21 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/NVIDIA porta DLSS 4.5 su Cyberpunk 2077 e aggiorna i driver GeForce

La notizia in sintesi Cyberpunk 2077 riceverà DLSS 4.5 il 22 ottobre, con Dynamic Multi Frame Generation e nuovi modelli AI.

Call of Duty: Modern Warfare 4 uscirà il 23 ottobre; i nuovi driver introducono Advanced Shader Delivery.

Phantom Blade Zero arriverà il 28 ottobre, seguito da Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown il 29 ottobre.

Aggiornamenti anche per Planet Zoo 2, NBA 2K27 e THE FINALS; Left 4 Dead RTX è in sviluppo.

Il 22 ottobre Cyberpunk 2077 riceverà un aggiornamento che porterà il supporto a DLSS 4.5, mentre il 23 ottobre Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile a livello globale. Sono due degli appuntamenti del calendario annunciato da NVIDIA per le proprie tecnologie grafiche. La società ha inoltre distribuito nuovi driver GeForce Game Ready con Advanced Shader Delivery di Microsoft, una funzione pensata per ridurre le attese legate alla compilazione degli shader e gli scatti durante il gioco.

Le novità riguardano sia giochi già disponibili sia titoli in uscita. Cambiano però le funzioni accessibili a seconda della GPU: in Modern Warfare 4, per esempio, Frame Generation sarà utilizzabile sulle GeForce RTX Serie 40, mentre Dynamic Multi Frame Generation sarà riservata alle GeForce RTX Serie 50.

Cyberpunk 2077 aggiorna le tecnologie DLSS

La patch del 22 ottobre per Cyberpunk 2077 introdurrà Dynamic Multi Frame Generation e aggiornerà le integrazioni già presenti, comprese Multi Frame Generation, Ray Reconstruction e Super Resolution, con modelli di intelligenza artificiale di seconda generazione. L’intervento interesserà i giocatori su GeForce RTX e RTX Spark.

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Non si tratta quindi soltanto dell’aggiunta di una funzione: l’aggiornamento coinvolgerà l’intero insieme delle tecnologie DLSS supportate dal gioco di CD PROJEKT RED. NVIDIA ne descrive le caratteristiche nel proprio approfondimento su DLSS 4.5 e i giochi compatibili, insieme alle novità per Planet Zoo 2 e Modern Warfare 4.

Modern Warfare 4 e gli shader precompilati

Il lancio globale di Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto per il 23 ottobre, porterà anche la modalità multigiocatore. L’accesso anticipato alla campagna è cominciato il 16 ottobre, seguito il 18 ottobre da quello a DMZ. La storia affianca una squadra di soldati sudcoreani, impegnata contro un’invasione nordcoreana, alle operazioni del Capitano Price.

Tutte le modalità supporteranno DLSS Super Resolution. Sulle GeForce RTX Serie 50, Dynamic Multi Frame Generation permetterà di selezionare un moltiplicatore fino a 6X; NVIDIA Reflex sarà invece disponibile su tutti i sistemi GeForce RTX per contenere la latenza del PC.

I nuovi driver GeForce Game Ready, scaricabili anche attraverso NVIDIA App, aggiungono Advanced Shader Delivery per Modern Warfare 4 e Gears of War: E-Day. La tecnologia scarica shader già compilati e ottimizzati per l’hardware e i driver dell’utente. Secondo NVIDIA, questo evita la compilazione iniziale e riduce lo stuttering durante le partite.

Le uscite di fine ottobre

Phantom Blade Zero, sviluppato da S-GAME, arriverà il 28 ottobre sui sistemi GeForce RTX e RTX Spark. Il protagonista è Soul, uno spadaccino accusato dell’assassinio del proprio maestro che, gravemente ferito e con sessantasei giorni di vita, cerca di ricostruire una cospirazione nel mondo delle arti marziali.

Il gioco integrerà DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation. Su PC, l’illuminazione e gli effetti in path tracing saranno affiancati da DLSS Ray Reconstruction. Le informazioni sul supporto grafico sono raccolte anche nell’approfondimento dedicato a Phantom Blade Zero e ai driver. Il giorno successivo, il 29 ottobre, uscirà Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown, anch’esso con una suite di tecnologie DLSS 4.5.

Gli aggiornamenti per i giochi già disponibili

In Planet Zoo 2, un aggiornamento successivo al lancio ha introdotto Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution nella versione DLSS 4.5. Le funzioni affiancano le impostazioni ray tracing per riflessi, ombre e illuminazione globale. Il gestionale di Frontier Developments comprende anche animali completamente acquatici e volanti, assenti nei precedenti capitoli della serie.

Per NBA 2K27, invece, la Stagione 2 ha aggiornato il modello AI di DLSS 5, introdotto nel gioco il mese scorso. NVIDIA dichiara un incremento del frame rate fino a 1,4 volte su GeForce RTX Serie 50, portatili RTX Spark e GeForce NOW. Sempre secondo la società, il modello è complessivamente dieci volte più veloce rispetto alla versione mostrata a marzo.

È disponibile anche PRIME TIME per THE FINALS. Il gioco utilizza RTXGI per l’illuminazione globale e supporta Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation e Reflex. Attraverso NVIDIA App, le integrazioni DLSS possono passare ai modelli AI più recenti, consentendo anche l’uso di DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation.

Left 4 Dead RTX resta in sviluppo

Sul fronte delle modifiche realizzate con RTX Remix, NoMercyStudios sta lavorando a Left 4 Dead RTX, pubblicato da NightSightProductions, guidata da @King Vulpes. Il progetto prevede l’impiego di RTX Neural Radiance Cache, DLSS Ray Reconstruction e Multi Frame Generation per rielaborare l’illuminazione dello sparatutto cooperativo di Valve. Un video mostra lo stato del lavoro.

Per Left 4 Dead RTX non è stata indicata una data di uscita. Gli appuntamenti già fissati riguardano invece l’aggiornamento di Cyberpunk 2077 e i lanci di Modern Warfare 4, Phantom Blade Zero e Crimson Desert Enhanced, concentrati tra il 22 e il 29 ottobre.