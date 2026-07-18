18 Luglio 2026

Home / INTERNET / Intel Nova Lake-S: il modello da 52 core potrebbe arrivare per ultimo nel 2027

La notizia in sintesi

Intel potrebbe lanciare Nova Lake-S desktop in più fasi nel 2027.

potrebbe lanciare desktop in più fasi nel 2027. I modelli da 28 core sarebbero i primi, secondo documenti citati da VideoCardz .

. La configurazione da 52 core arriverebbe tra fine maggio e settembre 2027.

Calendario, specifiche e denominazione commerciale non sono stati confermati ufficialmente.

(Riassunto generato con AI)

Nova Lake-S, lancio desktop previsto a più fasi

Intel potrebbe introdurre la famiglia desktop Nova Lake-S nel 2027 attraverso un calendario scaglionato, con i processori da 28 core indicati come primi modelli della serie e la variante da 52 core collocata diversi mesi più tardi. Le informazioni emergono da finestre di embargo ottenute e riportate da VideoCardz, non da un annuncio dell’azienda.

Il quadro riguarda il mercato dei processori desktop e descrive una possibile sequenza di presentazione e comunicazione, non date certe di disponibilità nei negozi. Il motivo del rinvio del modello più complesso potrebbe essere legato a un package differente, basato su due compute tile anziché uno.

Le indiscrezioni indicano inoltre la dicitura Core Ultra Series 4 e una possibile commercializzazione sotto il nome Core Ultra 400. Finché Intel non pubblicherà una roadmap ufficiale, ogni finestra temporale dovrà essere considerata preliminare e suscettibile di modifiche.

Le finestre di embargo e i modelli attesi

La prima finestra segnalata riguarda il package Nova Lake-S DS da 28 core, atteso tra la fine di gennaio e marzo 2027. Le versioni K sbloccate, con lo stesso numero di core, potrebbero seguire tra marzo e aprile.

Secondo VideoCardz, questi intervalli comprendono diverse fasi di embargo. Non coincidono quindi necessariamente con il giorno dell’annuncio, con l’apertura dei preordini o con l’effettiva commercializzazione dei processori.

Tra la fine di marzo e maggio 2027 potrebbero invece arrivare le configurazioni da 16 e 8 core. Il materiale disponibile suggerisce perciò che Intel voglia distribuire l’introduzione della gamma su più livelli, lasciando il modello da 52 core in una fase successiva.

La variante di punta avrebbe una finestra compresa fra la fine di maggio e settembre 2027. Si tratta dell’intervallo più ampio tra quelli riportati e del dato che, più di altri, richiede prudenza interpretativa.

La differenza temporale appare coerente con la struttura tecnica descritta dalle informazioni trapelate. Il processore da 28 core utilizzerebbe un singolo compute tile, mentre quello da 52 core ne adotterebbe due.

Un package a doppio tile rappresenterebbe quindi un elemento distintivo nella pianificazione del lancio. Tuttavia, il materiale non chiarisce ulteriori specifiche, prestazioni, prezzi o dotazioni della piattaforma.

Branding e conseguenze del possibile rinvio

La denominazione Core Ultra Series 4, associata da VideoCardz alla possibile famiglia Core Ultra 400, segnala una nuova progressione del branding desktop di Intel. È un’indicazione importante, ma non equivale a una conferma ufficiale della nomenclatura definitiva.

Se il calendario venisse confermato, il mercato vedrebbe prima le fasce da 28, 16 e 8 core e soltanto dopo il vertice da 52 core. La conseguenza più concreta sarebbe una gamma inizialmente incompleta sul piano della configurazione massima.

Le precedenti indiscrezioni sulle configurazioni di Nova Lake avevano già evidenziato la possibilità di revisioni. Per questo il dato più solido resta l’assenza, al momento, di una comunicazione ufficiale di Intel.

FAQ

Quando potrebbero debuttare i Nova Lake-S da 28 core?

Sì, le finestre riportate indicano i modelli da 28 core tra fine gennaio e marzo 2027; le versioni K seguirebbero tra marzo e aprile.

Quando è previsto il processore Intel da 52 core?

Sì, il modello Intel da 52 core sarebbe l’ultimo della serie, con una finestra ipotizzata dalla fine di maggio a settembre 2027.

Le date Nova Lake-S sono ufficiali?

No, Intel non ha confermato il calendario. Le informazioni derivano da finestre di embargo riportate da VideoCardz, non da date commerciali ufficiali.

Perché il modello da 52 core arriverebbe dopo?

Sì, la ragione possibile è il package: il 52 core utilizzerebbe due compute tile, mentre il 28 core ne impiegherebbe uno solo.

Quali fonti sono state verificate dalla Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware, mantenendo VideoCardz come fonte diretta del calendario.