamente convincenti. I tribunali della Repubblica Popolare sono quindi invitati a esaminare le dispute proteggendo identità, caratteristiche personali e reputazione dei soggetti coinvolti. Il parere affronta anche il doxing, definito una forma rilevante di cyberbullismo che viola gravemente la privacy, altera la vita quotidiana delle vittime ed erode la sicurezza pubblica nel cyberspazio.

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Il peso delle linee guida nel sistema giudiziario cinese

Nel sistema di civil law cinese non opera il principio dello stare decisis tipico della common law: le decisioni precedenti non vincolano automaticamente i giudici inferiori. Le opinioni della Corte Suprema del Popolo hanno però un peso giuridico significativo e i tribunali devono farvi riferimento nelle proprie decisioni. Per le vittime di deepfake e diffusione di dati personali, il documento crea dunque un criterio giudiziario più definito per contestare gli abusi dell’AI e chiedere protezione dei propri diritti civili.

FAQ

Chi ha pubblicato le nuove linee guida?

La Corte Suprema del Popolo della Cina, massimo organo giudiziario del Paese, ha emanato un parere composto da 24 articoli.

Quali contenuti AI rientrano nel parere?

Video, audio e immagini deepfake, contenuti sessualizzati, illeciti finanziari, violazioni della privacy digitale e controversie sui prezzi di sorveglianza rientrano nelle indicazioni.

Perché la clonazione vocale preoccupa i giudici?

La clonazione vocale può sottrarre voci a basso costo e generare risultati convincentemente realistici, secondo la dichiarazione di Si Yanli.

Che cosa indica il termine doxing?

Il doxing consiste nell’ottenere e diffondere informazioni personali online, pratica descritta come cyberbullismo lesivo della privacy e della sicurezza pubblica.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.