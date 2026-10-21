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Banca Finnat Euramerica adotta Bloomberg per tesoreria e rischi

Banca Finnat Euramerica adotta Bloomberg per tesoreria e rischi

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/FINTECH/Banca Finnat Euramerica adotta Bloomberg per tesoreria e rischi

La notizia in sintesi

  • Banca Finnat Euramerica ha adottato le soluzioni Bloomberg TOMS e MARS per le attività di tesoreria.
  • L’integrazione riunisce il controllo delle posizioni, del conto economico e dei rischi in tempo reale.
  • La banca utilizzava già il Bloomberg Terminal e sta ampliando le attività di tesoreria e market making.
  • Gli strumenti collegano le attività di negoziazione con la gestione del rischio e i sistemi aziendali.

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Banca Finnat Euramerica ha adottato le piattaforme TOMS e MARS di Bloomberg per aggiornare i sistemi utilizzati nella tesoreria, nella negoziazione e nel controllo dei rischi. L’adozione, annunciata il 21 ottobre 2026 a Roma e Londra, accompagna l’espansione delle attività di tesoreria e market making dell’istituto. L’obiettivo è riunire le informazioni sulle posizioni, sul conto economico e sulle esposizioni ai rischi, rendendole disponibili in tempo reale ai gruppi di lavoro coinvolti.

La banca, già utilizzatrice del Bloomberg Terminal, estende così il rapporto con il fornitore alla gestione integrata delle operazioni. Il progetto riguarda sia gli strumenti impiegati dal front office per le negoziazioni sia il collegamento con le funzioni di controllo e con gli altri sistemi aziendali. La riduzione della complessità dell’infrastruttura di trading è uno degli obiettivi indicati per questa integrazione.

Un’unica visione per tesoreria e controllo dei rischi

Le due piattaforme adottate sono TOMS, acronimo di Trade Order Management Solutions, e MARS, Multi-Asset Risk System. Il loro impiego congiunto punta a mettere a disposizione della tesoreria e dei team di trading una lettura unitaria delle attività, affiancando la gestione degli ordini al monitoraggio del conto economico, indicato anche come Profit & Loss o P&L, e del rischio.

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Arturo Nattino, Amministratore Delegato di Banca Finnat Euramerica, ha collegato la scelta all’aumento delle attività della banca:

«Con la crescita delle nostre attività di tesoreria e market making, disporre di una visione unica e integrata delle posizioni, del conto economico e dei rischi è fondamentale. Avevamo bisogno di un’infrastruttura tecnologica in grado di accompagnare le nostre ambizioni di crescita»

Il punto centrale, nella descrizione del progetto, è la possibilità di consultare insieme informazioni che servono a seguire le operazioni e a valutarne gli effetti sul risultato economico e sull’esposizione della banca. Nattino ha aggiunto:

«Le soluzioni TOMS e MARS di Bloomberg ci mettono a disposizione tecnologie avanzate che consentono ai nostri team di operare con maggiore visibilità e controllo in tempo reale. Si tratta di un importante passo avanti nella gestione delle attività della banca».

Il collegamento tra negoziazione e funzioni operative

TOMS e MARS rientrano nell’offerta Sell-Side Solutions di Bloomberg. La suite comprende strumenti destinati alla gestione dei portafogli, dei rischi e del conto economico su più classi di attività, insieme a funzioni per la conformità normativa e per l’elaborazione automatizzata delle operazioni, definita straight-through processing.

L’offerta include inoltre collegamenti ai mercati e strumenti per la negoziazione elettronica. L’integrazione riguarda lo scambio e l’aggiornamento delle informazioni tra front office, middle office, strutture operative e applicazioni aziendali. Bloomberg rende disponibile anche una pagina per la richiesta di una dimostrazione delle proprie soluzioni.

Phil McCabe, Global Head of Sell-Side Solutions di Bloomberg, ha commentato l’accordo:

«Siamo lieti di affiancare Banca Finnat Euramerica e di essere stati scelti come partner tecnologico per le sue attività di tesoreria»

McCabe ha poi descritto l’obiettivo del fornitore nel rapporto con gli istituti clienti:

«Il nostro impegno è sostenere banche come Banca Finnat Euramerica nel loro percorso di trasformazione digitale, aiutandole a costruire un vantaggio competitivo duraturo nelle attività di tesoreria e trading».

Per Banca Finnat, l’aggiornamento tecnologico si concentra dunque sul coordinamento tra l’esecuzione delle operazioni e il controllo dei loro effetti. La crescita della tesoreria e del market making costituisce la ragione indicata dall’istituto per dotarsi di un’infrastruttura che riunisca queste attività.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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