22 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/GDPR Day a Bologna: protezione dati, NIS2 e intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Il GDPR Day 2026 si svolgerà il 29 ottobre al Grand Tour Italia di Bologna.

Il programma affronta protezione dei dati, NIS2, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e analisi forense digitale.

Una nuova mini-saletta nell’area espositiva ospiterà approfondimenti specialistici e casi pratici.

Previsti attestati di partecipazione, sei crediti per gli avvocati e otto crediti formativi TÜV Examination Institute.

La protezione dei dati personali, gli obblighi di sicurezza informatica e l’impiego dell’intelligenza artificiale saranno al centro del GDPR Day 2026, in programma giovedì 29 ottobre al Grand Tour Italia di Bologna. La sedicesima Conferenza Nazionale, organizzata dal Club Nazionale Cyberprotection, riunirà professionisti, aziende, amministrazioni pubbliche e rappresentanti delle istituzioni. Il confronto riguarderà soprattutto l’applicazione delle norme nelle organizzazioni, dalla gestione del rischio ai rapporti tra responsabili della privacy e della sicurezza.

A dieci anni dall’adozione del GDPR, il programma della conferenza mette in relazione la protezione dei dati con NIS2, Cyber Resilience Act e AI Act. Il filo conduttore è il passaggio dagli adempimenti documentali alla verifica delle misure adottate, considerando insieme governance, sicurezza delle informazioni e responsabilità operative.

Dalle norme alla gestione dei dati nelle organizzazioni

Ad aprire i lavori saranno i moderatori Elia Barbujani, Stefano Gazzella e Claudia Morelli, insieme al direttore del Club Nazionale Cyberprotection, Federico Lagni. Sono previsti la partecipazione di Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, e l’intervento introduttivo di Francesco Pizzetti, già presidente dell’Autorità.

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Michele Iaselli si occuperà della misurazione della conformità normativa, mentre Francesco Capparelli, presidente dell’Istituto Italiano Privacy, esaminerà il coordinamento tra le diverse discipline europee. Alessandro Fiorenzi, membro del direttivo di ONIF, illustrerà l’uso dell’informatica forense negli audit riferiti a GDPR, ISO 27001 e NIS2.

Un altro tema sarà il rapporto tra le funzioni interne alle organizzazioni. Fabrizio Gianneschi, dirigente e DPO della Regione Autonoma della Sardegna, porterà l’esperienza della pubblica amministrazione. Fabio Zanoli ed Enzo Veiluva, di Assintel, affronteranno la collaborazione tra DPO e CISO, mentre Monica Gobbato e Piera Di Stefano discuteranno le distanze tra prescrizioni normative e attività aziendale.

Intelligenza artificiale, lavoro e analisi forense

All’intelligenza artificiale saranno dedicati interventi su questioni giuridiche e organizzative. Marco Martorana, presidente di Assodata, analizzerà le basi giuridiche per utilizzare dati personali nell’addestramento, l’anonimato dei modelli e il trattamento di dataset illeciti. Marco Tullio Giordano si concentrerà sui rischi dell’AI generativa nelle imprese e sul controllo dei lavoratori.

Adriana Augenti affronterà la governance nell’era algoritmica; Marco Cuniberti esaminerà invece il rapporto fra trasparenza amministrativa, efficienza e tutela dei dati. Pier Luca Toselli, luogotenente CS della riserva della Guardia di Finanza, tratterà le difficoltà che l’intelligenza artificiale generativa pone all’analisi forense digitale.

Il programma comprende anche la presentazione di un opuscolo sull’Ammonimento del Questore contro bullismo e cyberbullismo, realizzata dal gruppo di lavoro del CNC insieme alla Polizia di Stato. Parteciperà Filippo Agostino Sordi Arcelli Fontana, primo dirigente della Polizia di Stato e dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Bologna. Prima della chiusura è prevista una sessione di domande agli esperti.

Una mini-saletta per gli approfondimenti operativi

La novità dell’edizione 2026 sarà uno spazio per incontri specialistici all’interno dell’area espositiva, affiancato al palco principale. Qui il confronto si sposterà sulle applicazioni tecnologiche e sui casi pratici: consulenza privacy assistita dall’intelligenza artificiale, sovranità digitale, protezione delle informazioni aziendali e minacce informatiche.

Davide Giuliani, amministratore delegato di DeltaTech, presenterà Privacy Evo 12 e GénIA. Francesco Leoncino, responsabile tecnologico di Hosting Solutions, parlerà di sovranità digitale; Manuele Gioli, IT manager della stessa società, illustrerà gli impieghi aziendali dell’AI.

Giorgia Guarneri approfondirà social engineering, deepfake e strumenti di tutela penale per persone e imprese. Il gruppo di lavoro del Club Nazionale Cyberprotection curerà inoltre un incontro sul telemarketing selvaggio. Gli appuntamenti della mini-saletta consentiranno di alternare le sessioni generali ad approfondimenti su problemi specifici.

Nell’area espositiva saranno presenti aziende attive nei servizi digitali, nella cybersecurity e nell’informatica forense, oltre ad ANORC, About Privacy e AICA. Avranno una propria presenza anche la Guardia di Finanza e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell’Emilia-Romagna.

Crediti formativi e modalità di partecipazione

La conferenza, accreditata e patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, riconoscerà sei crediti agli avvocati presenti per l’intera giornata, con firma all’ingresso e all’uscita. Sono previsti anche otto crediti TÜV Examination Institute per l’aggiornamento dello schema TÜV Italia «Privacy Officer e Consulente della Privacy» e del profilo DPO secondo la norma UNI EN 11740:2024. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

Le formule di iscrizione sono due: il Business Ticket comprende gli appuntamenti del 29 ottobre, mentre il Premium aggiunge la cena inaugurale di mercoledì 28 ottobre. Quest’ultima sarà aperta anche a relatori e ospiti istituzionali e si svolgerà senza posti assegnati, per consentire gli incontri tra i presenti.

Per gli associati al Club Nazionale Cyberprotection che hanno attivato o rinnovato la Membership PRO nel 2026, il Business Ticket è compreso nei benefici associativi. Il percorso della giornata metterà così a confronto adempimenti, scelte tecniche ed esperienze professionali, con una sessione finale dedicata alle domande dei partecipanti.