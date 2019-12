Il settore finanziario è all'avanguardia nell'adozione della blockchain, ma mentre molte banche e istituzioni di servizi finanziari hanno integrato con successo la blockchain nelle loro operazioni, non sono necessariamente preparati per l'uso commerciale su vasta scala.

Nel 2020, HSBC prevede di affrontare questa sfida.

“Alcuni anni fa avrei detto che separare blockchain da criptovalute e token nelle menti delle persone era la nostra più grande sfida”, ha dichiarato Joshua Kroeker a Tech Wire Asia .

“Tuttavia, negli ultimi due anni, i clienti del settore dei servizi finanziari, e ancora di più, i clienti di HSBC, hanno fatto un grande balzo in avanti nella comprensione della blockchain come” tecnologia di rete “e in che modo può influire sul loro business “.

Interessante notare che HSBC è considerato il pioniere della blockchain nel settore dei servizi bancari e finanziari con i suoi vari progetti e prove di successo negli ultimi due anni.

Il team, ad esempio, ha consegnato il primo commercio al mondo di minerale di ferro senza carta end-to-end a Singapore – dal contratto al finanziamento al trasferimento di documenti – mostrando l'impatto della connessione delle isole digitali.

HSBC ha anche completato la prima lettera di credito blockchain denominata in RMB al mondo con la società MTC Electronic con sede a Hong Kong – mostrando il fascino internazionale della blockchain.

“Il successo del commercio di minerale di ferro senza carta a Singapore evidenzia i vantaggi che derivano dal collegamento di piattaforme diverse per la digitalizzazione end-to-end. Il completamento della prima lettera di credito blockchain denominata RMB al mondo con MTC, d'altro canto, mette in mostra l'appello internazionale della blockchain. ”

Nel frattempo, alla fine di novembre, la multinazionale con sede nel Regno Unito ha annunciato l'intenzione di spostare 20 miliardi di dollari (o 40 percento) delle sue attività detenute in una nuova piattaforma di custodia basata su blockchain entro marzo 2020 in un piano per digitalizzare non standardizzato record cartacei di collocamenti privati. La piattaforma, denominata Digital Vault, fornirà l'accesso in tempo reale ai registri dei titoli acquistati sui mercati privati.

HSBC orgogliosamente banca dedicata alla Blockchain

Mentre HSBC ha motivo di essere orgoglioso del suo successo con la tecnologia, la principale sfida che deve affrontare quando la prima ondata di tecnologie si avvicina al lancio commerciale è “guidare l'adozione da parte di istituzioni finanziarie più tradizionali”.

“Blockchain è una tecnologia di rete. Si basa su aziende che lavorano insieme e costruiscono una rete insieme. Sappiamo che la tecnologia funziona bene e siamo estremamente desiderosi di vedere un passaggio dai test e dall'apprendimento del settore alla commercializzazione del settore il prossimo anno. ”

Pertanto, per riuscire a commercializzare blockchain nel 2020, Kroeker e i suoi colleghi di HSBC devono incoraggiare le istituzioni finanziarie tradizionali e i partecipanti agli ecosistemi come porti, dogane e assicuratori ad adottare la tecnologia e costruire piattaforme interconnesse.

“Avendo molta esperienza con Blockchain, vediamo questa come un'opportunità. La soluzione che offriamo è costruita per essere aperta e ha la capacità di connettersi ad altre piattaforme / fornitori di servizi, fungendo in definitiva da superconnettore. ”

Che aspetto ha davvero la commercializzazione della blockchain

“Nel 2018 e nel 2019 abbiamo visto le banche leader aderire a progetti e collaborare per costruire piattaforme affidabili. Nel 2020, la prima ondata di reti blockchain lancerà soluzioni commerciali sul mercato. I clienti dovranno decidere quali piattaforme risolveranno al meglio i loro specifici punti di dolore. ”

Sul campo, quando i clienti iniziano a pensare all'adozione e all'implementazione della blockchain, si renderanno conto che non sono solo le banche a testare le soluzioni blockchain, ci sono una serie di settori che hanno costruito le proprie piattaforme per risolvere sfide comuni.

Poiché vengono lanciate altre piattaforme in settori diversi da quello bancario, HSBC si aspetta un drive per interconnettere queste piattaforme.

“Essendo stato uno sviluppatore pioniere in questo campo, abbiamo acquisito una straordinaria esperienza diretta su ciò che funziona e cosa no.

“Con l'avanzare della prima ondata di progetti, stiamo usando questi insegnamenti per sviluppare nuovi casi d'uso nel settore bancario ma anche oltre il settore bancario, insieme ad altri settori, aiutando partner e clienti a scavalcare il processo di prova ed errore.”

In definitiva, ciò che HSBC vuole davvero è essere in grado di lanciare le offerte commerciali dei progetti a cui ha lavorato con i suoi partner del consorzio per assicurarsi che i suoi clienti ne traggano beneficio il prima possibile.

Ad essere onesti, HSBC ha un po ‘di ingiusto vantaggio sul mercato in quanto ha intrapreso passi coraggiosi per sperimentare la tecnologia da alcuni anni ormai – e le sue iniziative stanno diventando sempre più audaci ogni giorno.

Più di recente, ad esempio, HSBC ha annunciato che sta intraprendendo un altro processo con Singapore Exchange (SGX) e Temasek per esplorare l'uso della blockchain per l'emissione e il servizio di titoli a reddito fisso – la prima iniziativa di digitalizzazione end-to-end focalizzata sui mercati obbligazionari asiatici.

Team bancario dedicato alla Blockchain

Di conseguenza, il team blockchain del gigante bancario sta già lavorando a stretto contatto con diversi clienti per supportarli mentre iniziano il loro viaggio blockchain.

“Abbiamo assistito a un aumento significativo della partecipazione dei clienti sulle nostre piattaforme di finanza commerciale. Abbiamo avuto un aumento di quattro volte l'anno delle transazioni sulla piattaforma blockchain della lettera di credito che stiamo supportando e abbiamo anche avuto un aumento di otto volte della partecipazione su we.trade .

“Mentre le aziende non sono ancora pronte per un lancio commerciale, queste transazioni di successo dimostrano che la tecnologia funziona per i clienti. Ciò ha comportato una domanda significativamente maggiore di partecipare alle transazioni rispetto a sei o dodici mesi fa. ”

Mentre le banche si caricano nel 2020, Kroeker e il suo team ritengono che la commercializzazione della blockchain sia a portata di mano, non solo per il settore bancario e dei servizi finanziari ma per altri settori che fanno parte di un ecosistema più ampio e intelligente.