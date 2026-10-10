10 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Polestar stima vendite record: 44.790 auto in nove mesi

La notizia in sintesi

Polestar stima 44.790 vendite retail nei primi nove mesi del 2026, il massimo registrato dall’azienda.

Il terzo trimestre raggiunge 14.371 vetture: entrambi i risultati crescono di circa l’1% sul 2025.

In Italia, immatricolazioni in aumento del 45,3% a settembre e del 47,8% nei primi nove mesi.

Avviate le consegne di Polestar 5; la nuova Polestar 4 SUV amplia l’offerta nel segmento D-SUV.

( Riassunto generato con AI)

Polestar chiude i primi nove mesi del 2026 con vendite retail stimate di 44.790 vetture e registra il terzo trimestre più alto della propria storia, a quota 14.371. I risultati, annunciati il 9 ottobre, segnano entrambi un aumento di circa l’1% rispetto ai corrispondenti periodi del 2025. Il record dei volumi si accompagna quindi a una crescita contenuta su scala complessiva, mentre in Italia le immatricolazioni del marchio mostrano incrementi percentuali più marcati.

Per il mercato italiano, settembre si conclude con un aumento delle immatricolazioni del 45,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Considerando invece l’intero periodo da gennaio a settembre, l’incremento raggiunge il 47,8% sullo stesso intervallo dell’anno precedente. Il dato mensile e quello cumulato descrivono dunque una crescita sostenuta, pur riferendosi a due finestre temporali diverse.

Record di vendite, crescita complessiva dell’1%

I due primati riguardano sia il singolo trimestre sia il totale accumulato dall’inizio dell’anno. Le 14.371 vetture del terzo trimestre costituiscono il massimo raggiunto da Polestar per quel periodo; le 44.790 dei primi nove mesi fissano invece il record per il cumulato. In entrambi i casi, il confronto con il 2025 restituisce un progresso di circa l’1%: il massimo storico dei volumi non va quindi confuso con un’accelerazione della stessa ampiezza osservata nelle percentuali italiane.

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Anche gli indicatori utilizzati richiedono una lettura distinta. Il risultato complessivo riguarda le vendite retail, mentre per l’Italia vengono indicate le immatricolazioni. Sono queste ultime a registrare gli aumenti del 45,3% e del 47,8%. Le percentuali italiane e quella complessiva mantengono pertanto il proprio ambito di riferimento e non descrivono un’unica misura delle vendite.

Le consegne di Polestar 5 e l’offerta SUV

Accanto ai risultati commerciali, l’azienda segnala l’avvio delle consegne ai clienti di Polestar 5 e l’ampliamento dell’offerta con la nuova Polestar 4 SUV. Michael Lohscheller, CEO di Polestar, collega questi sviluppi alla possibilità di raggiungere altri clienti nel mercato delle elettriche premium europee:

“Abbiamo registrato il miglior terzo trimestre della nostra storia nonostante le condizioni di mercato sempre più sfidanti. L’avvio delle consegne ai clienti di Polestar 5 rappresenta una tappa importante per l’azienda, mentre la nuova Polestar 4 SUV amplia la nostra offerta di prodotto e ci consente di raggiungere nuovi clienti nel segmento D-SUV, il più ampio e dinamico del mercato premium elettrico europeo.”

La dichiarazione affianca al bilancio del trimestre due sviluppi di prodotto: l’inizio delle consegne di un modello e l’ingresso di una nuova proposta SUV nell’offerta. Il segmento D-SUV è quello indicato dal CEO come destinatario dell’ampliamento. La valutazione sulle sue dimensioni e sulla sua dinamica nel mercato premium elettrico europeo resta attribuita al manager.

Il perimetro statunitense e i dati stimati

La rendicontazione delle vendite distingue inoltre i volumi complessivi da quelli calcolati escludendo il business statunitense. Polestar collega questa presentazione separata alla decisione delle autorità degli Stati Uniti sulla normativa Connected Vehicle Rule. Il perimetro geografico è quindi un elemento da tenere distinto dal confronto temporale fra il 2026 e il 2025.

Le cifre del 2026 hanno ancora carattere stimato e possono essere riviste, mentre quelle del 2025 sono definitive. Il bilancio dei nove mesi combina così record commerciali provvisori, un incremento complessivo di circa l’1% e una crescita più elevata delle immatricolazioni italiane. Sul fronte dei prodotti, gli sviluppi annunciati riguardano le consegne di Polestar 5 e l’ampliamento dell’offerta attraverso Polestar 4 SUV.