18 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/IKEA presenta HUVUDROLL, il dado sferico ispirato alle polpette

Un dado sferico ispirato alle polpette IKEA sarà al centro delle attività dell’azienda alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano Rho. Si chiama HUVUDROLL e sarà distribuito in edizione limitata nello stand del Padiglione 9, dove sono previste sessioni di gioco di ruolo e degustazioni. L’iniziativa proseguirà poi dal 2 al 4 dicembre nei negozi di Milano Corsico, San Giuliano e Carugate.

Il progetto di IKEA parte da un inconveniente dei giochi con i dadi: un lancio che lascia il dado inclinato, rendendo incerto il numero da considerare. Secondo l’azienda, la forma sferica di HUVUDROLL evita che il dado rimanga in bilico tra due risultati. Il richiamo alle polpette riguarda sia l’aspetto dell’oggetto sia il nome, che contiene la parola inglese “roll”, usata dai giocatori per indicare il lancio.

Una locanda tra lanci e degustazioni

Lo stand, chiamato “La Locanda di HUVUD il Troll”, avrà un’ambientazione ispirata al folklore scandinavo e alle locande nei boschi. Qui il dado servirà anche a stabilire la quantità dell’assaggio: ciascun visitatore potrà lanciarlo e ricevere tante polpette quante ne indica il risultato, da una a sei. La degustazione sarà quindi legata a una breve prova di gioco.

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Accanto a questa attività ci saranno i tavoli per il gioco di ruolo. L’avventura è stata ideata per l’occasione dalla game master Mabelle Sasso e prevede l’impiego di HUVUDROLL durante le sessioni. Il pubblico potrà sedersi e partecipare alla storia, usando il dado nei passaggi che richiedono un lancio. Sono dunque due le modalità proposte nello stand: la prova associata all’assaggio e la partecipazione all’avventura al tavolo.

Il collegamento fra queste attività è al centro della spiegazione di Marco Galimberti, Country Marketing Manager di IKEA Italia: “Il gioco, come la tavola, è un momento in cui ci si ritrova e si condivide,”

“Con HUVUDROLL abbiamo creato una connessione tra le nostre iconiche polpette e l’universo dei giochi da tavolo, due mondi che hanno in comune la voglia di stare insieme. Alla Milan Games Week & Cartoomics 2026 invitiamo il pubblico a sedersi al nostro tavolo, lanciare il dado e scoprire quanto il gioco, proprio come il cibo, possa diventare un’occasione per stare insieme. È la nostra idea di accoglienza: un posto a tavola per tutti, che si giochi da sempre o per la prima volta.”

Le sessioni proseguono nei negozi milanesi

Dopo l’appuntamento in fiera, il programma si sposterà nei punti vendita di Milano Corsico, San Giuliano e Carugate. Le attività sono previste dal 2 al 4 dicembre e comprenderanno sessioni con Mabelle Sasso, già presente allo stand durante la manifestazione. Sarà un’altra occasione per partecipare al gioco, anche per chi non sarà stato a Fiera Milano Rho.

Il passaggio nei negozi riguarda le sessioni di gioco di ruolo: non viene indicata per queste tappe la stessa formula di degustazione prevista in fiera. La distribuzione del dado in edizione limitata è invece annunciata tra le attività dello stand alla Milan Games Week & Cartoomics. Il calendario si articola così in due momenti distinti, prima nella manifestazione e poi nei tre punti vendita, con l’avventura guidata da Sasso come elemento comune.