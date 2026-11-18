18 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Amazon: Kindle Paperwhite e Colorsoft cambiano display e struttura

Amazon rinnova i lettori digitali Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft, disponibili su Amazon.it dal 18 novembre 2026 anche nelle rispettive Signature Edition. Le novità riguardano struttura del display, peso e spessore, mentre le versioni Signature aggiungono scocca in alluminio e funzioni dedicate alla ricarica e al cambio pagina. I prezzi partono da 209,99 euro per Paperwhite e da 299,99 euro per Colorsoft. Arrivano inoltre accessori per voltare pagina senza toccare lo schermo, tra cui un telecomando wireless e una custodia con pulsanti fisici.

Paperwhite: display aggiornato e autonomia fino a 12 settimane

Il nuovo Kindle Paperwhite ha un corpo più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente. Mantiene l’impermeabilità e la luce calda regolabile, con un’autonomia dichiarata da Amazon fino a 12 settimane per singola carica.

Il display adotta un backplane con transistor a film sottile in ossido. Secondo l’azienda, è il più grande finora utilizzato su un Paperwhite e raggiunge il rapporto di contrasto più alto della gamma Kindle. L’intervento punta a rendere più marcata la distinzione tra testo e sfondo e a migliorare la definizione delle immagini.

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La configurazione da 16 GB viene proposta in grafite a partire da 209,99 euro. Per la Paperwhite Signature Edition, con 32 GB di memoria, il prezzo sale a 259,99 euro; le colorazioni disponibili sono grafite e verde acqua.

La Signature si distingue anche per il retro in alluminio, l’illuminazione frontale che si regola automaticamente e il cambio pagina tramite doppio tocco. Supporta inoltre la ricarica attraverso contatti pogo pin sul nuovo supporto dedicato. Anche questa versione ha uno spessore ridotto rispetto al modello precedente.

Colorsoft: le modifiche allo schermo a colori

Per Kindle Colorsoft, gli aggiornamenti si concentrano sulla resa cromatica e sull’uniformità dell’illuminazione. Il dispositivo è destinato anche alla consultazione di contenuti nei quali il colore ha un ruolo nella lettura, come fumetti, graphic novel e guide di viaggio, oltre alla visualizzazione delle copertine nella libreria.

Lo schermo integra una guida luminosa con LED al nitruro e un backplane in ossido con forme d’onda personalizzate. Amazon attribuisce a queste soluzioni un miglioramento della luminosità, del contrasto e della resa dei colori. Nella struttura sono presenti anche micro-deflettori per limitare la dispersione della luce e un rivestimento ottico ultrasottile per aumentare la nitidezza.

La nuova generazione impiega inoltre una tecnologia di stampa inversa, applicata all’intera gamma, per mantenere uniforme la colorazione fino ai bordi. Il modello Colorsoft da 16 GB è disponibile in grafite a partire da 299,99 euro.

La Colorsoft Signature Edition costa 329,99 euro e offre 32 GB di archiviazione nelle finiture grafite e porpora. Come la corrispondente Paperwhite, dispone di scocca in alluminio, regolazione automatica della luce frontale, doppio tocco per cambiare pagina e ricarica tramite il supporto con pogo pin.

Telecomando, custodie e supporto di ricarica

Il nuovo Kindle Click è un telecomando wireless per voltare pagina, proposto a 34,99 euro. La compatibilità non si limita ai dispositivi appena presentati: comprende tutti i modelli Kindle dal 2024 in poi.

Per le due Signature Edition è disponibile anche una custodia magnetica con pulsanti VoltaPagina, che consente di utilizzare comandi fisici integrati nella protezione. La custodia per il cambio pagina costa 79,99 euro ed è riservata a Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition.

Completano gli accessori già disponibili le nuove custodie per Kindle, proposte in diversi materiali e colori a 54,99 euro, e le custodie magnetiche sottili da 49,99 euro per i dispositivi con scocca in alluminio.

È invece annunciato in arrivo a breve il supporto di ricarica con aggancio magnetico, al prezzo di 54,99 euro. Compatibile con entrambe le Signature Edition, mantiene il lettore in verticale durante la ricarica. Non è indicata una data precisa per la disponibilità: al lancio, dunque, il supporto resta separato dai lettori e dagli accessori già acquistabili.