15 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Anthropic testa capacità e limiti dell’AI autoreplicante

La notizia in sintesi Anthropic descrive scenari di autoreplicazione dell’AI sui dispositivi IoT, non una diffusione già osservata.

descrive scenari di autoreplicazione dell’AI sui dispositivi IoT, non una diffusione già osservata. Un modello da 9 miliardi di parametri ha eseguito l’inferenza su otto delle nove tipologie hardware testate.

I modelli piccoli completano diverse fasi della replicazione, ma incontrano difficoltà nell’integrarle in un processo continuo.

Una propagazione distribuita potrebbe essere lenta, ma difficile da fermare senza un punto centrale da disattivare.

Anthropic studia gli AI worm: autoreplicazione possibile sui dispositivi connessi

Anthropic ha pubblicato risultati di laboratorio che indicano una possibile evoluzione dei rischi informatici: modelli di intelligenza artificiale capaci di copiarsi e propagarsi su dispositivi connessi, dai forni intelligenti ai box Android TV. La diffusione dei risultati segue di un mese l’appello di Dario Amodei sulla necessità di regolare modalità e tempi dello sviluppo dell’AI, mentre l’azienda esamina come questi sistemi potrebbero sfruttare hardware commerciale e protezioni insufficienti. Non si tratta di un’infezione osservata nelle abitazioni: gli AI worm restano uno scenario teorico, sostenuto però da esperimenti che mostrano progressi nelle capacità necessarie alla replicazione e nell’esecuzione dei modelli su apparecchi dell’Internet of Things.

Che cosa dimostrano gli esperimenti e quali limiti rimangono

I ricercatori William Zhou e Daniel Freeman riferiscono che un modello da 9 miliardi di parametri è riuscito a eseguire l’inferenza su otto delle nove tipologie di hardware testate: questo risultato riguarda il funzionamento del modello, non dimostra da solo una propagazione autonoma. Secondo Anthropic, i modelli fino a 30 miliardi di parametri sanno già completare molte singole fasi della replicazione, ma commettono errori quando devono collegarle in un processo continuo. Nelle valutazioni semplificate descritte dall’azienda, GLM-5.2 e modelli più potenti hanno invece completato la replicazione dall’inizio alla fine.

Lo scenario più vicino riguarda piccoli replicatori basati sui pesi, capaci di eseguire il proprio modello direttamente sull’hardware compromesso: dispositivi domestici e aziendali connessi, spesso scarsamente protetti, offrirebbero possibili bersagli. La duplicazione potrebbe richiedere giorni, ma una rete distribuita sarebbe difficile da arrestare perché priva di un punto centrale da spegnere. Rispetto ai malware tradizionali, questi sistemi potrebbero inoltre comprendere autonomamente dispositivi sconosciuti per comprometterli, mentre modelli troppo grandi per una singola macchina potrebbero essere suddivisi in parti eseguite su apparecchi diversi e comunicanti tra loro, ampliando le configurazioni considerate dai ricercatori.

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Credenziali API e capacità di calcolo ampliano gli scenari di rischio

Le ipotesi di Anthropic non si limitano alla domotica: replicatori basati su API potrebbero sottrarre credenziali per creare nuove copie, con una propagazione più rapida ma anche più facile da rilevare. Chip AI integrati in telecamere di sicurezza e sistemi di videoconferenza potrebbero rendere interessanti ulteriori dispositivi, grazie alla capacità di calcolo disponibile. Il nodo indicato dagli esperimenti è quindi il passaggio dalle abilità isolate a una replicazione affidabile: un rischio prospettato, non un fenomeno già documentato fuori dal laboratorio.