21 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Fastweb + Vodafone potenzierà il supercomputer per l’AI delle imprese

La notizia in sintesi Fastweb + Vodafone aumenterà nelle prossime settimane la capacità del supercomputer con apparati NVIDIA NVL8 B300.

Il potenziamento riguarda i servizi di intelligenza artificiale destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Quattro software NVIDIA supportano messa in produzione, misurazione delle prestazioni, addestramento e perfezionamento dei modelli.

La strategia comprende MIIA e ROSS, costruiti su modelli open, con infrastruttura e dati ubicati in Italia.

Fastweb + Vodafone aumenterà nelle prossime settimane la potenza di calcolo del proprio supercomputer NVIDIA, installando apparati NVL8 B300. L’intervento, annunciato il 21 ottobre 2026, è destinato a rafforzare i servizi di intelligenza artificiale rivolti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. All’ampliamento dell’infrastruttura si affianca l’integrazione di software NVIDIA per sviluppare i modelli, verificarne le prestazioni e portarli all’utilizzo operativo.

Il progetto combina quindi due interventi: più risorse di elaborazione e strumenti software per gestire le diverse fasi di realizzazione dei sistemi AI. L’obiettivo dichiarato dall’operatore è sostenere l’adozione di queste tecnologie mantenendo in Italia infrastrutture e dati, secondo un’impostazione che l’azienda definisce di sovranità digitale.

Più capacità di calcolo e strumenti per i modelli

L’aggiornamento del supercomputer metterà a disposizione dei clienti aziendali e degli enti pubblici una maggiore capacità computazionale. L’annuncio non quantifica l’incremento previsto, ma indica negli apparati NVL8 B300 la componente hardware scelta per il potenziamento. Sul versante software, il lavoro riguarda invece quattro strumenti: NVIDIA NIM, NVIDIA GenAI-Perf, NVIDIA NeMo RL e NVIDIA NeMo Gym.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le loro funzioni coprono passaggi diversi: dall’erogazione dei modelli alla valutazione delle prestazioni, fino al loro perfezionamento dopo l’addestramento. Fastweb + Vodafone li inserisce nella propria infrastruttura tecnologica per accompagnare lo sviluppo di modelli e agenti AI, compreso il passaggio dalla sperimentazione ai servizi utilizzabili dalle organizzazioni.

NVIDIA NIM è già stato integrato per la messa in produzione. La piattaforma utilizza microservizi ottimizzati per l’inferenza, cioè la fase in cui un modello viene impiegato per elaborare richieste. Il suo utilizzo riguarda l’erogazione di modelli open negli ambienti aziendali e comprende il supporto alle applicazioni basate su agenti, come ROSS.

NVIDIA GenAI-Perf serve invece a misurare e ottimizzare le prestazioni. La valutazione dei modelli affianca così il lavoro sulla loro distribuzione: oltre a renderli disponibili, l’operatore intende verificarne il comportamento nel percorso che conduce dai test all’impiego in produzione.

MIIA e ROSS, la scelta dei modelli open

La strategia comprende MIIA, il modello linguistico nativo italiano di Fastweb + Vodafone, e ROSS, l’assistente AI agente realizzato da NextMindLab. Quest’ultima è lo spinoff della società dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. Entrambi i sistemi sono costruiti su modelli open.

Secondo l’azienda, questa scelta consente di adattare i sistemi alle caratteristiche della lingua italiana e alle esigenze delle imprese, conservando il controllo sull’infrastruttura e sui dati presenti sul territorio nazionale. La collaborazione con NVIDIA riguarda anche gli strumenti necessari per trasferire questi modelli e le applicazioni agentiche dallo sviluppo all’uso operativo.

Il lavoro sul perfezionamento degli agenti

Per il fine tuning e le attività successive all’addestramento, Fastweb + Vodafone ha implementato NVIDIA NeMo RL e NVIDIA NeMo Gym. Si tratta di librerie open source impiegate per migliorare capacità specifiche dei modelli attraverso ambienti dedicati agli agenti AI.

Tra gli ambiti indicati figurano la programmazione e il function calling: la capacità di interagire con strumenti e sistemi esterni mediante chiamate strutturate. Il lavoro non riguarda dunque soltanto la generazione di contenuti, ma anche le modalità con cui i modelli possono utilizzare altri strumenti per svolgere un compito.

L’operatore sta inoltre sperimentando tecniche di distillazione, con cui capacità e conoscenze di modelli più grandi vengono trasferite a sistemi più compatti. L’obiettivo è migliorarne l’efficienza e facilitarne l’impiego in produzione. L’ampliamento hardware previsto nelle prossime settimane si affiancherà quindi alle attività software già avviate, con l’intento di rendere disponibili nuovi sistemi agentici per imprese e amministrazioni.